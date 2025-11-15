Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (15/11/2025)
Veja os jogos televisionados deste sábado (15)
Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (15), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das séries A e B do Brasileirão, das Eliminatórias para a Copa do Mundo e entre outros mais.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 15 de novembro de 2025)
Brasileirão
Sport x Flamengo – 18h30 – Prime Video
Santos x Palmeiras – 21h – Sportv e Premiere
Brasileirão Série B
Coritiba x Athletic – 16h30 – RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+
Atlético-GO x Operário-PR – 16h30 – Disney+
Avaí x Remo – 16h30 – Disney+
CRB x Vila Nova – 16h30 – Disney+
Volta Redonda x Chapecoense – 16h30 – Disney+
Eliminatórias Europeias
Cazaquistão x Bélgica – 11h – ESPN e Disney+
Geórgia x Espanha – 14h – Disney+
Turquia x Bulgária – 14h – ESPN e Disney+
Chipre x Áustria – 14h – ESPN 4 e Disney+
Liechtenstein x País de Gales – 14h – Sportv 3
Suíça x Suécia – 16h45 – Sportv
Dinamarca x Bielorrússia – 16h45 – ESPN 4 e Disney+
Grécia x Escócia – 16h45 – Disney+
Bósnia-Herzegovina x Romênia – 16h45 – Disney+
Eslovênia x Kosovo – 16h45 – Disney+
Campeonato Espanhol Feminino
Alhama (F) x Madrid (F) – 8h – DAZN
Barcelona (F) x Real Madrid (F) – 12h – DAZN
Mundial sub-17 (32 avos)
Coreia do Sul sub-17 x Inglaterra sub-17 – 9h30 – FIFA+
Senegal sub-17 x Uganda sub-17 – 9h30 – FIFA+
Itália sub-17 x República Tcheca sub-17 – 10h – CazéTV e FIFA+
Japão sub-17 x África do Sul sub-17 – 10h30 – FIFA+
Alemanha sub-17 x Burkina Faso sub-17 – 11h45 – FIFA+
Venezuela sub-17 x Coreia do Norte sub-17 – 12h15 – FIFA+
Croácia sub-17 x Uzbequistão sub-17 – 12h45 – FIFA+
Áustria sub-17 x Tunísia sub-17 – 12h45 – FIFA+
Campeonato Inglês Feminino
Manchester City (F) x Manchester United (F) – 10h30 – Xsports, Canal GOAT e Disney+
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
Casarano x Catania – 10h30 – OneFootball
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
Albacete x FC Andorra – 12h – Disney+
Racing Santander x Granada – 17h – Disney+
Europeu sub-19
Holanda sub-19 x Cazaquistão sub-19 – 12h – FIFA+
Campeonato Saudita Feminino
Al Hilal (F) x Al Ula (F) – 12h15 – Canal GOAT
Copa da Alemanha Feminina
Wolfsburg (F) x Freiburg (F) – 12h30 – DAZN
Amistosos
Brasil x Senegal – 13h – Globo, ge tv e Sportv
Alemanha sub-19 x Japão sub-19 – 16h – FIFA+
EUA x Paraguai – 19h – Xsports (TV e YouTube)
Colômbia x Nova Zelândia – 21h30 – Xsports (TV e YouTube), Rede Contínua Sports e Canal GOAT
NWSL (semifinal)
Washington Spirit (F) x Portland Thorns (F) – 14h – Xsports (TV e YouTube) e Canal GOAT
Campeonato Inglês (Quarta Divisão)
Gillingham x Crawley Town – 14h30 – Disney+
Taça Federação Paranaense de Futebol (final)
Azuriz x Cianorte – 15h30 – FPF TV
Campeonato Argentino
Independiente x Rosario Central – 21h30 – Disney+
