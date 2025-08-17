menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Sinner x Alcaraz na final de Cincinnati; horário e onde assistir

Principais tenistas da atualidade se enfrentam nesta segunda-feira

Sinner (e) e Alcaraz fazem inédita final de Wimbledon (Reprodução)
imagem cameraSinner (e) e Alcaraz antes da final de Wimbledon (Reprodução)
unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/08/2025
17:24
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quando se trata de Jannik Sinner, de 23 anos, e Carlos Alcaraz, de 22, sempre vale a pena ver de novo. E, nesta segunda-feira, às 16h (de Brasília), os dois melhores do mundo voltam a se enfrentar. Após decidirem, desde maio, Roma, Roland Garros e Wimbledon, os rivais se reencontram na final do Masters 1000 de Cincinnati. O torneio tem transmissão da ESPN e Disney +. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ João Fonseca chega aos 19 anos com ranking melhor que Guga e Djokovic
➡️ Sinner derrota algoz de João Fonseca e volta à final de Cincinnati
➡️ Luto no tênis com a morte do cunhado de Fernando Meligeni

Com oito vitórias em 13 duelos contra o adversário na carreira, Alcaraz leva a melhor no confronto direto. Neste ano, o espanhol superou o principal oponente nas finais da capital italiana e de Roland Garros. Nesse último, o vice-líder do ranking salvou nada menos que três match-points. O italiano, por sua vez, deu o troco na decisão de Wimbledon, onde conquistou troféu inédito, em julho, impedindo o tricampeonato do rival.

continua após a publicidade

➡️ Um dos maiores da história, Sampras faz 54 anos: vídeo

Em Cincinnati, onde o italiano defende o título de 2024, será a primeira vez que os dois se enfrentam.

Sinner e Alcaraz já duelaram em cinco finais. Além das três de 2025, foi uma em 2024 e a primeira em 2022. O espanhol ganhou a decisão do Masters 1000 de Pequim, ano passado, enquanto o italiano venceu a primeira final entre ambos, em Umag, na Croácia, em 2022.


Quantos pontos Sinner e Alcaraz defendem até o final do ano

Até o final da temporada, Sinner tem 6030 pontos a defender, enquanto Alcaraz terá pela frente 1060.

Final do Masters 1000 de Cincinnati
Jannik Sinner x Carlos Alcaraz

🏐 Fase: Final
📆 Data e horário: Segunda-feira, 18 de agosto, às 16h (de Brasília)
🏟️ Local: Cincinnati, Estados Unidos
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

continua após a publicidade
O italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz se cumprimentam após a final de Wimbledon (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
O italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz se cumprimentam após a final de Wimbledon (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias