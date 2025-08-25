João Fonseca estreia no US Open contra sérvio; acompanhe

Quatro dias após completar 19 anos, João Fonseca (44º do mundo) estreia, nesta segunda-feira, no US Open. Em confronto inédito e em sua primeira participação na chave principal em Nova York, como profisisonal, o número 1 do Brasil enfrenta o sérvio Miomir Kecmanovic, de 25 e atual 45º do ranking. A transmissão é realizada pelos canais ESPN e Sportv, na TV fechada, e pela plataforma de streaming Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+. O carioca venceu no tiebreak a primeira parcial. Como se sabe, todos os jogos de simples masculinos de Grand Slam são disputados em melhor de cinco sets.



Kecmanovic começou a partida confirmando o serviço, e o carioca fez o mesmo em seguida. Sem breaks, o sérvio fez 3/2. No sexto game, o sérvio aproveitou o primeiro break da partida e, com um erro não-forçado de João Fonseca de esquerda, conquistou a quebra. O brasileiro, no game seguinte, desperdiçou dois breaks, e o rival abriu 5/2. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira sacou em seguida e diminuiu a desvantagem para 5/3. João Fonseca não desanimou e, na sequência, devolveu a quebra, quando o rival sacou para fechar o set. Na sequência, o carioca sacou e empatou em 5/5. Dois games depois, o brasileiro sacou e levou a parcial para o tiebreak. O número 1 do Brasil abriu 3/0, mas o adversário empatou em 3/3. Com um erro do sérvio, o brasileiro fez 5/3. Dois games depois, o brasileiro fechou em 7/3.



Foi o quarto tiebreak que João Fonseca venceu em estreias de Grand Slams: os dois primeiros foram contra o russo Andrey Rublev (9º), no Aberto da Austrália, em janeiro,e outro contra o anfitrião Jacob Fearnley, em Wimbledon, em junho.

Kecmanovic começou a segunda parcial com nova quebra, e João Fonseca deu o troco na sequência. Com um ace, o brasileiro fez 2/1. Com outro saque indefensável, o brasileiro fez 3/2. Dois games depois, o carioca fez 4/3.

Na sexta-feira, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, projetou o desafio de estreia em Nova York.

- Acho que vai ser um bom jogo. Já cheguei a treinar com ele, ele é um bom jogador, que pode ganhar de qualquer um, então tenho que ir preparado mentalmente e fisicamente para partir com tudo - previu o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, que fez aniversário na quinta-feira (21).



Para o mais jovem brasileiro campeão de ATP, façanha alcançada em fevereiro, em Buenos Aires, voltar a Nova York traz sempre ótimas recordações:



- O US Open é um Grand Slam muito especial para mim, muito feliz em estar de volta. É um Slam que, na primeira vez em que joguei, perdi na primeira rodada, mas na segunda, ambas no juvenil, fui campeão (em 2023). Ano passado disputei o quali já como profissional e agora estou na chave principal, muito feliz em poder estar aqui.

João Fonseca não perdeu sets em estreias de Slam

O US Open, em Nova York, é o quarto Grand Slam seguido do brasileiro como profissional, todos na atual temporada. Nos três primeiros, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, venceu as estreias sem ceder sets. Com destaque para a primeira rodada do Aberto da Austrália, em janeiro, quando conquistou a maior vitória na carreira até aqui, sua primeira contra um top 10, derrubando o russo Andrey Rublev (9º, vídeo abaixo).

Caso vença mais uma estreia de Major, o número 1 do Brasil enfrenta o tcheco Tomas Machac (22º), algoz do italiano Luca Nardi (83º).

Numa eventual terceira rodada, João Fonseca pode reencontrar o tcheco Jakub Mensik (16º).

