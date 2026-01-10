Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (10/01/2026)
Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (10), o dia promete ser bastante movimentado, principalmente com o início de alguns campeonatos estaduais. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Copinha, Paulistão, Gauchão, Copa da Inglaterra, Copa da França, Campeonato Saudita, Copa Africana de Nações e muito mais.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 10 de janeiro de 2026)
Copinha (Copa São Paulo de Futebol Júnior)
- Real Brasília x União Cacoalense-RO – 08h45 – Youtube.com/@paulistao
- Portuguesa Santista x CSE – 08h45 – Youtube.com/@paulistao
- Grêmio São-Carlense x Santos – 11h00 – Xsports
- Nacional-SP x Internacional – 11h00 – Youtube.com/@CazeTV
- Red Bull Bragantino x São Luis-MA – 13h00 – Youtube.com/@paulistao
- XV de Piracicaba x Canaã – 13h00 – Youtube.com/@paulistao
- Portuguesa x Operário Ferroviário – 13h00 – Youtube.com/@paulistao
- São José-SP x Nacional-AM – 13h00 – Youtube.com/@paulistao
- Centro Olímpico x Confiança-PB – 13h00 – Youtube.com/@paulistao
- Novorizontino x Juventude Samas-MA – 13h00 – Youtube.com/@paulistao
- Ituano x Ivinhema – 13h00 – Youtube.com/@paulistao
- Santo André x Ferroviário – 13h00 – Youtube.com/@paulistao
- Ferroviária x Cuiabá – 15h00 – Youtube.com/@paulistao
- Cosmopolitano x Figueirense – 15h15 – Youtube.com/@paulistao
- Comercial Tietê x Criciúma – 15h15 – Youtube.com/@paulistao
- Paulínia x Vila Nova – 15h15 – Youtube.com/@paulistao
- Atlético Guaratinguetá x Juventude – 15h15 – Youtube.com/@paulistao
- União Mogi x Fortaleza – 15h15 – Youtube.com/@paulistao
- Itaquaquecetuba x Náutico – 15h15 – Youtube.com/@paulistao
- Referência x Real Sport Club-RS – 15h15 – Youtube.com/@paulistao
- Ibrachina x Bangu – 15h15 – Youtube.com/@paulistao
- Maruinense-SE x Independente-AP – 16h15 – Youtube.com/@paulistao
- Águia de Marabá x Estrela de Março-BA – 16h45 – Youtube.com/@paulistao
- America-RJ x Quixadá – 17h15 – Youtube.com/@paulistao
- Real Soccer x São Paulo – 18h30 – Youtube.com/@CazeTV
- União Rondonópolis x Quinho FC-RN – 18h45 – Youtube.com/@paulistao
- Taubaté x Botafogo – 19h00 – Xsports
- Audax x Atlético-MG – 21h00 – Xsports
Paulistão
- São Bernardo x Capivariano – 15h00 – HBO Max
- Santos x Novorizontino – 16h00 – TNT e HBO Max
- Guarani x Primavera – 18h30 – HBO Max
- Portuguesa x Palmeiras – 20h30 – Youtube.com/@CazeTV, Record e HBO Max
Campeonato Gaúcho
- Juventude x Ypiranga – 16h00 – SporTV e Premiere
- Guarany de Bagé x Monsson – 19h00 – Youtube.com/@ghzdigital
- Avenida x Grêmio – 21h00 – SporTV e Premiere
Copa da Inglaterra (FA Cup)
- Everton x Sunderland – 09h15 – ESPN e Disney+
- Macclesfield x Crystal Palace – 09h15 – ESPN 3 e Disney+
- Wolverhampton x Shrewsbury Town – 09h15 – Disney+
- Cheltenham x Leicester City – 09h15 – Disney+
- Manchester City x Exeter City – 12h00 – ESPN e Disney+
- Newcastle x Bournemouth – 12h00 – ESPN 4 e Disney+
- Sheffield Wednesday x Brentford – 12h00 – Disney+
- Fulham x Middlesbrough – 12h00 – Disney+
- Burnley x Millwall – 12h00 – Disney+
- Stoke City x Coventry City – 12h00 – Disney+
- Boreham Wood x Burton Albion – 12h00 – Disney+
- Doncaster x Southampton – 12h00 – Disney+
- Ipswich Town x Blackpool – 12h00 – Disney+
- Salford City x Swindon Town – 12h00 – Disney+
- Tottenham x Aston Villa – 14h45 – ESPN e Disney+
- Bristol City x Watford – 14h45 – Disney+
- Grimsby Town x Weston-Super-Mare – 14h45 – Disney+
- Cambridge United x Birmingham City – 14h45 – Disney+
- Charlton x Chelsea – 17h00 – ESPN e Disney+
Copa da França
- Orléans x Monaco – 11h30 – Youtube.com/@SportyNetBrasil
- Sochaux x RC Lens – 17h00 – Youtube.com/@SportyNetBrasil
Campeonato Candango
- Paranoá x ARUC – 15h00 – Youtube.com/@TvFFDF
- Ceilândia x Sobradinho – 16h00 – Record (DF)
- Brasiliense x Brasília – 16h00 – Youtube.com/@MetropolesEsportes
- Gama x Real Brasília – 19h30 – Youtube.com/@TvFFDF
Campeonato Mineiro
- Uberlândia x Tombense – 16h00 – Youtube.com/@SportyNetBrasil e SportyNet
- Cruzeiro x Pouso Alegre – 18h30 – SporTV e Premiere
- Itabirito x Democrata-GV – 18h30 – Youtube.com/@SportyNetBrasil e SportyNet
- URT x North – 20h30 – Youtube.com/@SportyNetBrasil e SportyNet
Campeonato Baiano
- Vitória x Atlético Alagoinhas – 16h00 – Youtube.com/@tvebahia
- Porto Sport Club x Jacuipense – 18h30 – Youtube.com/@tvebahia
Campeonato Alagoano
- CRB x CSE – 16h00 – Record (AL) e Youtube.com/@NNPlayOficial
- Penedense x Cruzeiro de Arapiraca – 16h00 – (sem transmissão confirmada)
- ASA x Murici – 17h00 – Youtube.com/@NNPlayOficial
Campeonato Goiano
- Atlético-GO x Anápolis – 16h00 – Youtube.com/@canalgoatbr e Record (GO)
- ABECAT Ouvidorense x Vila Nova – 16h00 – Youtube.com/@tvbrasilcentral
- Jataiense x CRAC – 18h15 – Youtube.com/@tvbrasilcentral
Campeonato Catarinense
- Figueirense x Marcílio Dias – 16h00 – Youtube.com/@SportyNetBrasil
- Barra x Joinville – 19h30 – Youtube.com/@SportyNetBrasil
Campeonato Paranaense
- Operário Ferroviário x Maringá – 16h00 – Youtube.com/@canalgoatbr
- Coritiba x Londrina – 18h30 – Youtube.com/@canalgoatbr
Campeonato Potiguar
- América-RN x Potyguar Seridoense – 16h00 – Youtube.com/@canalgoatbr
Campeonato Sergipano
- Desportiva Aracaju x Confiança – 16h00 – ITTV
- Lagarto x Falcon – 18h00 – ITTV
Campeonato Cearense
- Floresta x Ceará – 16h30 – Youtube.com/@canalgoatbr e Youtube.com/@EsporteClubeTVC
- Quixadá x Maracanã – 18h30 – Youtube.com/@FCFfutebol
Campeonato Mato-Grossenseampeonato Pernambucano
- Jaguar x Sport – 17h00 – Youtube.com/@canalgoatbr
Campeonato Piauiense
- Oeirense x Fluminense-PI – 15h45 – (sem transmissão confirmada)
- Piauí x Altos – 17h00 – Youtube.com/@TVCidadeVerdePI e SBT (PI)
Campeonato Amazonense
Amazonas x São Raimundo – 19h30 – NSports
Campeonato Maranhense
- Imperatriz x Sampaio Corrêa – 19h30 – Youtube.com/@TVSampaio
LaLiga Feminina
- Atlético de Madrid x Real Sociedad – 08h00 – DAZN
- Real Madrid x Sevilla – 13h00 – DAZN
- Barcelona x Madrid CF – 15h00 – DAZN
Campeonato Inglês Feminino
- Arsenal x Manchester United – 09h30 – Youtube.com/@canalgoatbr, ESPN 4 e Disney+
LaLiga
- Real Oviedo x Real Betis – 10h00 – ESPN 2 e Disney+
- Villarreal x Alavés – 12h15 – Disney+
- Girona x Osasuna – 14h30 – ESPN 3 e Disney+
- Valencia x Elche – 17h00 – ESPN 3 e Disney+
LaLiga 2
- Mirandés x Almería – 10h00 – Disney+
- FC Andorra x Cultural Leonesa – 12h15 – Disney+
- Real Sociedad B x Albacete – 12h15 – Disney+
- Burgos x Eibar – 14h30 – Disney+
- Las Palmas x Deportivo La Coruña – 14h30 – Disney+
- Racing Santander x Zaragoza – 17h00 – Disney+
Campeonato Italiano
- Como 1907 x Bologna – 11h00 – Youtube.com/@espnbrasil e Disney+
- Udinese x Pisa – 11h00 – Disney+
- Roma x Sassuolo – 14h00 – ESPN 4 e Disney+
- Atalanta x Torino – 16h45 – Xsports e Disney+
Bundesliga
- St. Pauli x RB Leipzig – 11h30 – Youtube.com/@canalgoatbr e OneFootball (PPV)
- Freiburg x Bayern de Munique – 11h30 – Youtube.com/@canalgoatbr e OneFootball (PPV)
- Werder Bremen x Hoffenheim – 11h30 – OneFootball (PPV)
- Heidenheim x Colônia – 11h30 – OneFootball (PPV)
- Union Berlin x Mainz – 11h30 – OneFootball (PPV)
- Bayer Leverkusen x Stuttgart – 14h30 – Youtube.com/@canalgoatbr, Xsports e OneFootball (PPV)
Campeonato Holandês
- AZ Alkmaar x Volendam – 12h30 – Disney+
- PSV x Excelsior – 16h00 – Disney+
Liga Saudita
- Al-Okhdood x Al-Ahli – 14h30 – Youtube.com/@canalgoatbr
Campeonato Grego
- Atromitos x Olympiacos – 14h30 – Youtube.com/@SportyNetBrasil
Copa Africana de Nações
- Argélia x Nigéria – 13h00 – Youtube.com/@EsportenaBand, BandPlay e BandSports
- Egito x Costa do Marfim – 16h00 – Youtube.com/@EsportenaBand, BandPlay e BandSports
Série Rio de La Plata
- Independiente x Alianza Lima – 21h00 – Disney+
Liga MX
- Santos Laguna x Necaxa – 22h00 – Youtube.com/@SportyNetBrasil
- Monterrey x Toluca – 00h00 – Youtube.com/@SportyNetBrasil
