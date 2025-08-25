Europeus reagem à partida de João Fonseca no US Open: ‘Fora de controle’

Embora siga sem perder sets em estreias de Grand Slam, nenhuma outra foi mais dramática para João Fonseca do que a desta segunda-feira (25), no US Open. O brasileiro passou mal, mas venceu, e os europeus comentaram muito sobre a atuação do jovem.

O brasileiro, de 19 anos e 45 do mundo, chegou a passar mal e vomitar no terceiro set. Ainda assim, derrotou o sérvio Miomir Kecmanovic, de 25 e atual 42º do ranking. por 7/6 (3), 7/6 (5) e 6/3.

A partida de João Fonseca no US Open rendeu comentários no mundo inteiro. Já é um grande feito para um tenista tão jovem figurar em um dos principais torneios do mundo. Veja a reação dos europeus com o duelo.

João Fonseca na partida contra o americano Jenson Brooksby em Wimbledon (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

Veja reação dos europeus com a partida de João Fonseca no US Open

"Essas estatísticas estão ficando fora de controle. É uma primeira rodada contra um jogador não cabeça de chave. Ele também está sendo apontado como uma futura estrela. Faça um grande negócio depois de uma boa atuação contra um jogador ranqueado"

"A partida de João Fonseca terminou há 15 minutos. Ele ainda está dando autógrafos"

"Ele está pronto para a corrida agora. Kecmanovic é um adversário difícil"

"Paciência com esse menino"

"João Fonseca luta contra náuseas para garantir sua primeira vitória na chave principal do US Open em sets diretos contra Kecmanovic. Ok, 14 aces e 51 vencedores de FH podem ter contribuído para isso"

Como foi o jogo

✏️Texto por: Gustavo Loio

Kecmanovic começou a partida confirmando o serviço, e o carioca fez o mesmo em seguida. Sem breaks, o sérvio fez 3/2. No sexto game, o sérvio aproveitou o primeiro break da partida e, com um erro não-forçado de João Fonseca de esquerda, conquistou a quebra. O brasileiro, no game seguinte, desperdiçou dois breaks, e o rival abriu 5/2. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira sacou em seguida e diminuiu a desvantagem para 5/3. João Fonseca não desanimou e, na sequência, devolveu a quebra, quando o rival sacou para fechar o set. Na sequência, o carioca sacou e empatou em 5/5. Dois games depois, o brasileiro sacou e levou a parcial para o tiebreak. O número 1 do Brasil abriu 3/0, mas o adversário empatou em 3/3. Com um erro do sérvio, o brasileiro fez 5/3. Dois games depois, o brasileiro fechou em 7/3.

Foi o quarto tiebreak que João Fonseca venceu em estreias de Grand Slams: os dois primeiros foram contra o russo Andrey Rublev (9º), no Aberto da Austrália, em janeiro, e outro contra o anfitrião Jacob Fearnley, em Wimbledon, em junho.

Kecmanovic começou a segunda parcial com nova quebra, e João Fonseca deu o troco na sequência. Com um ace, o brasileiro fez 2/1. Com outro saque indefensável, o brasileiro fez 3/2. Dois games depois, o carioca fez 4/3. O número 1 do Brasil salvou um break no 4/4. O sérvio sacou em 5/6, e João Fonseca desperdiçou o primeiro set point da parcial. Mais uma vez, a decisão foi para o tiebreak. Dessa vez, Kecmanovic abriu 3/1 e 5/2. Com dois aces, o 45º do mundo encostou: 5/4. E, com um erro do rival, João Fonseca empatou em 5/5. Com uma ótima devolução que o rival mandou na rede, o brasileiro virou para 6/5. No ponto seguinte, após um belo rallie, João Fonseca fechou a parcial com um voleio. Set para João Fonseca no US Open.

O sérvio começou a terceira parcial confirmando o serviço, e o brasileiro fez o mesmo em seguida. Sem quebras, Kecmanovic fez 3/2, e o brasileiro fez o mesmo na sequência. Quando fez 3/3, João Fonseca pediu atendimento médico e, depois, chegou a vomitar. Mesmo assim, em seguida, o número 1 do Brasil quebrou o rival. O carioca sacou e fez 5/3. Com uma dupla-falta do adversário, João Fonseca fez história no US Open.