CBF define data da final do Brasileirão Feminino Sub-20, entre Botafogo e Flamengo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a nova data da final do Brasileirão Feminino Sub-20, entre Botafogo e Flamengo. Antes prevista para o dia 28, agora será no dia 8 de setembro, às 21h, em local a ser definido.

A decisão será disputada em jogo único de mando rubro-negro, que teve a melhor campanha. O jogo será transmitido pelo Sportv e pela TV Brasil.

Caminho de Botafogo e Flamengo até a final

Botafogo

O Botafogo terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento no Brasileirão Feminino Sub-20. No Grupo B com Bragantino, Sport e Independente, marcou 20 gols e não sofreu nenhum.

Nas quartas de final, eliminou o Santos nos pênaltis por empatar no placara agregado. As Sereinhas da Vila venceram a ida por 3 a 1 em casa, mas perderam por 2 a 0 fora. Nas penalidades, as cariocas venceram por 5 a 3.

Na semifinal, as Gloriosas derrotaram o Internacional com 5 a 2 no placara agregado. As cariocas venceram por 3 a 0 na partida de ida, no Nilton Santos, com Rhaissa (duas vezes) e Thaynara. A boa vantagem se manteve na volta, disputada em Porto Alegre e o empate em 2 a 2 colocou o Botafogo na final.

Jogadoras do Botafogo comemoram gol contra o Internacional pelo Brasileirão sub-20 feminino (Foto: Henrique Lima / BFR)

Flamengo

No Grupo A com Fluminense, Heips-RJ e Mixto-MT, o Flamengo teve uma das melhores campanhas da primeira fase, vencendo os seis jogos, marcando 40 gols e sofrendo apenas um. A maior goleada aplicada pelo Fla foi 18 a 0 sobre o time mato-grossense.

Nos clássicos contra o Tricolor, a artilheira do time, Brendha, marcou duas vezes. Decidiu a vitória por 1 a 0 na terceira rodada e, na quarta, deu números finais depois de Leane abrir o caminho para a vitória rubro-negra por 2 a 0.

Nas quartas de final, empatou sem gols com o Fortaleza no jogo de ida, mas venceu por 4 a 0 na volta. Assim, avançou à final de forma invicta, tendo apenas um empate e um gol sofrido, contra 44 feitos e sete vitórias.

Nas semifinais, derrotou o Corinthians nos dois jogos. O primeiro por 1 a 0, em São Paulo, com gol de Brendha, e o segundo por 3 a 0, no Rio de Janeiro. A camisa 9 abriu o placar e Kaylane e Alice ampliaram.

