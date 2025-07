Vasco e Botafogo se enfrentam neste sábado (12), em partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília) no Mané Garrincha, em Brasília, com transmissão do Premiere no pay-per-view. ➡️Clique para assistir no Premiere.

Vasco x Botafogo: clássico será marcado por duelo de Vegetti contra a consolidação de um novo 9 pós Igor Jesus

Vasco x Botafogo: como chegam os rivais?

Após a longa parada para o Mundial de Clubes da Fifa, o Cruz-Maltino volta a campo com boas notícias. Léo Jardim e Philippe Coutinho renovaram seus contratos com o clube, Fernando Diniz teve tempo para trabalhar e, agora, o foco é engrenar na temporada.

Antes da pausa, o Vasco deu ótimos sinais de evolução e venceu com facilidade o São Paulo fora de casa pelo placar de 3 a 1. Para o clássico com o Botafogo, fica novamente a esperança em mais um dia inspirado do centroavante Vegetti, com apoio de Rayan e Nuno Moreira.

Do outro lado, o Botafogo tenta virar a chave para um recomeço de trabalho. Sem Renato Paiva, demitido para a chegada de Davide Ancelotti, e com as saídas de Igor Jesus e Jair, o Alvinegro buscará uma nova cara. Neste sábado, no entanto, o interino Cláudio Caçapa ficar à beira do gramado, pois Ancelotti carece de regularização.

A missão do Alvinegro é mostrar força do projeto da SAF mesmo após a eliminação para o Palmeiras com atuação desastrosa. O time que venceu o poderoso PSG mostrou as credenciais e está no páreo para o segundo semestre.

Ingressos para Vasco x Botafogo

Superior Leste - Vasco:

R$ 89 (meia-entrada)

R$ 99 (solidária)

R$ 178 (inteira)

Superior Oeste - Botafogo

R$ 89 (meia-entrada)

R$ 99 (solidária)

R$ 178 (inteira)

Inferior Norte - Botafogo

R$ 109 (meia-entrada)

R$ 119 (solidária)

R$ 218 (inteira)

Inferior Oeste - Botafogo

R$ 139 (meia-entrada)

R$ 149 (solidária)

R$ 278 (inteira)

Inferior Sul - Vasco

R$ 109 (meia-entrada)

R$ 119 (solidária)

R$ 218 (inteira)

Inferior Leste - Vasco

R$ 139 (meia-entrada)

R$ 149 (solidária)

R$ 278 (inteira)

As entradas podem ser adquiridas na plataforma Bilheteria Digital. ➡️ Clique aqui para comprar!

Veja mais informações do clássico

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X BOTAFOGO

13ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 12 de julho, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Mané Garrincha, em Brasília;

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Michael Stanislau e Tiago Augusto Kappes (RS)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan, Philippe Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)

John, Vitinho, Kaio Fernando (David Ricardo), Alexander Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore e Savarino; Artur, Arthur Cabral e Álvaro Montoro (Joaquín Correa).