Cruzeiro vence Bragantino e está na semifinal do Brasileiro Feminino
Com público recorde no Independência, Cruzeiro derrotou o Bragantino por 2 a 0
- Matéria
- Mais Notícias
Com apoio de quase 6 mil torcedores, o Cruzeiro se classificou para a semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino, ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 0, neste domingo (17), na Arena Independência. É a primeira vez que as Cabulosas, que fizeram a melhor campanha da fase inicial, chegam à semifinal da competição, e o adversário será o Palmeiras, que eliminou o Flamengo, na repetição das quartas de final do ano passado.
Relacionadas
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Os gols da vitória celeste sobre o Bragantino foram marcados por Letícia e Gisseli, no segundo tempo. No primeiro jogo, no Canindé, houve empate por 0 a 0, domingo (10). O atacante Gabigol e o volante Lucas Silva acompanharam de perto a classificação do Cruzeiro na Arena Independência.
Desde o início, o jogo foi bem movimentado. Logo aos 2 minutos, o Bragantino quase abriu o placar, após vacilo da defesa cruzeirense. Ana Carla arriscou de longe, por cima do gol. O Cruzeiro, aos poucos, passou a ocupar mais o campo ofensivo e a criar boas chances. Aos 10 minutos, Gaby Soares recebeu livre na entrada da área e chutou no canto esquerdo de Thalya, que defendeu. Pouco depois, Vitória Calhau cabeceou no travessão.
O Bragantino se defendia como conseguia, e Thalya foi aparecendo bem. Aos 28 minutos, a goleira fez boa defesa num chute de Byanca Brasil. A equipe paulista teve outra boa chance aos 31 minutos. Numa saída errada da goleira Camila Rodrigues, Ana Carla quase abriu o placar. Outra boa chance do Cruzeiro saiu aos 44 minutos, com Gaby Soares. Thalya fez outra grande defesa.
Gols do Cruzeiro na vitória sobre o Bragantino saíram no segundo tempo
No início do segundo tempo, as Bragantinas criaram uma boa chance de gol primeiro. Numa cobrança de falta, Carol Tavares acertou o travessão, aos 5 minutos. Mas quem abriu o placar foram as Cabulosas, dois minutos depois. Vanessinha levantou na área, Thalya não conseguiu aliviar e Letícia tocou para o canto.
Depois do primeiro gol, o Cruzeiro continuou criando chances, que pararam nas mãos de Thalya. Primeiro num chute de Byanca Brasil, depois em finalização de longe de Gabi Rodriguez. Mas, aos 23 minutos, a goleira do Bragantino rebateu um chute de Isabela, e Gisseli aproveitou para ampliar o placar.
Pouco depois, Byanca Brasil quase ampliou, ao tentar encobrir a goleira Thalya. O Cruzeiro conseguiu segurar a vitória que lhe deu a classificação inédita para a semifinal do Brasileiro, que terá três representantes paulistas, já que a outra semifinal será entre Corinthians e São Paulo.
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO 2 X 0 RED BULL BRAGANTINO
CAMPEONATO BRASILEIRO - QUARTAS DE FINAL - JOGO DE VOLTA
🗓️ Data e horário: domingo, 17 de agosto de 2025, 10h30
📍 Local: Arena Independência, Belo Horizonte
🥅 Gols: Letícia (7'/2°T) e Gisseli (23'/2°T)
🟨 Cartões amarelos: Carol Tavares, Brenda Pinheiro (Bragantino)
💸 Renda: R$ 77.140,00
🧑🤝🧑 Público presente: 5.799
⚽ ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Jonas Urias)
Camila Rodrigues, Isabela, Vitória Calhau, Paloma Maciel e Gisseli (Letícia Alves); Bedoya, Gaby Soares (Gaby Rodriguez), Byanca Brasil; Marília (Camila Ambrózio), Vanessinha (Pri Bck) e Letícia (Sochor).
RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Humberto Simão)
Thalya, Carol Tavares (Jane Tavares), Débora, Géssica (Stella) e Tamires; Ana Carla, Brenda Pinheiro (Laura Valverde) e Catalina (Gabi Santos); Dos Santos (Emelli), Thayslane e Paulina.
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitra: Rejane Caetano da Silva (RJ)
🚩 Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Fernanda Kruger (MT)
🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)
- Matéria
- Mais Notícias