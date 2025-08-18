As atacantes Tainá Maranhão e Amanda Gutierres vivem um dos melhores momentos com a camisa do Palmeiras. A dupla foi responsável por 23 dos 53 gols da equipe na temporada, pouco mais de 43% de todas as vezes que as palestrinas balançaram as redes.

Amanda Gutierres desponta como a grande artilheira do Verdão em 2025. A centroavante soma 16 gols em 20 partidas, mantendo média de 0,8 gols por jogo e sendo a mais goleadora desta edição do Brasileirão Feminino.

Tainá Maranhão, por sua vez, também tem números consistentes: já são sete gols em 22 aparições, muitos deles em momentos decisivos, além de oito assistências. No último domingo (17), as duas balançaram as redes na vitória sobre o Flamengo, resultado que garantiu o Palmeiras na semifinal do Brasileirão Feminino.

Mais do que os gols, a dupla mostra sintonia e complementação dentro de campo. Amanda é referência na área, com finalizações certeiras e presença física, enquanto Tainá se destaca pela velocidade e pelo poder de infiltração. Juntas, formam um ataque que tem dado confiança ao torcedor palmeirense e ampliado as opções táticas da técnica Camilla Orlando.

Artilharia do Palmeiras feminino no ano

Amanda Gutierres - 16 gols Tainá Maranhão - 7 Laís Melo - 5 Brena - 4 Stefanie, Laís Estevam e Andressinha - 3

Próximos jogos

O Palmeiras disputa três competições de forma simultânea: Brasileirão, Paulistão e Copa do Brasil Feminina. No Brasileiro, enfrenta o Cruzeiro nas semifinais, com jogos de ida e volta previstos para os dias 24 e 31 de agosto.

No Paulistão, o time de Camilla Orlando ocupa a terceira colocação, atrás de Corinthians e São Paulo. Até o momento, a campanha é de três vitórias, um empate e duas derrotas em seis partidas. Pelas oitavas da Copa do Brasil, enfrenta o América Mineiro, em 17 de setembro, 19h, na Arena Barueri.