Calderano e Takahashi em ação em Frankfurt; horário e onde assistir
Brasileiros voltam à mesa na sexta-feira, em Frankfurt
- Matéria
- Mais Notícias
Depois da vitória sobre o sul-coreano Jang Woojin, por 3 a 1, na estreia, Hugo Calderano (número 3 do mundo) volta à mesa, no WTT Champions de Frankfurt, na Alemanha, nesta sexta-feira, às 9h45 (de Brasília). Bruna Takahashi (17ª) também estará em ação no torneio, no mesmo dia, às 9h10. O Sportv e a Cazé TV transmitem.
Relacionadas
- Mais Esportes
Calderano afasta ‘zica’ e vence na estreia em Frankfurt; Takahashi também avança
Mais Esportes05/11/2025
- Mais Esportes
Hugo Calderano estreia com vitória em Frankfurt; veja os lances
Mais Esportes05/11/2025
- Mais Esportes
Calderano e Bruna conhecem adversários no WTT de Frankfurt
Mais Esportes03/11/2025
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Análise: João Fonseca chegou com tudo ao circuito em 2025
➡️ Francês que poderia passar João Fonseca perde na estreia
➡️ Qual era o ranking de Guga e Bellucci com a idade de João Fonseca?
Principal cabeça de chave, o carioca, de 29 anos, enfrenta um velho conhecido, o francês Simon Gauzy, de 31, que vem de triunfo em cinco sets contra o nigeriano Quadri Aruna. No confronto direto, são seis triunfos do brasileiro, em 11 partidas até aqui. O duelo mais recente entre o número 1 do Brasil e o mesa-tenista da França foi em setembro, no China Smash, com vitória do sul-americano (vídeo abaixo).
Calderano ganhou os últimos cinco duelos contra o francês
O brasileiro, aliás, venceu os últimos cinco jogos contra Gauzy, enquanto a última vitória do francês foi em 2021, no WTT Contender de Doha, no Qatar.
Caso confirme novamente o favoritismo, Calderano terá pela frente, nas quartas de final, o sul-coreano Lee Sang Su ou Lin Yun-Ju, da China Taipei.
Vivendo a melhor temporada da carreira, o carioca venceu a Copa do Mundo, em abril de 2025, num feito inédito para o tênis de mesa do continente, desbancando os três melhores do ranking mundial. No mês seguinte, o melhor do país foi vice do Mundial.
Takahashi enfrenta jovem do Egito
Sexta favorita, Takahashi, por sua vez, que vem de vitória suada contra a monegasca Xiaoxing Yang em Frankfurt, volta à mesa na sexta-feira para duelar com a egípcia Hana Goda, de apenas 17 anos, 26ª do ranking mundial. O duelo é inédito.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias