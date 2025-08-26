João Fonseca desafia campeão olímpico no US Open; horário e onde assistir
Após derrotar o sérvio Kecmanovic, brasileiro encara o tcheco Machac
Passada a vitória na estreia, contra o sérvio Miomir Kecmanovic (42º do mundo), João Fonseca volta à quadra nesta quarta-feira (27), no US Open. Dessa vez, o carioca, de 19 anos e 45 do ranking, enfrenta o tcheco Tomas Machac (22º), em duelo inédito. em torno das 13h30 (horário de Brasília). A transmissão será realizada pelos canais ESPN e Sportv, na TV fechada, e pela plataforma de streaming Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
O número 1 do Brasil e o rival entram em quadra logo após a partida entre as anfitriãs Emma Navarro e Caty McNally, que começa às 12h (de Brasília).
O pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, prevê um duelo difícil nestq quarta-feira:
— O Machac é um bom jogador, nunca joguei contra ele. Sei que ele tem feito uma boa gira, especialmente nesses dois últimos anos. Ele vem jogando super bem, fazendo bons resultados e ganhando de bons jogadores. Com certeza é um jogador que pode ganhar de qualquer um —, completou.
Campeão olímpico nas duplas mistas, em 2024, ao lado de Katerina Siniakova, Machac chegou às oitavas de final do US Open ano passado, em sua melhor campanha em Grand Slams até aqui.
Na segunda-feira, na vitória de estreia (por 7/6, 7/6 e 6/3), o número 1 do Brasil chegou a passar mal e vomitar no terceiro set. Depois, minimizou o ocorrido:
— Me senti um pouco cheio, talvez por ter bebido muita água. Depois me senti bem melhor, não é nada grave —, assegurou, afastando qualquer preocupação sobre sua condição física para a sequência do Grand Slam americano.
João Fonseca pode reencontrar vítima da NextGen
Caso vença mais essa partida, o carioca vai igualar sua melhor campanha em Grand Slams, a terceira rodada, fase alcançada em Roland Garros e Wimbledon. Apenas no Aberto da Austrália que João Fonseca parou na segunda rodada.
Numa eventual terceira fase em Nova York, o brasileiro pode reencontrar Jakub Mensik, de 19 anos e 16º do mundo, que é favorito contra o francês Ugo Blanchet (184º). Em dezembro, João Fonseca derrotou o jovem tcheco na terceira rodada da fase de grupos do NextGen Finals, na Arábia Saudita, numa batalha de cinco tiebreaks.
Em março, Mensik conquistou o primeiro título da carreira, surpreendendo, na final do Masters 1000 de Miami, ninguém menos do que o hexacampeão sérvio Novak Djokovic, que buscava o 100º troféu da carreira.
