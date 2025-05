Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (18), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das Série A, B, C e D do Brasileirão, Premier League, La Liga, Campeonato Italiano e mais.

continua após a publicidade

➡️Ancelotti se pronuncia pela primeira vez após acerto com a Seleção: ‘Será maravilhoso’

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 18 de maio de 2025)

Brasileirão

Corinthians x Santos – 16h – Globo e Premiere

Bahia x Vitória – 16h – Globo e Premiere

Juventude x Fluminense – 16h – Globo e Premiere

Flamengo x Botafogo – 18h30 – Premiere

RB Bragantino x Palmeiras – 18h30 – Premiere

Cruzeiro x Atlético-MG – 20h30 – Prime Video

Internacional x Mirassol – 20h30 – Sportv e Premiere

➡️Clique para assistir no Premiere

Brasileirão Série B

Atlético-GO x Remo – 16h – ESPN e Disney+

CRB x Criciúma – 16h – Disney+

Paysandu x Goiás – 18h30 – Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Brasileirão Série C

Maringá x Botafogo-PB – 16h30 – Nosso Futebol (PPV e YouTube)

São Bernardo x Caxias – 16h30 – Nosso Futebol+

Figueirense x Ituano – 19h – DAZN e Nosso Futebol+

Retrô x Itabaiana – 19h – Nosso Futebol+

continua após a publicidade

Brasileirão Série D

Capital-DF x Luverdense – 15h30 – TV CapitalDF (YouTube)

La Liga

Atlético de Madrid x Real Bétis – 14h – Disney+

Barcelona x Villarreal – 14h – ESPN e Disney+

Celta de Vigo x Rayo Vallecano – 14h – Disney+

Las Palmas x Leganés – 14h – Disney+

Mallorca x Getafe – 14h – Disney+

Osasuna x Espanyol – 14h – Disney+

Real Sociedad x Girona – 14h – Disney+

Real Valladolid x Alavés – 14h – Disney+

Sevilla x Real Madrid – 14h – Disney+

Valencia x Athletic Bilbao – 14h – Disney+

Premier League

Everton x Southampton – 8h – ESPN e Disney+

West Ham x Nottingham Forest – 10h15 – ESPN e Disney+

Brentford x Fulham – 11h – Disney+

Leicester City x Ipswich – 11h – Disney+

Arsenal x Newcastle – 12h30 – Disney+

continua após a publicidade

Jogos de hoje: na briga pela 2ª colocação do campeonato, Arsenal e Newcastle se enfrentam na 37ª rodada da Premier League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Campeonato Italiano

Cagliari x Venezia – 15h45 – Disney+

Fiorentina x Bologna – 15h45 – Disney+

Hellas Verona x Como – 15h45 – Disney+

Inter de Milão x Lazio – 15h45 – ESPN 5 e Disney+

Juventus x Udinese – 15h45 – Disney+

Lecce x Torino – 15h45 – Disney+

Monza x Empoli – 15h45 – Disney+

Parma x Napoli – 15h45 – ESPN 4 e Disney+

Roma x Milan – 15h45 – Disney+

Campeonato Belga

Anderlecht x Club Brugge – 8h30 – Disney+

Gent x Genk – 13h30 – Disney+

Campeonato Holandês

Ajax x Twente – 9h30 – Disney+

Heerenveen x Feyenoord – 9h30 – Disney+

Sparta Rotterdam x PSV – 9h30 – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Ucraniano

Chornomorets Odesa x Dínamo de Kiev – 9h30 – Onefootball

Inhulets x Shakhtar Donetsk – 9h30 – Onefootball

Campeonato Polonês

Cracovia x Legia Warszawa – 9h45 – Onefootball

Campeonato Austríaco

Blau Weiss Linz x RB Salzburg – 12h – Onefootball

Rapid Vienna x Sturm Graz – 12h – Onefootball

Wolfsberger x Austria Vienna – 12h – Onefootball

Paulistão sub-20

Palmeiras sub-20 x Água Santa sub-20 – 10h – Canal Paulistão (YouTube)

Oeste sub-20 x São Paulo sub-20 – 15h – Canal Paulistão (YouTube)

Campeonato Turco

Alanyaspor x Besiktas – 13h – Disney+

Bodrumspor x Trabzonspor – 13h – Disney+

Fenerbahçe x Eyupspor – 13h – Disney+

Galatasaray x Kayserispor – 13h – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Uruguaio

Liverpool-URU x Cerro Largo – 15h – Disney+

Nacional-URU x Defensor Sporting – 15h – Disney+

Progreso x Juventud – 15h – Disney+

Brasileirão feminino

Real Brasília x América-MG – 15h – TV Real Brasília (YouTube)

MLS

Inter Miami x Orlando City – 20h – Space, Max e Apple TV+

Los Angeles Galaxy x Los Angeles FC – 22h – Apple TV+

Sexta Divisão Inglesa

Boreham Wood x Maidstone United – 8h30 – DAZN

Scunthorpe x Chester – 12h – DAZN

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Greuther Furth x Hamburgo – 10h30 – Onefootball

Hertha Berlin x Hannover – 10h30 – Onefootball

Koln x Kaiserslautern – 10h30 – Onefootball

Schalke 04 x Elversberg – 10h30 – Onefootball

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Castellón x Eldense – 11h15 – Disney+

Real Oviedo x Real Zaragoza – 11h15 – Disney+

Sul-Americano feminino sub-17

Paraguai sub-17 (F) x Peru sub-17 (F) – 17h – Sportv

Chile sub-17 (F) x Colômbia sub-17 (F) – 19h – Sportv

Equador sub-17 (F) x Brasil sub-17 (F) – 21h – Sportv

➡️Clique para assistir no Sportv

Copa da Inglaterra feminina (Final)

Chelsea (F) x Manchester United (F) – 9h30 – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol feminino

Atlético de Madrid (F) x Levante Badalona (F) – 7h – DAZN

Barcelona (F) x Athletic Bilbao (F) – 7h – DAZN

Valencia (F) x Real Madrid (F) – 7h – DAZN