Palmeiras x Cruzeiro: onde assistir e escalações das semifinal do Brasileirão Feminino

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal do Brasileirão Feminino neste domingo (24), às 10h30, na Arena Barueri, em Barueri-SP. A partida será transmitida pela TV Globo, pelo Sportv e pela TV Brasil.

Semifinal - ida Brasileirão Feminino Data e Hora Domingo, 24 de agosto, às 10h30 Local Arena Barueri, Barueri-SP Árbitro Deborah Cecilia Cruz Correia (PE) Assistentes Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Maira Mastella Moreira (RS) Var Tiago Nascimento dos Santos (PE)

O retrospecto entre os times vem desde 2020, com ampla vantagem palmeirense. Dos oito jogos disputados, as Cabulosas venceram apenas o último, por 1 a 0, válido pela 12ª rodada da A1. Os sete anteriores terminaram em vitória Palestrina.

Enquanto esta é a sexta vez o Palmeiras chega à semifinal, é apenas a primeira vez do Cruzeiro na fase decisiva. O time paulista, inclusive foi vice-campeão nacional em 2023, quando perdeu para o Corinthians.

Na primeira fase do Brasileirão Feminino, o Cruzeiro venceu o Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

O time mineiro se classificou na liderança ao fim da primeira fase. Foram 11 vitórias, três empates e apenas uma derrota — para as Brabas, na última rodada. No mata-mata, eliminou o Bragantino em dois jogos, com um empate em São Paulo e uma vitória em Minas Gerais. Gisseli e Leticia marcaram para garantir a classificação.

O paulista, por sua vez, passou na quarta colocação, com nove vitórias, três empates e três derrotas. Nas quartas de final, as comandadas de Camila Orlando eliminaram o Flamengo de forma imponente. Na ida, perderam no Rio de Janeiro por 3 a 2, mas venceram a volta por 3 a 0, com gols de Amanda Gutierres, Brena e Tainá Maranhão.

PALMEIRAS X CRUZEIRO

SEMIFINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO 2025

📆 Data e horário: domingo, 24 de agosto, às 10h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Arena Barueri, Barueri-SP

📺 Onde assistir: TV Globo, Sportv e TV Brasil

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnica: Camila Orlando): Tapia, Pati Maldaner, Poliana, Carla, Fê Palermo, Joselyn Espinales, Ingryd, Brena, Andressinha, Tainá Maranhão e Amanda Gutierres

CRUZEIRO (Técnico: Jonas Urias): Camila, Belinha, Vitória Calhau, Paloma e Gisseli, Bedoya, Gaby Soares, Marília, Vanessinha, Byanca Brasil e Letícia.