Contra o Bragantino, Cruzeiro alcança maior público desta edição do Brasileirão Feminino
Quase 6 mil pessoas acompanharam a classificação cruzeirense
- Matéria
- Mais Notícias
O Cruzeiro fez bonito e conquistou o maior público do Brasileirão Feminino neste domingo (17), na Arena Independência, na vitória por 2 a 0 diante do Red Bull Bragantino, em Belo Horizonte (MG). O jogo, válido pelas quartas de final da competição, teve presença de 5.799 torcedores e renda de R$ 77.140,00.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Com golaços, Palmeiras vence Flamengo e avança no Brasileirão Feminino
Futebol Feminino17/08/2025
- Futebol Feminino
Nos pênaltis, São Paulo elimina Ferroviária e enfrenta o Corinthians na semifinal do Brasileirão Feminino
Futebol Feminino16/08/2025
- Futebol Feminino
Técnico do Corinthians revela ‘arma’ do time para reta final do Brasileirão Feminino
Futebol Feminino16/08/2025
Com o o triunfo, o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras na semifinal, que eliminou o Flamengo. Caso avance à decisão, terá como adversário o vencedor de Corinthians e São Paulo.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Como foi a vitória do Cruzeiro
Os gols da vitória celeste sobre o Bragantino foram marcados por Letícia e Gisseli, no segundo tempo. No primeiro jogo, no Canindé, houve empate por 0 a 0, domingo (10).
➡️ Semifinais definidas! Veja confrontos do Brasileirão Feminino
O atacante Gabigol e o volante Lucas Silva acompanharam de perto a classificação do Cruzeiro na Arena Independência.
Desde o início, o jogo foi bem movimentado. Logo aos 2 minutos, o Bragantino quase abriu o placar, após vacilo da defesa cruzeirense. Ana Carla arriscou de longe, por cima do gol. O Cruzeiro, aos poucos, passou a ocupar mais o campo ofensivo e a criar boas chances. Aos 10 minutos, Gaby Soares recebeu livre na entrada da área e chutou no canto esquerdo de Thalya, que defendeu. Pouco depois, Vitória Calhau cabeceou no travessão.
O Bragantino se defendia como conseguia, e Thalya foi aparecendo bem. Aos 28 minutos, a goleira fez boa defesa num chute de Byanca Brasil. A equipe paulista teve outra boa chance aos 31 minutos. Numa saída errada da goleira Camila Rodrigues, Ana Carla quase abriu o placar. Outra boa chance do Cruzeiro saiu aos 44 minutos, com Gaby Soares. Thalya fez outra grande defesa.
No início do segundo tempo, as Bragantinas criaram uma boa chance de gol primeiro. Numa cobrança de falta, Carol Tavares acertou o travessão, aos 5 minutos. Mas quem abriu o placar foram as Cabulosas, dois minutos depois. Vanessinha levantou na área, Thalya não conseguiu aliviar e Letícia tocou para o canto.
Depois do primeiro gol, o Cruzeiro continuou criando chances, que pararam nas mãos de Thalya. Primeiro num chute de Byanca Brasil, depois em finalização de longe de Gabi Rodriguez. Mas, aos 23 minutos, a goleira do Bragantino rebateu um chute de Isabela, e Gisseli aproveitou para ampliar o placar.
Pouco depois, Byanca Brasil quase ampliou, ao tentar encobrir a goleira Thalya. O Cruzeiro conseguiu segurar a vitória que lhe deu a classificação inédita para a semifinal do Brasileiro, que terá três representantes paulistas, já que a outra semifinal será entre Corinthians e São Paulo.
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO 2 X 0 RED BULL BRAGANTINO
CAMPEONATO BRASILEIRO - QUARTAS DE FINAL - JOGO DE VOLTA
🗓️ Data e horário: domingo, 17 de agosto de 2025, 10h30
📍 Local: Arena Independência, Belo Horizonte
🥅 Gols: Letícia (7'/2°T) e Gisseli (23'/2°T)
🟨 Cartões amarelos: Carol Tavares, Brenda Pinheiro (Bragantino)
💸 Renda: R$ 77.140,00
🧑🤝🧑 Público presente: 5.799
- Matéria
- Mais Notícias