Em Macau, Calderano pode se aproximar de recorde; entenda
Número 4 do mundo, brasileiro encara o alemão Dang Qiu na sexta-feira
- Matéria
- Mais Notícias
Com 10 títulos de WTT na carreira, dois a menos que o recordista, o chinês Wang Chuqin, Hugo Calderano volta à mesa nesta sexta-feira (12). Dessa vez, o brasileiro, número 4 do mundo, encara o alemão Dang Qiu, 12º do mundo, às 9h15 (de Brasília), pelas oitavas de final do WTT Champions de Macau, na China.
➡️ Calderano é uma das estrelas que já brilharam nos Jogos da Juventude
➡️ Siga o Lance! Olímpico no WhatsApp
No confronto direto, são três vitórias para cada até aqui, incluindo dois triunfos do mesa-tenista do Brasil nas divisões de base. O último encontro foi nas oitavas do Saudi Smash, de 2024, e o alemão saiu vencedor, por 3 a 1.
Calderano nas oitavas do WTT de Macau; horário e onde assistir
Onde Assistir
Calderano é uma das estrelas que já subiram ao pódio dos Jogos da Juventude
Mais Esportes
Hugo Calderano vira assunto após partida em Macau: ‘Onde fui me meter?’
Fora de Campo
Ex-top 8, seu melhor ranking, alcançado em agosto de 2023, Qiu foi vice-campeão do WTT Champions Macau do ano passado. O alemão também tem no currículo o o título do WTT Contender Lima 2022, do WTT Contender Doha 2022 e do WTT Contender Tunis 2021. Outra façanha do próximo rival de Calderano é que ele foi campeão europeu em 2022.
Rival de Calderano derrubou líder do ranking
Na atual temporada, os maiores feitos de Qiu foram as quartas de final em dois Smashes (Europe e Singapore), do Champions Yokohama e de dois Star Contenders (Foz do Iguaçu e Doha). Embora não tenha conquistado títulos em 2025, o alemão celebrou a vitória mais expressiva até aqui na sua carreira, diante do chinês Lin Shidong (1º do mundo), nas oitavas do Champions Yokohama, no Japão.
Quem avançar do duelo entre o brasileiro e o alemão mede forças, no sábado, às 9h45 (de Brasília), pelas quartas de final, o ganhador do jogo entre o nigeriano Quadri Aruna e Patrick Franziska, da Alemanha.
Calderano, nesta quinta-feira, participou de uma sessão de autógrafos em Macau.
Abaixo, os 10 títulos em 12 finais do brasileiro, atual campeão da Copa do Mundo e vice do Mundial, no WTT:
● 2025 | 🥇 WTT Star Contender Foz do Iguaçu
● 2025 | 🥇 WTT Contender Buenos Aires
● 2025 | 🥇 WTT Star Contender Ljubljana
● 2024 | 🥇 WTT Star Contender Ljubljana
● 2024 | 🥇 WTT Contender Rio de Janeiro
● 2024 | 🥈 WTT Champions Incheon
● 2024 | 🥈 WTT Star Contender Goa
● 2023 | 🥇 WTT Contender Muscat
● 2023 | 🥇 WTT Contender Doha
● 2023 | 🥇 WTT Contender Durban
● 2022 | 🥇 WTT Contender Tunis
● 2021 | 🥇 WTT Star Contender Doha II
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias