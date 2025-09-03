Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (03/09/2025)
Veja os jogos televisionados desta quarta-feira
Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (3), o futebol nacional e internacional reúne diversas competições ao longo do dia. A Copa da Liga Japonesa chega às quartas de final, enquanto as Eliminatórias Africanas seguem com mais uma rodada importante. No Brasil, o Campeonato Paulista Feminino e a final da Copa do Nordeste movimentam a programação noturna. Já nas categorias de base, o Mundial de Clubes Sub-18 tem mais uma partida decisiva. Além disso, a quinta divisão do Campeonato Inglês conta com rodada completa, e, pela Concacaf, a Copa dos Campeões Feminina continua com dois confrontos programados.
Copa da Liga Japonesa (quartas de final)
- Shonam Bellmare x Sanfrecce Hiroshima – 7h – Canal GOAT
- Yokohama F. Marinos x Kashiwa Reysol – 7h – Canal GOAT
- Yokohama FC x Vissel Kobe – 7h – Canal GOAT
- Urawa Reds x Kawasaki Frontale – 7h30 – Canal GOAT
Eliminatórias Africanas
- Seicheles x Gabão – 10h – FIFA+
Mundial de Clubes Sub-18
- Corinthians sub-18 x Racing sub-18 – 15h – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Inglês (quinta divisão)
- Halifax x Woking – 15h45 – DAZN
- Truro City x Aldershot – 15h45 – DAZN
- Gateshead x Altrincham – 15h45 – DAZN
- Sutton United x Boreham Wood – 15h45 – DAZN
- Hartlepool x Boston United – 15h45 – DAZN
- Brackley x Carlisle – 15h45 – DAZN
Campeonato Paulista Feminino
- Santos x São Paulo – 20h – Sportv
Copa dos Campeões da Concacaf Feminina
- Washington Spirit (F) x Vancouver Rise (F) – 20h – Disney+
- Chorillo (F) x América-MEX (F) – 22h – Disney+
Copa do Nordeste (final)
- Confiança x Bahia – 21h30 – ESPN, Disney+ e Premiere
