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Escalação: Palmeiras tem retorno de Barboza, e Abel mira mudança no ataque

Alviverde recebe o Internacional neste domingo (9), no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
08/08/2026 16:12
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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

O Palmeiras finalizou neste sábado (8) a preparação para o duelo contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Após uma conversa na área interna com a comissão técnica, o elenco foi ao gramado do Nubank Parque para trabalhos de posicionamento e movimentações de jogo. Posteriormente, realizou um treinamento específico de bolas paradas, além de um recreativo.

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Recuperado de um trauma no pé, Barboza voltou a participar das atividades sem restrições e será relacionado para o confronto de domingo. Gustavo Gómez, por sua vez, segue afastado devido a uma lesão na coxa direita.

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Com isso, a tendência é que o trio defensivo seja formado por Barboza, Murilo, que será o responsável por vestir a braçadeira de capitão na ausência do paraguaio, e Emiliano Martínez. Benedetti aparece como opção, enquanto Fuchs ainda não está liberado para atividades físicas de impacto após passar por cirurgia no apêndice.

Andreas Pereira retorna à escalação titular do Palmeiras depois de ser poupado no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Fortaleza. O camisa 8 terá a companhia de Marlon Freitas no setor, com Allan pela direita e Piquerez pela esquerda. Jhon Arias e Mauricio seguem entre os onze, com o artilheiro Flaco López no comando de ataque.

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O Palmeiras vem de derrota em seu último compromisso no Nubank Parque pelo Campeonato Brasileiro. A equipe de Abel Ferreira foi superada por 2 a 1 pelo Atlético-MG e, com o resultado, perdeu a invencibilidade como mandante na competição.

Barboza, zagueiro do Palmeiras - escalação
Barboza treinou sem restrições e é cotado para retornar para a escalção titular do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Emiliano Martínez (Giay), Murilo e Barboza (Benedetti); Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias e Piquerez; Mauricio e Flaco López.

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Palmeiras e Internacional se enfrentam neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 47 pontos, a equipe de Abel Ferreira registra sua melhor campanha na história dos pontos corridos, com 74,6% de aproveitamento.

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