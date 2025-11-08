Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (08/11/2025)
Veja os jogos televisionados deste sábado (8)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (8), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das séries A e B do Brasileirão, do Campeonato Inglês, do Campeonato Alemão e do Campeonato Espanhol.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Bayern de Munique compra estádio por R$ 46 milhões; veja planos
Futebol Feminino05/11/2025
- Futebol Internacional
Henry detona Vini Jr após derrota do Real Madrid: ‘Não entendo’
Futebol Internacional05/11/2025
- Fora de Campo
Censo 2022: brasileiros homenageiam craques do futebol nos registros de nascimento
Fora de Campo05/11/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 8 de novembro de 2025)
Brasileirão
Sport x Atlético-MG – 16h – Premiere
Vasco x Juventude – 18h – Sportv e Premiere
Internacional x Bahia – 18h30 – Premiere
São Paulo x RB Bragantino – 21h – Sportv e Premiere
➡️Clique para assistir no Premiere
Brasileirão Série B
Novorizontino x Remo – 16h – RedeTV!, Desimpedidos, ESPN 4 e Disney+
Athletico-PR x Volta Redonda – 18h30 – Disney+
Vila Nova x Avaí – 20h30 – Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
Premier League
Tottenham x Manchester United – 9h30 – Disney+
Everton x Fulham – 12h – Xsports e Disney+
West Ham x Burnley – 12h – ESPN e Disney+
Sunderland x Arsenal – 14h30 – ESPN e Disney+
Chelsea x Wolverhampton – 17h – ESPN e Disney+
La Liga
Girona x Alavés – 10h – Disney+
Sevilla x Osasuna – 12h15 – ESPN 2 e Disney+
Atlético de Madrid x Levante – 14h30 – ESPN 2 e Disney+
Espanyol x Villarreal – 17h – Xsports e Disney+
Ligue 1
Olympique de Marseille x Brest – 13h – CazéTV
➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video
Bundesliga
Union Berlin x Bayern de Munique – 11h30 – CazéTV, SportyNet e OneFootball
Hamburgo x Borussia Dortmund – 11h30 – Canal GOAT e OneFootball
Bayer Leverkusen x Heidenheim – 11h30 – OneFootball
Hoffenheim x RB Leipzig – 11h30 – OneFootball
Borussia Mönchengladbach x Colônia – 14h30 – Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
Campeonato Italiano
Como x Cagliari – 11h – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Lecce x Hellas Verona – 11h – Disney+
Juventus x Torino – 14h – ESPN 4 e Disney+
Pisa x Cremonese – 16h45 – Disney+
Parma x Milan – 16h45 – CazéTV e Disney+
MLS (playoffs)
Charlotte x New York City – 21h – Apple TV
Minnesota United x Seattle Sounders – 18h – Apple TV
Cincinnati x Columbus Crew – 20h – Apple TV
Inter Miami x Nashville – 22h – Apple TV
Mundial sub-17
República Tcheca sub-17 x Burkina Faso sub-17 – 9h30 – FIFA+
Uganda sub-17 x Chile sub-17 – 9h30 – FIFA+
Mali sub-17 x Áustria sub-17 – 10h – FIFA+
França sub-17 x Canadá sub-17 – 10h30 – FIFA+
EUA sub-17 x Tadjiquistão sub-17 – 11h45 – FIFA+
Paraguai sub-17 x Panamá sub-17 – 12h15 – FIFA+
Arábia Saudita sub-17 x Nova Zelândia sub-17 – 12h45 – FIFA+
Irlanda sub-17 x Uzbequistão sub-17 – 12h45 – FIFA+
Campeonato Italiano Feminino
Inter de Milão (F) x Sassuolo (F) – 8h30 – Canal GOAT
Campeonato Inglês Feminino
Arsenal (F) x Chelsea (F) – 9h – Xsports, Canal GOAT, ESPN 2 e Disney+
Manchester United (F) x Aston Villa (F) – 9h – Disney+
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
Schalke 04 x Elversberg – 9h – Canal GOAT e OneFootball
Hannover x Darmstadt – 9h – OneFootball
Arminia Bielefeld x Karlsruher – 9h – OneFootball
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
Blackburn x Derby County – 9h30 – ESPN e Disney+
Stoke City x Coventry – 12h – Disney+
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
Huesca x FC Andorra – 12h15 – Disney+
Eibar x Albacete – 12h15 – Disney+
Málaga x Córdoba – 17h – Disney+
Campeonato Norueguês
Sarpsborg x Fredrikstad – 10h – TV Green e OneFootball
Viking x HamKam – 14h – TV Green e OneFootball
Campeonato Francês (Segunda Divisão)
Le Mans x Red Star – 10h – SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
Ulm x Hansa Rostock – 10h – OneFootball
Saarbrücken x Havelse – 12h30 – Canal CaloSalvador e OneFootball
Campeonato Eslovaco
Trencin x Kosice – 11h30 – TV Green e OneFootball
Campeonato Saudita
Neom x Al Nassr – 10h50 – Canal GOAT e Sportv
Al Ittihad x Al Ahli – 14h30 – Canal GOAT e Sportv
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
Empoli x Catanzaro – 11h – OneFootball
Frosinone x Modena – 11h – OneFootball
Mantova x Padova – 11h – OneFootball
Reggiana x Virtus Ertella – 11h – OneFootball
Südtirol x Carrarese – 11h – OneFootball
Juve Stabia x Palermo – 13h15 – OneFootball
Venezia x Sampdoria – 15h30 – OneFootball
Kaiserslautern x Hertha Berlin – 16h30 – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
Campobasso x Sambenedettese – 16h30 – FIFA+
Campeonato Turco
Trabzonspor x Alanyaspor – 11h – Disney+
Antalyaspor x Besiktas – 14h – Disney+
Campeonato Português
Tondela x Vitória de Guimarães – 15h – Xsports e Disney+
Santa Clara x Sporting – 17h30 – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Paulista Feminino
São Paulo (F) x Taubaté (F) – 11h – Record News, TNT e HBO Max
Campeonato Eslovaco
Trencin x Kosice – 11h30 – TV Green e OneFootball
Campeonato Argentino
Racing x Defensa y Justicia – 17h – Disney+
Talleres x Platense – 19h15 – Disney+
San Martín de San Juan x Lanús – 21h30 – ESPN e Disney+
NWSL
Washington Spirit (F) x Racing Louisville (F) – 14h – Canal GOAT
Orlando Pride (F) x Seattle Reign (F) – 22h – Xsports e Canal GOAT
Campeonato Mexicano
Toluca x América – 22h – SportyNet (TV e YouTube)
Cruz Azul x Pumas – 0h05 – SportyNet (TV e YouTube)
Taça Federação Paranaense de Futebol (semifinal)
Azuriz x Coritiba – 15h30 – FPF TV
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias