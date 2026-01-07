menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Vídeo: jogador do Coritiba fratura o antebraço em choque com goleiro no Paranaense

Lucas Crepaldi se lesiona em jogada com o goleiro do Foz do Iguaçu

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 07/01/2026
21:42
Atualizado há 0 minutos
Lucas Crepaldi antebraço Coritiba
imagem cameraLucas Crepaldi, do Coritiba, tromba com o goleiro do Foz do Iguaçu. Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Gazeta Press
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Lucas Crepaldi, do Coritiba, fraturou o antebraço, na derrota por 3 a 2 para o Foz do Iguaçu, na noite desta quarta-feira (7), no Couto Pereira, pela primeira rodada do Campeonato Paranaense 2026. O jogador foi encaminhado para um hospital de Curitiba (PR).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Lucas Crepaldi antebraço Coritiba
Lucas Crepaldi, do Coritiba, fratura o antebraço. Foto: Robson Mafra/Agif/Gazeta Press

Aos 12 minutos do primeiro tempo, Lucas Crepaldi foi lançado nas costas da zaga adversária e, fora da área, se chocou com o goleiro Diego Cardoso, do Foz. O árbitro Diego Ruan Pacondes da Silva já tinha apitado e marcado impedimento do atacante do Coritiba.

Na dividida, Lucas Crepaldi caiu desajeitado e quebrou o antebraço esquerdo com o impacto no gramado. Ele deixou o gramado chorando, foi aplaudido pela torcida alviverde e acabou substituído por Brayan.

continua após a publicidade

De acordo com o Coritiba, o atacante foi encaminhado ao Hospital do Pilar para realizar exames médicos mais detalhados.

➡️ Veja mais notícias do Coritiba

Veja o lance em que Lucas Crepaldi, do Coritiba, fratura o antebraço

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias