Chegadas e saídas: as movimentações do Palmeiras no mercado

O Palmeiras iniciou as movimentações para a próxima temporada antes mesmo da abertura do mercado de transferências. A expectativa é que o clube faça contratações pontuais para suprir lacunas no elenco, enquanto se mantém convicto na missão de preservar os principais pilares da equipe.

As principais missões da diretoria no mercado são as chegadas de um zagueiro e um meio-campista, capaz de atuar como primeiro e segundo volante. Um atacante para competir com a dupla formada por Vitor Roque e Flaco López, artilheiros do time no ano, também está no radar.

Até o momento, o Palmeiras acertou a permanência de Bruno Fuchs. O zagueiro atuou emprestado pelo Atlético-MG em 2025 e foi adquirido em definitivo, conforme adiantou a reportagem, após pedido do técnico Abel Ferreira.

Fuchs iniciou a temporada como reserva, mas ganhou espaço em razão das lesões no setor e terminou o ano como um dos destaques, apesar dos vice-campeonatos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Em determinado período, inclusive, foi improvisado pela comissão técnica como volante.

A janela de transferência terá início no dia 5 de janeiro no Brasil e permanecerá aberta até o dia 3 de março.

Bruno Fuchs em partida entre Palmeiras e Vitoria (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)

Trio retorna de empréstimo

Vitinho, Caio Paulista e Rômulo, que foram emprestados pelo Palmeiras no início do ano, seguem fora do planejamento para a próxima temporada e serão novamente negociados pela diretoria.

O Atlético-MG, inclusive, já formalizou ao Palmeiras que não irá manter o lateral Caio Paulista no elenco. Enquanto os paulista, que receberam Fuchs nos mesmos moldes, acertaram a permanência em definitivo.

Zagueiro em baixa no Palmeiras

Pedido de Abel Ferreira, que buscava um zagueiro canhoto no mercado, Micael recebeu oportunidades da comissão durante o primeiro semestre. No entanto, caiu de rendimento, terminou como a quinta opção no setor, atrás até do jovem Benedetti, e deve ser negociado pelo clube.

O desejo do jogador e do Palmeiras, que busca, ao menos, recuperar parte do valor investido, é por uma transferência para o exterior. Algumas equipes sondaram o atleta, e a tendência é de saída em janeiro, após a abertura da janela.

Palmeiras aguarda respota de Marcelo Lomba

Nos últimos dias, o Palmeiras procurou o estafe de Marcelo Lomba e apresentou uma proposta de renovação contratual por mais uma temporada, até dezembro de 2026.

O goleiro, no entanto, ainda não respondeu à oferta. Com isso, o planejamento do clube para o setor segue em aberto. Atualmente, Carlos Miguel figura como titular, enquanto Weverton, em reta final de contrato, aparece como opção imediata no banco de reservas.

Caso Lomba não permaneça no elenco, a expectativa é de que Aranha, formado nas categorias de base, assuma a condição de terceira opção para a posição.

Dupla garantida pelo técnico Abel Ferreira

O técnico Abel Ferreira afirmou, em entrevista ao canal oficial do Palmeiras após renovar o contrato por mais duas temporadas, que os atacantes Facundo Torres e Ramón Sosa, contratados na última janela de transferências, permanecerão no elenco.

Juntos, os dois custaram cerca de R$ 150 milhões aos cofres do clube, mas encerraram a temporada da mesma forma como iniciaram a trajetória no Allianz Parque: no banco de reservas. O uruguaio fechou 2025 com dez gols e cinco assistências, enquanto o paraguaio somou quatro gols e três passes decisivos.