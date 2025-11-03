Calderano e Bruna conhecem adversários no WTT de Frankfurt

Hugo Calderano e Bruna Takahashi estreiam nesta quarta-feira (05) no WTT Champions Frankfurt, torneio que ocorre entre 4 e 9 de novembro na Süwag Energie Arena, na Alemanha. Calderano, número 3 do mundo e principal cabeça de chave, enfrentará o sul-coreano Jang Woojin na quarta-feira (5), por volta das 8h45 (de Brasília). Woojin é um velho conhecido do brasileiro e considerado um dos adversários mais difíceis do circuito.

Bruna Takahashi, entre as 20 melhores do ranking mundial, jogará contra Xiaoxin Yang, de Mônaco, no mesmo dia, possivelmente às 8h10. A brasileira entrou no torneio como cabeça de chave número 6.

Possibilidades que Frankfurt traz para Hugo

O torneio alemão marca o retorno de Calderano às competições após sua participação em Montpellier, onde sofreu uma derrota inesperada. O mesa-tenista brasileiro busca seu primeiro título no circuito mundial, depois de ter sido vice-campeão em duas edições anteriores do WTT Champions Frankfurt.

A participação de Calderano representa uma oportunidade para o atleta conquistar um título inédito em sua carreira. O brasileiro, conhecido como o "Goat das Américas", tem como objetivo principal encerrar essa sequência de vices e finalmente conquistar o troféu em solo alemão.

Adversários das próximas rodadas

Caso Calderano supere Jang Woojin, ele poderá enfrentar na segunda rodada o vencedor do confronto entre o francês Simon Gauzy e o nigeriano Quadri Aruna. Nas quartas de final, seus possíveis adversários seriam o taiwanês Lin Yun-Ju, ex-campeão do torneio, ou o alemão Ricardo Walther, que jogará em casa.

Se Bruna Takahashi avançar para a segunda fase, poderá enfrentar a egípcia Hana Goda ou a sul-coreana Kim Naayeong. Ambos os atletas brasileiros enfrentarão oponentes de alto nível técnico.

Em Montpellier, Bruna esteve próxima de conquistar sua maior vitória na carreira, enquanto Calderano sofreu o que foi considerado uma zebra no torneio francês. Agora, em Frankfurt, o "Goat das Américas" busca se recuperar e finalmente conquistar o título que ainda não possui em sua trajetória.