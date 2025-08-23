Corinthians tem vantagem sobre o São Paulo no Majestoso Feminino; veja o histórico
Equipes decidem vaga na final do Brasileirão Feminino
O Corinthians tem melhor aproveitamento no clássico com o São Paulo no futebol feminino. A equipe alvinegra soma 13 vitórias nos 22 confrontos entre as equipes. Elas voltam a se encontrar neste domingo (24), às 10h30, na Arena Pacaembu, pela semifinal do Brasileirão Feminino.
Ao longo da história, Corinthians e São Paulo já se enfrentaram em três competições: Paulistão, Brasileirão Feminino e Supercopa Feminina.
O Lance! apresenta o histórico e os números do confronto, que vale vaga na final da competição nacional.
Histórico de Corinthians x São Paulo
O primeiro Majestoso feminino aconteceu em 2 de novembro de 2019. Desde então, o duelo passou a ser um dos mais frequentes da modalidade, colocando o São Paulo como o quinto adversário que mais vezes enfrentou o Corinthians.
Nesta temporada, as equipes se enfrentaram na decisão da Supercopa do Brasil Feminina. O Tricolor Paulista ficou com o título após vencer nas penalidades por 4 a 3. No último encontro entre as equipes, em 22 de junho, o São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 1, pela 4ª rodada do Paulistão feminino.
Números do confronto
Corinthians e São Paulo já se enfrentaram 22 vezes em competições oficiais do futebol feminino. O retrospecto é favorável ao Timão, que soma 13 vitórias, contra 5 triunfos do Tricolor, além de 4 empates.
Jogando em casa, o Corinthians tem amplo domínio no Majestoso. Em 9 jogos como mandante, o time alvinegro conquistou 7 vitórias e empatou 2 vezes, sem derrotas diante do rival.
No Morumbi e em outros estádios com mando do São Paulo, o equilíbrio é maior. Foram 13 confrontos com 6 vitórias do Corinthians, 5 vitórias do Tricolor e 2 empates, mostrando maior disputa quando o clássico é no mando são-paulino.
