Luisão e Lucas Ribeiro lideram aproveitamento entre zagueiros do Goiás Confira as estatísticas da temporada

Um levantamento com todas as duplas de zaga utilizadas pelo Goiás na temporada mostra que Luisão e Lucas Ribeiro apresentam o melhor desempenho entre as combinações defensivas da equipe. Juntos, os dois atuaram em 19 partidas e alcançaram um aproveitamento de 89,47%.

A dupla soma 11 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas. Além disso, o Goiás sofreu 13 gols nos jogos em que Luisão e Lucas Ribeiro começaram juntos, com média de 0,68 gol sofrido por partida.

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O desempenho defensivo e os resultados colocam a parceria como a mais eficiente entre as principais duplas utilizadas pelo clube ao longo da temporada.

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Veja o desempenho de todas as duplas de zaga do Goiás na temporada

Na segunda colocação aparece a parceria entre Luisão e Luiz Felipe. Os dois atuaram juntos em oito partidas, com três vitórias, três empates e duas derrotas. Foram 10 gols sofridos, média de 1,25 por jogo, e aproveitamento de 75%.

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Já Luiz Felipe e Ramon Menezes formaram dupla em seis partidas pélo Goiás. O retrospecto foi de três vitórias, um empate e duas derrotas, com sete gols sofridos e aproveitamento de 66,67%. A média foi de 1,2 gol sofrido por partida.

Por fim, Lucas Ribeiro e Ramon Menezes atuaram juntos em seis jogos. A dupla conquistou duas vitórias, um empate e sofreu três derrotas. Foram sete gols sofridos, média de 1,17 por partida, e aproveitamento de 50%.

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