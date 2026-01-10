menu hamburguer
Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (10/01/2026)

Veja os jogos televisionados deste sábado (10)

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/01/2026
08:19
Atualizado há 1 minutos
Zé Rafael será desfalque do Santos por causa de uma conjuntivite. (Foto: LEO BARRILARI/Gazeta Press)
imagem cameraZé Rafael em ação pelo Santos diante do Palmeiras no Brasileirão 2025 (Foto: LEO BARRILARI/Gazeta Press)
  Matéria
  Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (10), o dia promete ser bastante movimentado, principalmente com o início de alguns campeonatos estaduais. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Copinha, Paulistão, Gauchão, Copa da Inglaterra, Copa da França, Campeonato Saudita, Copa Africana de Nações e muito mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 10 de janeiro de 2026)

Copinha (Copa São Paulo de Futebol Júnior)

  1. Real Brasília x União Cacoalense-RO – 08h45 – Youtube.com/@paulistao
  2. Portuguesa Santista x CSE – 08h45 – Youtube.com/@paulistao
  3. Grêmio São-Carlense x Santos – 11h00 – Xsports
  4. Nacional-SP x Internacional – 11h00 – Youtube.com/@CazeTV
  5. Red Bull Bragantino x São Luis-MA – 13h00 – Youtube.com/@paulistao
  6. XV de Piracicaba x Canaã – 13h00 – Youtube.com/@paulistao
  7. Portuguesa x Operário Ferroviário – 13h00 – Youtube.com/@paulistao
  8. São José-SP x Nacional-AM – 13h00 – Youtube.com/@paulistao
  9. Centro Olímpico x Confiança-PB – 13h00 – Youtube.com/@paulistao
  10. Novorizontino x Juventude Samas-MA – 13h00 – Youtube.com/@paulistao
  11. Ituano x Ivinhema – 13h00 – Youtube.com/@paulistao
  12. Santo André x Ferroviário – 13h00 – Youtube.com/@paulistao
  13. Ferroviária x Cuiabá – 15h00 – Youtube.com/@paulistao
  14. Cosmopolitano x Figueirense – 15h15 – Youtube.com/@paulistao
  15. Comercial Tietê x Criciúma – 15h15 – Youtube.com/@paulistao
  16. Paulínia x Vila Nova – 15h15 – Youtube.com/@paulistao
  17. Atlético Guaratinguetá x Juventude – 15h15 – Youtube.com/@paulistao
  18. União Mogi x Fortaleza – 15h15 – Youtube.com/@paulistao
  19. Itaquaquecetuba x Náutico – 15h15 – Youtube.com/@paulistao
  20. Referência x Real Sport Club-RS – 15h15 – Youtube.com/@paulistao
  21. Ibrachina x Bangu – 15h15 – Youtube.com/@paulistao
  22. Maruinense-SE x Independente-AP – 16h15 – Youtube.com/@paulistao
  23. Águia de Marabá x Estrela de Março-BA – 16h45 – Youtube.com/@paulistao
  24. America-RJ x Quixadá – 17h15 – Youtube.com/@paulistao
  25. Real Soccer x São Paulo – 18h30 – Youtube.com/@CazeTV
  26. União Rondonópolis x Quinho FC-RN – 18h45 – Youtube.com/@paulistao
  27. Taubaté x Botafogo – 19h00 – Xsports
  28. Audax x Atlético-MG – 21h00 – Xsports

Paulistão

  • São Bernardo x Capivariano – 15h00 – HBO Max
  • Santos x Novorizontino – 16h00 – TNT e HBO Max
  • Guarani x Primavera – 18h30 – HBO Max
  • Portuguesa x Palmeiras – 20h30 – Youtube.com/@CazeTV, Record e HBO Max

Campeonato Gaúcho

  • Juventude x Ypiranga – 16h00 – SporTV e Premiere
  • Guarany de Bagé x Monsson – 19h00 – Youtube.com/@ghzdigital
  • Avenida x Grêmio – 21h00 – SporTV e Premiere

Copa da Inglaterra (FA Cup)

  1. Everton x Sunderland – 09h15 – ESPN e Disney+
  2. Macclesfield x Crystal Palace – 09h15 – ESPN 3 e Disney+
  3. Wolverhampton x Shrewsbury Town – 09h15 – Disney+
  4. Cheltenham x Leicester City – 09h15 – Disney+
  5. Manchester City x Exeter City – 12h00 – ESPN e Disney+
  6. Newcastle x Bournemouth – 12h00 – ESPN 4 e Disney+
  7. Sheffield Wednesday x Brentford – 12h00 – Disney+
  8. Fulham x Middlesbrough – 12h00 – Disney+
  9. Burnley x Millwall – 12h00 – Disney+
  10. Stoke City x Coventry City – 12h00 – Disney+
  11. Boreham Wood x Burton Albion – 12h00 – Disney+
  12. Doncaster x Southampton – 12h00 – Disney+
  13. Ipswich Town x Blackpool – 12h00 – Disney+
  14. Salford City x Swindon Town – 12h00 – Disney+
  15. Tottenham x Aston Villa – 14h45 – ESPN e Disney+
  16. Bristol City x Watford – 14h45 – Disney+
  17. Grimsby Town x Weston-Super-Mare – 14h45 – Disney+
  18. Cambridge United x Birmingham City – 14h45 – Disney+
  19. Charlton x Chelsea – 17h00 – ESPN e Disney+

Jogos de hoje: Liam Delap (#9), do Chelsea, disputa a bola durante a partida contra o Fulham, válida pela Premier League 2025/26 (Foto: Adrian Dennis / AFP)
Jogos de hoje: Liam Delap (#9), do Chelsea, disputa a bola durante a partida contra o Fulham, válida pela Premier League 2025/26 (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Copa da França

  • Orléans x Monaco – 11h30 – Youtube.com/@SportyNetBrasil
  • Sochaux x RC Lens – 17h00 – Youtube.com/@SportyNetBrasil

Campeonato Candango

  1. Paranoá x ARUC – 15h00 – Youtube.com/@TvFFDF
  2. Ceilândia x Sobradinho – 16h00 – Record (DF)
  3. Brasiliense x Brasília – 16h00 – Youtube.com/@MetropolesEsportes
  4. Gama x Real Brasília – 19h30 – Youtube.com/@TvFFDF

Campeonato Mineiro

  • Uberlândia x Tombense – 16h00 – Youtube.com/@SportyNetBrasil e SportyNet
  • Cruzeiro x Pouso Alegre – 18h30 – SporTV e Premiere
  • Itabirito x Democrata-GV – 18h30 – Youtube.com/@SportyNetBrasil e SportyNet
  • URT x North – 20h30 – Youtube.com/@SportyNetBrasil e SportyNet

Campeonato Baiano

  • Vitória x Atlético Alagoinhas – 16h00 – Youtube.com/@tvebahia
  • Porto Sport Club x Jacuipense – 18h30 – Youtube.com/@tvebahia

Campeonato Alagoano

  • CRB x CSE – 16h00 – Record (AL) e Youtube.com/@NNPlayOficial
  • Penedense x Cruzeiro de Arapiraca – 16h00(sem transmissão confirmada)
  • ASA x Murici – 17h00 – Youtube.com/@NNPlayOficial

Campeonato Goiano

  1. Atlético-GO x Anápolis – 16h00 – Youtube.com/@canalgoatbr e Record (GO)
  2. ABECAT Ouvidorense x Vila Nova – 16h00 – Youtube.com/@tvbrasilcentral
  3. Jataiense x CRAC – 18h15 – Youtube.com/@tvbrasilcentral

Campeonato Catarinense

  • Figueirense x Marcílio Dias – 16h00 – Youtube.com/@SportyNetBrasil
  • Barra x Joinville – 19h30 – Youtube.com/@SportyNetBrasil

Campeonato Paranaense

  • Operário Ferroviário x Maringá – 16h00 – Youtube.com/@canalgoatbr
  • Coritiba x Londrina – 18h30 – Youtube.com/@canalgoatbr

Campeonato Potiguar

  • América-RN x Potyguar Seridoense – 16h00 – Youtube.com/@canalgoatbr

Campeonato Sergipano

  • Desportiva Aracaju x Confiança – 16h00 – ITTV
  • Lagarto x Falcon – 18h00 – ITTV

Campeonato Cearense

  1. Floresta x Ceará – 16h30 – Youtube.com/@canalgoatbr e Youtube.com/@EsporteClubeTVC
  2. Quixadá x Maracanã – 18h30 – Youtube.com/@FCFfutebol

Campeonato Mato-Grossenseampeonato Pernambucano

  • Jaguar x Sport – 17h00 – Youtube.com/@canalgoatbr

Campeonato Piauiense

  • Oeirense x Fluminense-PI – 15h45(sem transmissão confirmada)
  • Piauí x Altos – 17h00 – Youtube.com/@TVCidadeVerdePI e SBT (PI)

Campeonato Amazonense

Amazonas x São Raimundo – 19h30 – NSports

Campeonato Maranhense

  • Imperatriz x Sampaio Corrêa – 19h30 – Youtube.com/@TVSampaio

LaLiga Feminina

  • Atlético de Madrid x Real Sociedad – 08h00 – DAZN
  • Real Madrid x Sevilla – 13h00 – DAZN
  • Barcelona x Madrid CF – 15h00 – DAZN

Campeonato Inglês Feminino

  • Arsenal x Manchester United – 09h30 – Youtube.com/@canalgoatbr, ESPN 4 e Disney+

LaLiga

  • Real Oviedo x Real Betis – 10h00 – ESPN 2 e Disney+
  • Villarreal x Alavés – 12h15 – Disney+
  • Girona x Osasuna – 14h30 – ESPN 3 e Disney+
  • Valencia x Elche – 17h00 – ESPN 3 e Disney+

LaLiga 2

  • Mirandés x Almería – 10h00 – Disney+
  • FC Andorra x Cultural Leonesa – 12h15 – Disney+
  • Real Sociedad B x Albacete – 12h15 – Disney+
  • Burgos x Eibar – 14h30 – Disney+
  • Las Palmas x Deportivo La Coruña – 14h30 – Disney+
  • Racing Santander x Zaragoza – 17h00 – Disney+

Campeonato Italiano

  1. Como 1907 x Bologna – 11h00 – Youtube.com/@espnbrasil e Disney+
  2. Udinese x Pisa – 11h00 – Disney+
  3. Roma x Sassuolo – 14h00 – ESPN 4 e Disney+
  4. Atalanta x Torino – 16h45 – Xsports e Disney+

Bundesliga

  1. St. Pauli x RB Leipzig – 11h30 – Youtube.com/@canalgoatbr e OneFootball (PPV)
  2. Freiburg x Bayern de Munique – 11h30 – Youtube.com/@canalgoatbr e OneFootball (PPV)
  3. Werder Bremen x Hoffenheim – 11h30 – OneFootball (PPV)
  4. Heidenheim x Colônia – 11h30 – OneFootball (PPV)
  5. Union Berlin x Mainz – 11h30 – OneFootball (PPV)
  6. Bayer Leverkusen x Stuttgart – 14h30 – Youtube.com/@canalgoatbr, Xsports e OneFootball (PPV)

Campeonato Holandês

  1. AZ Alkmaar x Volendam – 12h30 – Disney+
  2. PSV x Excelsior – 16h00 – Disney+

Liga Saudita

  • Al-Okhdood x Al-Ahli – 14h30 – Youtube.com/@canalgoatbr

Campeonato Grego

  • Atromitos x Olympiacos – 14h30 – Youtube.com/@SportyNetBrasil

Copa Africana de Nações

  • Argélia x Nigéria – 13h00 – Youtube.com/@EsportenaBand, BandPlay e BandSports
  • Egito x Costa do Marfim – 16h00 – Youtube.com/@EsportenaBand, BandPlay e BandSports

Série Rio de La Plata

  • Independiente x Alianza Lima – 21h00 – Disney+

Liga MX

  1. Santos Laguna x Necaxa – 22h00 – Youtube.com/@SportyNetBrasil
  2. Monterrey x Toluca – 00h00 – Youtube.com/@SportyNetBrasil

