Vídeo: jogador do Coritiba fratura o antebraço em choque com goleiro no Paranaense
Lucas Crepaldi se lesiona em jogada com o goleiro do Foz do Iguaçu
O atacante Lucas Crepaldi, do Coritiba, fraturou o antebraço, na derrota por 3 a 2 para o Foz do Iguaçu, na noite desta quarta-feira (7), no Couto Pereira, pela primeira rodada do Campeonato Paranaense 2026. O jogador foi encaminhado para um hospital de Curitiba (PR).
Aos 12 minutos do primeiro tempo, Lucas Crepaldi foi lançado nas costas da zaga adversária e, fora da área, se chocou com o goleiro Diego Cardoso, do Foz. O árbitro Diego Ruan Pacondes da Silva já tinha apitado e marcado impedimento do atacante do Coritiba.
Na dividida, Lucas Crepaldi caiu desajeitado e quebrou o antebraço esquerdo com o impacto no gramado. Ele deixou o gramado chorando, foi aplaudido pela torcida alviverde e acabou substituído por Brayan.
De acordo com o Coritiba, o atacante foi encaminhado ao Hospital do Pilar para realizar exames médicos mais detalhados.
Veja o lance em que Lucas Crepaldi, do Coritiba, fratura o antebraço
