menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Calderano e Takahashi em ação em Frankfurt; horário e onde assistir

Brasileiros voltam à mesa na sexta-feira, em Frankfurt

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/11/2025
17:01
Bruna Takahashi e Hugo Calderano no sorteio das chaves em Frankfurt (Divulgação/WTT)
imagem cameraBruna Takahashi e Hugo Calderano no sorteio das chaves em Frankfurt (Divulgação/WTT)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Depois da vitória sobre o sul-coreano Jang Woojin, por 3 a 1, na estreia, Hugo Calderano (número 3 do mundo) volta à mesa, no  WTT Champions de Frankfurt, na Alemanha, nesta sexta-feira, às 9h45 (de Brasília). Bruna Takahashi (17ª) também estará em ação no torneio, no mesmo dia, às 9h10. O Sportv e a Cazé TV transmitem.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Análise: João Fonseca chegou com tudo ao circuito em 2025
➡️ Francês que poderia passar João Fonseca perde na estreia
➡️ Qual era o ranking de Guga e Bellucci com a idade de João Fonseca?

Principal cabeça de chave, o carioca, de 29 anos, enfrenta um velho conhecido, o francês Simon Gauzy, de 31, que vem de triunfo em cinco sets contra o nigeriano Quadri Aruna. No confronto direto, são seis triunfos do brasileiro, em 11 partidas até aqui. O duelo mais recente entre o número 1 do Brasil e o mesa-tenista da França foi em setembro, no China Smash, com vitória do sul-americano (vídeo abaixo).

continua após a publicidade


Calderano ganhou os últimos cinco duelos contra o francês

O brasileiro, aliás, venceu os últimos cinco jogos contra Gauzy, enquanto a última vitória do francês foi em 2021, no WTT Contender de Doha, no Qatar.

Caso confirme novamente o favoritismo, Calderano terá pela frente, nas quartas de final, o sul-coreano Lee Sang Su ou Lin Yun-Ju, da China Taipei.

continua após a publicidade

Vivendo a melhor temporada da carreira, o carioca venceu a Copa do Mundo, em abril de 2025, num feito inédito para o tênis de mesa do continente, desbancando os três melhores do ranking mundial. No mês seguinte, o melhor do país foi vice do Mundial.

O francês Simon Gauzy é o próximo rival de Hugo Calderano (Foto: Divulgação/ WTT)
O francês Simon Gauzy é o próximo rival de Hugo Calderano (Foto: Divulgação/ WTT)

Takahashi enfrenta jovem do Egito

Sexta favorita, Takahashi, por sua vez, que vem de vitória suada contra a monegasca Xiaoxing Yang em Frankfurt, volta à mesa na sexta-feira para duelar com a egípcia Hana Goda, de apenas 17 anos, 26ª do ranking mundial. O duelo é inédito.

A egípcia Hana Goda vai enfrentar Takahashi<strong> </strong>(Foto: Divulgação/ WTT)
A egípcia Hana Goda vai enfrentar Takahashi<strong> </strong>(Foto: Divulgação/ WTT)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias