Homenagem a Djokovic rende mudança em logomarca; entenda

A empresa francesa do ramo de vestuário Lacoste prestou uma homenagem que fugiu do habitual a Novak Djokovic. Para lançar uma nova linha de roupas em referência ao tenista sérvio que patrocina, a gigante que tem um crocodilo como logomarca promoveu uma troca. Para esta linha, é uma cabra (ou bode) que vai ficar no lado esquerdo do peito das camisas. E outras peças da linha, como bonés, também terão a troca.

Mas por que uma cabra?

A campanha que resultou na troca da logomarca explica o motivo de exibir uma cabra em vez do histórico crocodilo. A palavra "goat" está em destaque no vídeo. E, em inglês, ela significa cabra. Mas também se trata de uma sigla, no mesmo idioma, para Melhor de Todos os Tempos: Greatest of all time, GOAT.

Na publicação no Instagram, a Lacoste escreveu: "De um crocodilo para o bode. Descubra uma coleção que celebra Novak Djokovic, um jogador único, cuja carreira é definida por paixão, perseverança e grandeza. Mais do que uma homenagem a esta lenda, esta coleção também homenageia a comunidade que o apoiou em cada passo da sua trajetória.

Em quadra

Na estreia nesta edição do US Open, na última segunda-feira, Djokovic venceu o estadunidense Learner Tien por 3 sets a 0. O sérvio está com o 38 anos e ocupa a posição 7 do ranking atual. O atleta da casa é o número 50. O veterano volta a quadra nesta quarta-feira para enfrentar outro estadunidense. Desta vez será Zachary Svajda, de 22 anos, 145º colocado.

Premiação do US Open

A atual edição do US Open vai pagar a maior premiação da história do tênis. Ao todo, serão US$ 90 milhões para os competidores que forem avançando no torneio. Fase a fase, os atletas terão direito a valores que podem chegar a US$ 5 milhões.

