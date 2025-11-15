menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (15/11/2025)

Veja os jogos televisionados deste sábado (15)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/11/2025
07:00
Alexis Duarte em duelo contra o Palmeiras na última quinta-feira (6), no Allianz Parque. (Foto: Anderson Lira/Código19/Gazeta Press)
imagem cameraAlexis Duarte em duelo contra o Palmeiras na última quinta-feira (6), no Allianz Parque. (Foto: Anderson Lira/Código19/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (15), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das séries A e B do Brasileirão, das Eliminatórias para a Copa do Mundo e entre outros mais.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 15 de novembro de 2025)

Brasileirão

Sport x Flamengo – 18h30 – Prime Video
Santos x Palmeiras – 21h – Sportv e Premiere

➡️Clique para assistir no Premiere

Jogos de hoje: o Flamengo visita o Sport em jogo atrasado do Brasileirão (Foto: Alexandre DurÃ£o/Zimel Press/Gazeta Press)
Jogos de hoje: o Flamengo visita o Sport em jogo atrasado do Brasileirão (Foto: Alexandre DurÃ£o/Zimel Press/Gazeta Press)

Brasileirão Série B

Coritiba x Athletic – 16h30 – RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+
Atlético-GO x Operário-PR – 16h30 – Disney+
Avaí x Remo – 16h30 – Disney+
CRB x Vila Nova – 16h30 – Disney+
Volta Redonda x Chapecoense – 16h30 – Disney+

continua após a publicidade

➡️Clique para assistir no Disney+

Eliminatórias Europeias

Cazaquistão x Bélgica – 11h – ESPN e Disney+
Geórgia x Espanha – 14h – Disney+
Turquia x Bulgária – 14h – ESPN e Disney+
Chipre x Áustria – 14h – ESPN 4 e Disney+
Liechtenstein x País de Gales – 14h – Sportv 3
Suíça x Suécia – 16h45 – Sportv
Dinamarca x Bielorrússia – 16h45 – ESPN 4 e Disney+
Grécia x Escócia – 16h45 – Disney+
Bósnia-Herzegovina x Romênia – 16h45 – Disney+
Eslovênia x Kosovo – 16h45 – Disney+

Campeonato Espanhol Feminino

Alhama (F) x Madrid (F) – 8h – DAZN
Barcelona (F) x Real Madrid (F) – 12h – DAZN

Mundial sub-17 (32 avos)

Coreia do Sul sub-17 x Inglaterra sub-17 – 9h30 – FIFA+
Senegal sub-17 x Uganda sub-17 – 9h30 – FIFA+
Itália sub-17 x República Tcheca sub-17 – 10h – CazéTV e FIFA+
Japão sub-17 x África do Sul sub-17 – 10h30 – FIFA+
Alemanha sub-17 x Burkina Faso sub-17 – 11h45 – FIFA+
Venezuela sub-17 x Coreia do Norte sub-17 – 12h15 – FIFA+
Croácia sub-17 x Uzbequistão sub-17 – 12h45 – FIFA+
Áustria sub-17 x Tunísia sub-17 – 12h45 – FIFA+

continua após a publicidade

➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video

Campeonato Inglês Feminino

Manchester City (F) x Manchester United (F) – 10h30 – Xsports, Canal GOAT e Disney+

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

Casarano x Catania – 10h30 – OneFootball

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Albacete x FC Andorra – 12h – Disney+
Racing Santander x Granada – 17h – Disney+

Europeu sub-19

Holanda sub-19 x Cazaquistão sub-19 – 12h – FIFA+

Campeonato Saudita Feminino

Al Hilal (F) x Al Ula (F) – 12h15 – Canal GOAT

Copa da Alemanha Feminina

Wolfsburg (F) x Freiburg (F) – 12h30 – DAZN

Amistosos

Brasil x Senegal – 13h – Globo, ge tv e Sportv
Alemanha sub-19 x Japão sub-19 – 16h – FIFA+
EUA x Paraguai – 19h – Xsports (TV e YouTube)
Colômbia x Nova Zelândia – 21h30 – Xsports (TV e YouTube), Rede Contínua Sports e Canal GOAT

NWSL (semifinal)

Washington Spirit (F) x Portland Thorns (F) – 14h – Xsports (TV e YouTube) e Canal GOAT

Campeonato Inglês (Quarta Divisão)

Gillingham x Crawley Town – 14h30 – Disney+

Taça Federação Paranaense de Futebol (final)

Azuriz x Cianorte – 15h30 – FPF TV

Campeonato Argentino

Independiente x Rosario Central – 21h30 – Disney+

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias