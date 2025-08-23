CBF define data da final do Brasileirão Feminino Sub-20, entre Botafogo e Flamengo
Decisão será no dia 8 de setembro, no Rio de Janeiro
- Matéria
- Mais Notícias
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a nova data da final do Brasileirão Feminino Sub-20, entre Botafogo e Flamengo. Antes prevista para o dia 28, agora será no dia 8 de setembro, às 21h, em local a ser definido.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Corinthians vence o Grêmio e é campeão do Brasileirão Feminino Sub-17
Futebol Feminino23/08/2025
- Futebol Feminino
Artilheira do Brasileirão Feminino sub-20, Brendha comemora mais uma final pelo Flamengo
Futebol Feminino21/08/2025
- Futebol Feminino
Ludmila, da Seleção, marca hat-trick mais rápido da história da NWSL; veja o vídeo
Futebol Feminino23/08/2025
A decisão será disputada em jogo único de mando rubro-negro, que teve a melhor campanha. O jogo será transmitido pelo Sportv e pela TV Brasil.
➡️ Domínio carioca: Flamengo e Botafogo disputam título do Brasileirão Feminino sub-20 pelo segundo ano seguido
➡️ Saiba tudo sobre o futebol feminino
Caminho de Botafogo e Flamengo até a final
Botafogo
O Botafogo terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento no Brasileirão Feminino Sub-20. No Grupo B com Bragantino, Sport e Independente, marcou 20 gols e não sofreu nenhum.
Nas quartas de final, eliminou o Santos nos pênaltis por empatar no placara agregado. As Sereinhas da Vila venceram a ida por 3 a 1 em casa, mas perderam por 2 a 0 fora. Nas penalidades, as cariocas venceram por 5 a 3.
Na semifinal, as Gloriosas derrotaram o Internacional com 5 a 2 no placara agregado. As cariocas venceram por 3 a 0 na partida de ida, no Nilton Santos, com Rhaissa (duas vezes) e Thaynara. A boa vantagem se manteve na volta, disputada em Porto Alegre e o empate em 2 a 2 colocou o Botafogo na final.
Flamengo
No Grupo A com Fluminense, Heips-RJ e Mixto-MT, o Flamengo teve uma das melhores campanhas da primeira fase, vencendo os seis jogos, marcando 40 gols e sofrendo apenas um. A maior goleada aplicada pelo Fla foi 18 a 0 sobre o time mato-grossense.
Nos clássicos contra o Tricolor, a artilheira do time, Brendha, marcou duas vezes. Decidiu a vitória por 1 a 0 na terceira rodada e, na quarta, deu números finais depois de Leane abrir o caminho para a vitória rubro-negra por 2 a 0.
Nas quartas de final, empatou sem gols com o Fortaleza no jogo de ida, mas venceu por 4 a 0 na volta. Assim, avançou à final de forma invicta, tendo apenas um empate e um gol sofrido, contra 44 feitos e sete vitórias.
Nas semifinais, derrotou o Corinthians nos dois jogos. O primeiro por 1 a 0, em São Paulo, com gol de Brendha, e o segundo por 3 a 0, no Rio de Janeiro. A camisa 9 abriu o placar e Kaylane e Alice ampliaram.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
- Matéria
- Mais Notícias