menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (03/09/2025)

Veja os jogos televisionados desta quarta-feira

bahia
imagem cameraJogos de hoje: Bahia em ação na Arena Fonte Nova (Foto: Jhony Pinho/AGIF)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/09/2025
07:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (3), o futebol nacional e internacional reúne diversas competições ao longo do dia. A Copa da Liga Japonesa chega às quartas de final, enquanto as Eliminatórias Africanas seguem com mais uma rodada importante. No Brasil, o Campeonato Paulista Feminino e a final da Copa do Nordeste movimentam a programação noturna. Já nas categorias de base, o Mundial de Clubes Sub-18 tem mais uma partida decisiva. Além disso, a quinta divisão do Campeonato Inglês conta com rodada completa, e, pela Concacaf, a Copa dos Campeões Feminina continua com dois confrontos programados.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Copa da Liga Japonesa (quartas de final)

  1. Shonam Bellmare x Sanfrecce Hiroshima – 7h – Canal GOAT
  2. Yokohama F. Marinos x Kashiwa Reysol – 7h – Canal GOAT
  3. Yokohama FC x Vissel Kobe – 7h – Canal GOAT
  4. Urawa Reds x Kawasaki Frontale – 7h30 – Canal GOAT

Eliminatórias Africanas

  • Seicheles x Gabão – 10h – FIFA+

Mundial de Clubes Sub-18

  • Corinthians sub-18 x Racing sub-18 – 15h – ESPN 4 e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Inglês (quinta divisão)

  1. Halifax x Woking – 15h45 – DAZN
  2. Truro City x Aldershot – 15h45 – DAZN
  3. Gateshead x Altrincham – 15h45 – DAZN
  4. Sutton United x Boreham Wood – 15h45 – DAZN
  5. Hartlepool x Boston United – 15h45 – DAZN
  6. Brackley x Carlisle – 15h45 – DAZN

Campeonato Paulista Feminino

  • Santos x São Paulo – 20h – Sportv

➡️Clique para assistir no Sportv

BRASILEIRO A FEMININO 2024, SANTOS x SAO PAULO
Jogos de hoje: Santos e São Paulo em ação pelo Brasileirão Feminino de 2024 (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Copa dos Campeões da Concacaf Feminina

  • Washington Spirit (F) x Vancouver Rise (F) – 20h – Disney+
  • Chorillo (F) x América-MEX (F) – 22h – Disney+

Copa do Nordeste (final)

  • Confiança x Bahia – 21h30 – ESPN, Disney+ e Premiere

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

BRASILEIRO C 2025, GUARANI X CONFIANCA
Jogos de hoje: Confiança em ação pelo Brasileirão Série C (Foto: Anderson Romao/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias