menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Campeão do Brasileirão Feminino 2025 fatura quantia milionária; veja valores

Prêmio teve aumento de 20% em relação à 2024

Brasileirão Feminino
imagem cameraTaça do Brasileirão Feminino na Neo Química Arena. (Foto: CBF/Divulgação)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 14/08/2025
17:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Brasileirão Feminino 2025 tem premiação recorde. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aumentou em 20% os valores em comparação com a temporada passada, totalizando R$ 9,9 milhões entre cotas e premiações.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com isso, o campeão do torneio pode faturar até R$ 2,4 milhões, considerando as cotas de participação e os prêmios por fase. Além disso, ainda na gestão do então presidente Ednaldo Rodrigues, houve aumento no número de integrantes da delegação: agora, 30 pessoas por clube terão transporte, logística e alimentação bancados integralmente pela CBF.

➡️ Entenda o impacto da premiação do Brasileirão 2025 na gestão dos times

Premiação do Brasileirão Feminino

As equipes que avançarem às quartas de final do torneio já garantem R$ 120 mil cada, mesmo valor pago na semifinal. O vice-campeão recebe R$ 900 mil, enquanto o campeão leva R$ 1,8 milhão para casa.

continua após a publicidade

Além de premiar o campeão nacional, o Brasileirão Feminino A1 serve como classificatório para a Libertadores Feminina, garantindo vaga aos dois finalistas. 

  • Quartas de final — R$ 120 mil
  • Semifinal – R$ 120 mil
  • Vice-campeão – R$ 900 mil
  • Campeão – R$ 1,8 milhão

Clubes na briga pelo título

Entre sexta-feira, 15, e domingo, 17 de agosto, o Brasileirão Feminino 2025 terá partidas decisivas das quartas de final. Oito clubes seguem na disputa: Corinthians, Bahia, São Paulo, Ferroviária, Cruzeiro, Bragantino, Palmeiras e Flamengo.

continua após a publicidade

O Corinthians enfrenta o Bahia às 21h de sexta, no Pacaembu, enquanto no sábado, o São Paulo recebe a Ferroviária às 16h, no Morumbi. No domingo, todos os jogos acontecem às 10h30, com Cruzeiro x Bragantino na Arena Independência e Palmeiras x Flamengo na Arena Barueri.

➡️ Lauren projeta temporada no Atlético de Madrid: ‘Precisamos estar prontas para tudo’

Bola do Brasileirão feminino 2025 (Jo Marconne/CBF)
Bola do Brasileirão feminino 2025 (Jo Marconne/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias