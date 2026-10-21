Leila defende gestão no Palmeiras: 'Não fazer loucuras para ganhar a qualquer preço'

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, concedeu entrevista antes do duelo com o Fluminense, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. A dirigente voltou a defender sua gestão publicamente, tanto no âmbito esportivo quanto no financeiro.

+ Palmeiras domina ranking de minutagem entre clubes da Série A do Brasileirão, contra um Flamengo ausente

Leila Pereira relembrou as campanhas recentes do Palmeiras na Libertadores e afirmou estar preparada para diferentes cenários, embora tenha ressaltado que o objetivo do clube é sempre conquistar vitórias.

continua após a publicidade

- Sempre tivemos elencos muito fortes. Em cinco anos como presidente, chegamos quatro vezes à semifinal da Libertadores. O Palmeiras sempre esteve disputado títulos. Estou preparada para qualquer resultado, embora prefira ganhar - comentou Leila Pereira, presidente do Palmeiras, em entrevista à Ge TV.

Leila Pereira ressaltou a importância da responsabilidade financeira na gestão de um clube como o Palmeiras. Segundo a dirigente, é preciso honrar os compromissos financeiros antes de investir em contratações.

continua após a publicidade

A presidente também afirmou que não fará loucuras financeiras para conquistar títulos. Embora tenha colocado o desempenho esportivo como prioridade nesta temporada, o Palmeiras segue na disputa de três competições, além de já ter conquistado o Campeonato Paulista no primeiro semestre.

- Temos uma gestão financeiramente responsável. Honramos nossos compromissos e realizamos grandes vendas. O trabalho de um dirigente responsável é não fazer loucuras para ganhar a qualquer preço e quebrar o clube no ano seguinte. A presidente Leila (Pereira) não vai fazer isso - completou.

continua após a publicidade

Reeleita em novembro de 2024 para o triênio de 2025 a 2027, Leila Pereira mantém Abel Ferreira como técnico e Anderson Barros como diretor de futebol desde que assumiu a presidência do Palmeiras.

Leila Pereira conversa com o zagueiro Barboza antes de treinamento do Palmeiras no Nubank Parque (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Títulos de Leila Pereira como presidente do Palmeiras

Campeonato Brasileiro (2022 e 2023)

Campeonato Paulista (2022, 2023, 2024 e 2026)

Recopa Sul-Americana (2022)

Supercopa do Brasil (2023)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras