Bia Haddad busca revanche na estreia do US Open; acompanhe

Depois de quatro derrotas seguidas na temporada (são 23, em 33 jogos até aqui), Bia Haddad Maia tenta pôr fim à má fase nesta terça-feira. E a número 1 do Brasil e 22 do mundo tem pela frente, na estreia do US Open, uma das rivais que a venceram em 2025: a britânica Sonay Kartal, 51ª do ranking, de 23, com transmissão dos canais ESPN e Sportv, na TV fechada, e da plataforma de streaming Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+ A brasileira ganhou o primeiro set por 6/3,mas perdeu o segundo por 6/1.

Bia Haddad começou a partida confirmando o serviço. Sem quebras, a brasileira fez 2/1. No sexto game, a brasileira conquistou a primeira quebra do jogo e fez 4/2. No entanto, no game seguinte, Kartal devolveu a quebra. Mas a paulistana seguiu firme na partida e conquistou nova quebra quando a rival sacou em 3/4. Em seguida, Bia Haddad fechou o primeiro set.

Kartal iniciou a segunda parcial confirmando o serviço e conquistou a quebra na sequência. Bia Haddad desperdiçou um break quando a rival sacou em 2/0. Sacando em 0/3, a brasileira fez o primeiro game deste set. Sacando em 1/4, Bia chegou a salvar um break, mas voltou a ser quebrada. Em seguida, a britânica sacou e fechou a parcial em 6/1.

Quem vencer o duelo desta terça-feira enfrenta, na segunda rodada, a francesa Lois Boisson (46ª) ou a suíça Viktorija Golubic (72ª).



Rival derrotou Bia Haddad em Indian Wells

Semana passada, a tenista paulistana caiu na estreia do WTA de Monterrey, no México, diante da tcheca Marie Bouzkova. Antes, ela vinha de derrotas na primeira rodada de Toronto e de Cincinnati. Sua última vitória foi na estreia de Wimbledon, sobre a sérvia Rebecca Sramkova.

Esse será apenas o segundo jogo entre as duas tenistas. No primeiro, em março, também na quadra rápida, no WTA 1000 de Indian Wells, a britânica derrotou a brasileira com facilidade, por 6/2 e 6/1.

Neste ano, uma das 10 vitórias de Bia Haddad em 33 jogos foi contra Petra Kvitova, em Londres, em junho. Na segunda-feira, a tcheca, bicampeã de Wimbledon, se aposentou das quadras, com tropeço na estreia do US Open:

Em Grand Slams, na atual temporada, Bia Haddad tem como melhor resultado a terceira rodada do Aberto da Austrália, em janeiro. Depois, a brasileira acumulou algumas derrotas em estreias, inclusive na de Roland Garros, em maio. Em junho, no terceiro Slam da temporada, a paulistana parou na segunda rodada.

No US Open, Bia Haddad soma quatro participações, a melhor delas foi ano passado (vídeo abaixo). Na ocasião, a número 1 do Brasil só parou nas quartas de final.

Já Kartal disputa o US Open pela primeira vez. Em Slams, o melhor resultado da britânica foi ter chegado às oitavas de final de Wimbledon, no final de junho.

As vitórias de Bia Haddad no ano



Wimbledon

Rebecca Sramkova (SER), 7/6 e 6/4



Bad Homburg

Elina Svitolina (UCR), 3/6, 6/4 e 7/6

Ashlyn Krueger (EUA), 6/1 e 6/4



Queen's Club de Londres

Petra Kvitova (TCH), 2/6, 6/4 e 6/4



Estrasburgo

Emma Navarro (EUA), 3/6, 7/6 e 6/2

Ashlyn Krueger (EUA), 7/6, 6/3,

Clara Tauson (DIN), 3/6, 6/4 e 7/5



Madrid

Bernarda Pera (EUA) 2/6, 6/3 e 6/1



Aberto da Austrália

Erika Andreeva (RUS) 6/2 e 6/3

Julia Riera (ARG) 4/6, 7/5 e 6/2