Sinner x Alcaraz na final de Cincinnati; horário e onde assistir

Quando se trata de Jannik Sinner, de 23 anos, e Carlos Alcaraz, de 22, sempre vale a pena ver de novo. E, nesta segunda-feira, às 16h (de Brasília), os dois melhores do mundo voltam a se enfrentar. Após decidirem, desde maio, Roma, Roland Garros e Wimbledon, os rivais se reencontram na final do Masters 1000 de Cincinnati. O torneio tem transmissão da ESPN e Disney +. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️ João Fonseca chega aos 19 anos com ranking melhor que Guga e Djokovic

➡️ Sinner derrota algoz de João Fonseca e volta à final de Cincinnati

➡️ Luto no tênis com a morte do cunhado de Fernando Meligeni

Com oito vitórias em 13 duelos contra o adversário na carreira, Alcaraz leva a melhor no confronto direto. Neste ano, o espanhol superou o principal oponente nas finais da capital italiana e de Roland Garros. Nesse último, o vice-líder do ranking salvou nada menos que três match-points. O italiano, por sua vez, deu o troco na decisão de Wimbledon, onde conquistou troféu inédito, em julho, impedindo o tricampeonato do rival.

continua após a publicidade

➡️ Um dos maiores da história, Sampras faz 54 anos: vídeo

Em Cincinnati, onde o italiano defende o título de 2024, será a primeira vez que os dois se enfrentam.

Sinner e Alcaraz já duelaram em cinco finais. Além das três de 2025, foi uma em 2024 e a primeira em 2022. O espanhol ganhou a decisão do Masters 1000 de Pequim, ano passado, enquanto o italiano venceu a primeira final entre ambos, em Umag, na Croácia, em 2022.



Quantos pontos Sinner e Alcaraz defendem até o final do ano

Até o final da temporada, Sinner tem 6030 pontos a defender, enquanto Alcaraz terá pela frente 1060.

Final do Masters 1000 de Cincinnati

Jannik Sinner x Carlos Alcaraz

🏐 Fase: Final

📆 Data e horário: Segunda-feira, 18 de agosto, às 16h (de Brasília)

🏟️ Local: Cincinnati, Estados Unidos

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

continua após a publicidade