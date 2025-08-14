Campeão do Brasileirão Feminino 2025 fatura quantia milionária; veja valores
Prêmio teve aumento de 20% em relação à 2024
O Brasileirão Feminino 2025 tem premiação recorde. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aumentou em 20% os valores em comparação com a temporada passada, totalizando R$ 9,9 milhões entre cotas e premiações.
Com isso, o campeão do torneio pode faturar até R$ 2,4 milhões, considerando as cotas de participação e os prêmios por fase. Além disso, ainda na gestão do então presidente Ednaldo Rodrigues, houve aumento no número de integrantes da delegação: agora, 30 pessoas por clube terão transporte, logística e alimentação bancados integralmente pela CBF.
Premiação do Brasileirão Feminino
As equipes que avançarem às quartas de final do torneio já garantem R$ 120 mil cada, mesmo valor pago na semifinal. O vice-campeão recebe R$ 900 mil, enquanto o campeão leva R$ 1,8 milhão para casa.
Além de premiar o campeão nacional, o Brasileirão Feminino A1 serve como classificatório para a Libertadores Feminina, garantindo vaga aos dois finalistas.
- Quartas de final — R$ 120 mil
- Semifinal – R$ 120 mil
- Vice-campeão – R$ 900 mil
- Campeão – R$ 1,8 milhão
Clubes na briga pelo título
Entre sexta-feira, 15, e domingo, 17 de agosto, o Brasileirão Feminino 2025 terá partidas decisivas das quartas de final. Oito clubes seguem na disputa: Corinthians, Bahia, São Paulo, Ferroviária, Cruzeiro, Bragantino, Palmeiras e Flamengo.
O Corinthians enfrenta o Bahia às 21h de sexta, no Pacaembu, enquanto no sábado, o São Paulo recebe a Ferroviária às 16h, no Morumbi. No domingo, todos os jogos acontecem às 10h30, com Cruzeiro x Bragantino na Arena Independência e Palmeiras x Flamengo na Arena Barueri.
