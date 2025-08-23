Corinthians vence o Grêmio e é campeão do Brasileirão Feminino Sub-17
Brabinhas venceram o Grêmio por 2 a 0 para conquistar a taça
O Corinthians conquistou seu primeiro título no Brasileirão Feminino Sub-17 ao derrotar o Grêmio por 2 a 0, com gol de Julia Romero e Carol Mello. A decisão aconteceu na manhã deste sábado (23), no Francisco Novelletto, em Porto Alegre.
Esta foi a primeira vez que as Brabinhas disputaram a final da competição, que chegou a sua quarta edição em 2025. Apesar disso, vale destacar que a base paulista conquistou o título nacional na categoria sub-16 em 2021, antes da mudança para sub-17.
Como foi Grêmio 0 x 2 Corinthians
A decisão começou nervosa, com os times cometendo erros que dificultaram a criação das jogadas. Com o passar dos primeiros minutos, o Grêmio entrou no jogo e ameaçou o gol de Morganti em chutes de longe. Enquanto isso, o Corinthians tentava se encontrar com bolas longas, mas sem sucesso.
Apesar de ter menor volume, as Brabinhas tiveram a a primeira chance de perigo do jogo. Rafa Rocha recebeu dentro da área e tentou ajeitar o corpo, mas demorou e a marcação gremista chegou a tempo para fazer o desarme.
Do lado Tricolor, a investida de maior perigo foi 34, quando Helô lançou Ana Lays, que bateu cruzado, rente à trave. No lance seguinte, Helô, mais perto da área, aproveitou a sobra e finalizou para a defesa de Morganti.
Aos 39, o Corinthians abriu o placar com Julia Romero. Danielly cobrou falta de longe para dentro da área, Rafa Rocha ajeitou para a companheira dominar e balançar as redes.
Nos acréscimos, Dafne avançou pela direita e arriscou de longe com perigo por cima do gol de Morganti. E nos minutos finais, Maria, do Grêmio, foi expulsa após lance de revisão do VAR, que identificou um puxão no cabelo em Lara Mel.
Com uma a mais, o time paulista se lançou ao ataque no segundo tempo. Nos primeiros minutos, chegou com perigo numa sequência de finalizações. Pressionando o gol gremista, o Corinthians teve um pênalti assinalado a seu favor aos 7 minutos, por toque de mão da defesa. Pepê fez a cobrança com força, mas Josi se sobressaiu e impediu o segundo gol corinthiano — o que se repetiu diversas vezes ao longo da partida.
Valentes, as Mosqueteiras não desistiram do jogo e contaram com a qualidade de Ana Lays para avançar ao ataque. O time gaúcho tentou empatar o jogo em finalizações de longe, mas Morganti defendeu de forma segura as investidas adversárias.
Dominante, o Corinthians ampliou aos 38 minutos com Carol Melo. Julia, da intermediária, lançou para a camisa 8, que saiu de trás da marcação e ficou cara a cara com Josi, fazendo o segundo gol paulista de cavadinha.
Confira as finais do Brasileirão Feminino Sub-17
Em 2022, o título foi disputado por Santos e Internacional em dois jogos. As Gurias Coloradas venceram os dois, primeiro na Vila Belmiro, por 1 a 0, depois no Sesc Protásio Alves, por 2 a 1, sagrando-se campeãs da primeira edição do Brasileirão Feminino Sub-17.
No ano seguinte, as Gurias Gremistas voltaram à decisão, dessa vez contra o Flamengo. A final foi disputada em jogo único, que terminou empatado em 2 a 2. Nos pênaltis, o Grêmio venceu por 5 a 3.
Já em 2024, o Brasileirão foi decidido em um GreNal. Em partida única, os times empataram em 2 a 2 e, nas penalidades, o Internacional saiu vitorioso, conquistando o título pela segunda vez.
