Hugo Calderano na segunda rodada do China Smash; horário e onde assistir
Número 3 do mundo, brasileiro encara o amigo francês Simon Gauzy (18º do mundo)
Hugo Calderano, que, neste domingo, na estreia, derrotou, de virada, o japonês Hiroto Shinozuka, Hugo Calderano volta à mesa na terça-feira, pelo China Smash, em Pequim. Dessa vez, o adversário será o francês Simon Gauzy, na terça-feira (30), às 8h10 (de Brasília), com transmissão da CazéTV, do Sportv e do canal do World Table Tennis (WTT) no YouTube▶️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video.
Vice-campeão do WTT de Macau, há duas semanas, o brasileiro, número 3 do ranking, conhece muito bem o próximo rival, 18º do mundo:
— Nós somos grandes amigos e treinamos juntos por muitos anos. Vai ser divertido jogar mais uma vez contra ele, não vejo a hora de nos encontrarmos na mesa — projetou o brasileiro.
Sobre a vitória de virada deste domingo, o carioca, de 29 anos, destacou sua força mental:
- Ele é um jogador forte, precisei de um tempo para encontrar o meu ritmo. Foi importante me manter bem mentalmente, o primeiro set foi muito duro. Então, acho que fiz um bom trabalho e estou muito satisfeito com a forma como joguei nos outros sets - analisou.
Brasileiro vive o melhor ano da carreira
Aos 29 anos, Calderano vive a melhor temporada da carreira, com o título da Copa do Mundo, em abril, e o vice Mundial, no mês seguinte. De lá até a final em Macau, ele também triunfou nos WTT da Eslovênia, Buenos Aires e Foz do Iguaçu. Desde a histórica conquista da Copa do Mundo, o brasileiro ganhou 34 dos 37 jogos no individual.
HUGO CALDERANO x SIMON GAUZY
SEGUNDA RODADA - CHINA SMASH
🏟️ Local: Pequim, na China
🎾 Fase: Segunda rodada
🕰️ Dia e horário: terça-feira, 30 de setembro, às 8h10 (de Brasília)
📺 Onde assistir: Cazé TV, Sportv e canal do World Table Tennis (WTT) no YouTube
