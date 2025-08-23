menu hamburguer
Palmeiras x Cruzeiro: onde assistir e escalações das semifinal do Brasileirão Feminino

Equipes se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam pela semifinal do Brasileirão Feminino A1
imagem cameraPalmeiras e Cruzeiro se enfrentam pela semifinal do Brasileirão Feminino
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/08/2025
16:25
Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal do Brasileirão Feminino neste domingo (24), às 10h30, na Arena Barueri, em Barueri-SP. A partida será transmitida pela TV Globo, pelo Sportv e pela TV Brasil.

Ficha do jogo

Palmeiras-escudo-onde-assistir
PAL
Cruzeiro-escudo-onde-assistir
CRU
Semifinal - ida
Brasileirão Feminino
Data e Hora
Domingo, 24 de agosto, às 10h30
Local
Arena Barueri, Barueri-SP
Árbitro
Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)
Assistentes
Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Maira Mastella Moreira (RS)
Var
Tiago Nascimento dos Santos (PE)
Onde assistir

O retrospecto entre os times vem desde 2020, com ampla vantagem palmeirense. Dos oito jogos disputados, as Cabulosas venceram apenas o último, por 1 a 0, válido pela 12ª rodada da A1. Os sete anteriores terminaram em vitória Palestrina.

Enquanto esta é a sexta vez o Palmeiras chega à semifinal, é apenas a primeira vez do Cruzeiro na fase decisiva. O time paulista, inclusive foi vice-campeão nacional em 2023, quando perdeu para o Corinthians.

Na primeira fase do Brasileirão Feminino, o Cruzeiro venceu o Palmeiras
Na primeira fase do Brasileirão Feminino, o Cruzeiro venceu o Palmeiras

O time mineiro se classificou na liderança ao fim da primeira fase. Foram 11 vitórias, três empates e apenas uma derrota — para as Brabas, na última rodada. No mata-mata, eliminou o Bragantino em dois jogos, com um empate em São Paulo e uma vitória em Minas Gerais. Gisseli e Leticia marcaram para garantir a classificação.

O paulista, por sua vez, passou na quarta colocação, com nove vitórias, três empates e três derrotas. Nas quartas de final, as comandadas de Camila Orlando eliminaram o Flamengo de forma imponente. Na ida, perderam no Rio de Janeiro por 3 a 2, mas venceram a volta por 3 a 0, com gols de Amanda Gutierres, Brena e Tainá Maranhão.

PALMEIRAS X CRUZEIRO
SEMIFINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO 2025

  • 📆 Data e horário: domingo, 24 de agosto, às 10h30 (horário de Brasília)
  • 📍 Local: Arena Barueri, Barueri-SP
  • 📺 Onde assistir: TV Globo, Sportv e TV Brasil

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnica: Camila Orlando): Tapia, Pati Maldaner, Poliana, Carla, Fê Palermo, Joselyn Espinales, Ingryd, Brena, Andressinha, Tainá Maranhão e Amanda Gutierres

CRUZEIRO (Técnico: Jonas Urias):  Camila, Belinha, Vitória Calhau, Paloma e Gisseli, Bedoya, Gaby Soares, Marília, Vanessinha, Byanca Brasil e Letícia.

