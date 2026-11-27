Palmeiras e Estudiantes se enfrentam neste sábado (28), às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, pela final da Libertadores. A decisão será disputada em jogo único, e o confronto terá transmissão da TV Globo e do Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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Ficha do jogo PAL EST Libertadores Final - jogo único Data e Hora Sábado, 28 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília) Local Estádio Centenário, em Montevidéu (URU) Árbitro Jesús Valenzuela (Venezuela) Assistentes Jorge Urrego e Tulio Moreno (Venezuela) Var Juan Soto (Venezuela) Onde assistir

Como chegam as equipes

Dono de três títulos da Libertadores, conquistados em 1999, 2020 e 2021, o Palmeiras busca o tetracampeonato continental. Na campanha até a final, o Verdão eliminou Cerro Porteño, LDU e Fluminense, este último após disputa de pênaltis, com destaque para o goleiro Carlos Miguel.

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Para a decisão, Abel Ferreira deve manter a base da equipe e apostar no esquema com três zagueiros. Murilo e Piquerez, que se recuperam de problemas musculares, são dúvidas, enquanto Paulinho e Ramón Sosa estão praticamente descartados.

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Palmeiras x Fluminense pela volta da semifinal da Libertadores, no Nubak Parque (Foto: Mauro Horita/Nubank Parque/Staff Images)

Em busca do quinto título da Libertadores, o Estudiantes chega à decisão após eliminar três adversários no mata-mata. A equipe argentina passou pela Universidad Católica, nas oitavas de final, pelo Corinthians, nas quartas, e pelo Flamengo, na semifinal, consolidando uma campanha que colocou o time novamente na disputa pelo título continental.

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O clube de La Plata já levantou a taça em quatro oportunidades, nos anos de 1968, 1969, 1970 e 2009, e agora tenta ampliar sua história na competição.

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FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X ESTUDIANTES

🏆 Competição: Final da Copa Libertadores 2026

Final da Copa Libertadores 2026 📆 Data e horário: sábado, 28 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)

sábado, 28 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília) 📍 Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)

Estádio Centenário, em Montevidéu (URU) 📺 Transmissão: TV Globo e Disney+

TV Globo e Disney+ Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo (Bruno Fuchs), Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Agustín Giay, Lucas Evangelista, Marlon Freitas e Piquerez (Jefté); Jhon Arias e Andreas Pereira; Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

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Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez e Marcos Rojo; Fabricio Pérez (Eric Meza ou Edwuin Cetré), Ezequiel Piovi, Alexis Castro e Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios e Guido Carrillo. Técnico: Alexander Medina.