Hugo Calderano, que, neste domingo, na estreia, derrotou, de virada, o japonês Hiroto Shinozuka, Hugo Calderano volta à mesa na terça-feira, pelo China Smash, em Pequim. Dessa vez, o adversário será o francês Simon Gauzy, na terça-feira (30), às 8h10 (de Brasília), com transmissão da CazéTV, do Sportv e do canal do World Table Tennis (WTT) no YouTube▶️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video.

Vice-campeão do WTT de Macau, há duas semanas, o brasileiro, número 3 do ranking, conhece muito bem o próximo rival, 18º do mundo:



— Nós somos grandes amigos e treinamos juntos por muitos anos. Vai ser divertido jogar mais uma vez contra ele, não vejo a hora de nos encontrarmos na mesa — projetou o brasileiro.

Sobre a vitória de virada deste domingo, o carioca, de 29 anos, destacou sua força mental:



- Ele é um jogador forte, precisei de um tempo para encontrar o meu ritmo. Foi importante me manter bem mentalmente, o primeiro set foi muito duro. Então, acho que fiz um bom trabalho e estou muito satisfeito com a forma como joguei nos outros sets - analisou.

Brasileiro vive o melhor ano da carreira

Aos 29 anos, Calderano vive a melhor temporada da carreira, com o título da Copa do Mundo, em abril, e o vice Mundial, no mês seguinte. De lá até a final em Macau, ele também triunfou nos WTT da Eslovênia, Buenos Aires e Foz do Iguaçu. Desde a histórica conquista da Copa do Mundo, o brasileiro ganhou 34 dos 37 jogos no individual.

O francês Simon Gauzy é o próximo rival de Hugo Calderano (Foto: Divulgação/ WTT)

HUGO CALDERANO x SIMON GAUZY

SEGUNDA RODADA - CHINA SMASH

🏟️ Local: Pequim, na China

🎾 Fase: Segunda rodada

🕰️ Dia e horário: terça-feira, 30 de setembro, às 8h10 (de Brasília)

📺 Onde assistir: Cazé TV, Sportv e canal do World Table Tennis (WTT) no YouTube