Palmeiras x Estudiantes de La Plata: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste sábado (28), às 17h (de Brasília), pela final da Libertadores
Palmeiras e Estudiantes se enfrentam neste sábado (28), às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, pela final da Libertadores. A decisão será disputada em jogo único, e o confronto terá transmissão da TV Globo e do Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
Dono de três títulos da Libertadores, conquistados em 1999, 2020 e 2021, o Palmeiras busca o tetracampeonato continental. Na campanha até a final, o Verdão eliminou Cerro Porteño, LDU e Fluminense, este último após disputa de pênaltis, com destaque para o goleiro Carlos Miguel.
Para a decisão, Abel Ferreira deve manter a base da equipe e apostar no esquema com três zagueiros. Murilo e Piquerez, que se recuperam de problemas musculares, são dúvidas, enquanto Paulinho e Ramón Sosa estão praticamente descartados.
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Em busca do quinto título da Libertadores, o Estudiantes chega à decisão após eliminar três adversários no mata-mata. A equipe argentina passou pela Universidad Católica, nas oitavas de final, pelo Corinthians, nas quartas, e pelo Flamengo, na semifinal, consolidando uma campanha que colocou o time novamente na disputa pelo título continental.
O clube de La Plata já levantou a taça em quatro oportunidades, nos anos de 1968, 1969, 1970 e 2009, e agora tenta ampliar sua história na competição.
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FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X ESTUDIANTES
- 🏆 Competição: Final da Copa Libertadores 2026
- 📆 Data e horário: sábado, 28 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)
- 📺 Transmissão: TV Globo e Disney+
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Prováveis escalações
Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo (Bruno Fuchs), Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Agustín Giay, Lucas Evangelista, Marlon Freitas e Piquerez (Jefté); Jhon Arias e Andreas Pereira; Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.
Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez e Marcos Rojo; Fabricio Pérez (Eric Meza ou Edwuin Cetré), Ezequiel Piovi, Alexis Castro e Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios e Guido Carrillo. Técnico: Alexander Medina.
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