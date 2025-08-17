menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Contra o Bragantino, Cruzeiro alcança maior público desta edição do Brasileirão Feminino

Quase 6 mil pessoas acompanharam a classificação cruzeirense

Cruzeiro teve o maior público do Brasileirão Feminino neste domingo (17). (Foto: Cris Mattos/ Staff Images Woman/ CBF)
imagem cameraCruzeiro teve o maior público do Brasileirão Feminino neste domingo (17). (Foto: Cris Mattos/ Staff Images Woman/ CBF)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Foto-Perfil-aspect-ratio-1024-1024
Eugênio Moreira
São Paulo (SP)
Dia 17/08/2025
14:04
  Matéria
  • Mais Notícias

O Cruzeiro fez bonito e conquistou o maior público do Brasileirão Feminino neste domingo (17), na Arena Independência, na vitória por 2 a 0 diante do Red Bull Bragantino, em Belo Horizonte (MG). O jogo, válido pelas quartas de final da competição, teve presença de 5.799 torcedores e renda de R$ 77.140,00.

Com o o triunfo, o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras na semifinal, que eliminou o Flamengo. Caso avance à decisão, terá como adversário o vencedor de Corinthians e São Paulo.

Como foi a vitória do Cruzeiro

Os gols da vitória celeste sobre o Bragantino foram marcados por Letícia e Gisseli, no segundo tempo. No primeiro jogo, no Canindé, houve empate por 0 a 0, domingo (10).

O atacante Gabigol e o volante Lucas Silva acompanharam de perto a classificação do Cruzeiro na Arena Independência.

Desde o início, o jogo foi bem movimentado. Logo aos 2 minutos, o Bragantino quase abriu o placar, após vacilo da defesa cruzeirense. Ana Carla arriscou de longe, por cima do gol. O Cruzeiro, aos poucos, passou a ocupar mais o campo ofensivo e a criar boas chances. Aos 10 minutos, Gaby Soares recebeu livre na entrada da área e chutou no canto esquerdo de Thalya, que defendeu. Pouco depois, Vitória Calhau cabeceou no travessão.

O Bragantino se defendia como conseguia, e Thalya foi aparecendo bem. Aos 28 minutos, a goleira fez boa defesa num chute de Byanca Brasil. A equipe paulista teve outra boa chance aos 31 minutos. Numa saída errada da goleira Camila Rodrigues, Ana Carla quase abriu o placar. Outra boa chance do Cruzeiro saiu aos 44 minutos, com Gaby Soares. Thalya fez outra grande defesa.

No início do segundo tempo, as Bragantinas criaram uma boa chance de gol primeiro. Numa cobrança de falta, Carol Tavares acertou o travessão, aos 5 minutos. Mas quem abriu o placar foram as Cabulosas, dois minutos depois. Vanessinha levantou na área, Thalya não conseguiu aliviar e Letícia tocou para o canto.

Depois do primeiro gol, o Cruzeiro continuou criando chances, que pararam nas mãos de Thalya. Primeiro num chute de Byanca Brasil, depois em finalização de longe de Gabi Rodriguez. Mas, aos 23 minutos, a goleira do Bragantino rebateu um chute de Isabela, e Gisseli aproveitou para ampliar o placar.

Pouco depois, Byanca Brasil quase ampliou, ao tentar encobrir a goleira Thalya. O Cruzeiro conseguiu segurar a vitória que lhe deu a classificação inédita para a semifinal do Brasileiro, que terá três representantes paulistas, já que a outra semifinal será entre Corinthians e São Paulo.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 X 0 RED BULL BRAGANTINO
CAMPEONATO BRASILEIRO - QUARTAS DE FINAL - JOGO DE VOLTA
🗓️ Data e horário: domingo, 17 de agosto de 2025, 10h30
📍 Local: Arena Independência, Belo Horizonte
🥅 Gols: Letícia (7'/2°T) e Gisseli (23'/2°T)
🟨 Cartões amarelos: Carol Tavares, Brenda Pinheiro (Bragantino)
💸 Renda: R$ 77.140,00
🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 5.799

