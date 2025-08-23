Corinthians vence o Grêmio e é campeão do Brasileirão Feminino Sub-17

O Corinthians conquistou seu primeiro título no Brasileirão Feminino Sub-17 ao derrotar o Grêmio por 2 a 0, com gol de Julia Romero e Carol Mello. A decisão aconteceu na manhã deste sábado (23), no Francisco Novelletto, em Porto Alegre.

Esta foi a primeira vez que as Brabinhas disputaram a final da competição, que chegou a sua quarta edição em 2025. Apesar disso, vale destacar que a base paulista conquistou o título nacional na categoria sub-16 em 2021, antes da mudança para sub-17.

Como foi Grêmio 0 x 2 Corinthians

A decisão começou nervosa, com os times cometendo erros que dificultaram a criação das jogadas. Com o passar dos primeiros minutos, o Grêmio entrou no jogo e ameaçou o gol de Morganti em chutes de longe. Enquanto isso, o Corinthians tentava se encontrar com bolas longas, mas sem sucesso.

Apesar de ter menor volume, as Brabinhas tiveram a a primeira chance de perigo do jogo. Rafa Rocha recebeu dentro da área e tentou ajeitar o corpo, mas demorou e a marcação gremista chegou a tempo para fazer o desarme.

Do lado Tricolor, a investida de maior perigo foi 34, quando Helô lançou Ana Lays, que bateu cruzado, rente à trave. No lance seguinte, Helô, mais perto da área, aproveitou a sobra e finalizou para a defesa de Morganti.

Aos 39, o Corinthians abriu o placar com Julia Romero. Danielly cobrou falta de longe para dentro da área, Rafa Rocha ajeitou para a companheira dominar e balançar as redes.

Nos acréscimos, Dafne avançou pela direita e arriscou de longe com perigo por cima do gol de Morganti. E nos minutos finais, Maria, do Grêmio, foi expulsa após lance de revisão do VAR, que identificou um puxão no cabelo em Lara Mel.

Julia Romero comemora seu gol pelo Corinthians contra o Grêmio na final do Brasileirão Feminino Sub-17 (Foto: Edu Andrade/Staff Images Woman/CBF)

Com uma a mais, o time paulista se lançou ao ataque no segundo tempo. Nos primeiros minutos, chegou com perigo numa sequência de finalizações. Pressionando o gol gremista, o Corinthians teve um pênalti assinalado a seu favor aos 7 minutos, por toque de mão da defesa. Pepê fez a cobrança com força, mas Josi se sobressaiu e impediu o segundo gol corinthiano — o que se repetiu diversas vezes ao longo da partida.

Valentes, as Mosqueteiras não desistiram do jogo e contaram com a qualidade de Ana Lays para avançar ao ataque. O time gaúcho tentou empatar o jogo em finalizações de longe, mas Morganti defendeu de forma segura as investidas adversárias.

Dominante, o Corinthians ampliou aos 38 minutos com Carol Melo. Julia, da intermediária, lançou para a camisa 8, que saiu de trás da marcação e ficou cara a cara com Josi, fazendo o segundo gol paulista de cavadinha.

Confira as finais do Brasileirão Feminino Sub-17

Em 2022, o título foi disputado por Santos e Internacional em dois jogos. As Gurias Coloradas venceram os dois, primeiro na Vila Belmiro, por 1 a 0, depois no Sesc Protásio Alves, por 2 a 1, sagrando-se campeãs da primeira edição do Brasileirão Feminino Sub-17.

No ano seguinte, as Gurias Gremistas voltaram à decisão, dessa vez contra o Flamengo. A final foi disputada em jogo único, que terminou empatado em 2 a 2. Nos pênaltis, o Grêmio venceu por 5 a 3.

Já em 2024, o Brasileirão foi decidido em um GreNal. Em partida única, os times empataram em 2 a 2 e, nas penalidades, o Internacional saiu vitorioso, conquistando o título pela segunda vez.

