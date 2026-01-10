Atlético-MG x Betim: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Mineiro 2026

Atlético e Betim se enfrentam pela primeira rodada do Campeonato Mineiro 2026. A bola rola neste domingo (8), às 18h (de Brasília), na Arena MRV. O jogo terá transmissão da Globo (tv aberta), Premiere (tv fechada) e GeTV (youtube).

Como chegam as equipes?

O Atlético entra no Campeonato Mineiro de 2026 com o objetivo de manter sua hegemonia no futebol estadual. Atual hexacampeão, o Galo busca conquistar o sétimo título consecutivo e continuar dominante em Minas Gerais.

Nas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, o Atlético vai entrar em campo com uma equipe alternativa, sem a presença de seus principais jogadores. A proposta de Jorge Sampaoli é utilizar um time formado majoritariamente por jovens das categorias de base, além de atletas que têm sido menos aproveitados no elenco principal.

Paralelamente, os principais seguem em preparação específica visando o início do Campeonato Brasileiro, que começa no fim de janeiro. O Galo estreia na competição em casa, contra o Palmeiras, em partida que ainda terá data e horário definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Já o Betim, disputa em 2026, a segunda temporada consecutiva na elite do Campeonato Mineiro. Em sua estreia, no ano passado, a equipe da região metropolitana de Belo Horizonte realizou uma campanha surpreendente: somou 15 pontos na primeira fase, com quatro vitórias, três empates e apenas uma derrota. Apesar do desempenho, não avançou à fase seguinte devido ao regulamento da competição.

Devido a ótima campanha, o Betim participará pela primeira vez da Série D do Campeonato Brasileiro em 2026, marcando sua estreia em competições nacionais.

Para o Mineiro deste ano, o time contará com o treinador Emerson Ávila, que acumula experiência nas categorias de base do Cruzeiro e nas seleções brasileiras Sub-17 e Sub-20.

Ficha técnica

Atlético-MG x Betim

1° rodada - Campeonato Mineiro

📆 Data e horário: domingo, 11 de janeiro às 18h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: Globo, Premiere e GeTV

🟨 Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima

🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira

📺 VAR: Marco Aurelio Augusto

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Gabriel Delfim; Luiz Gustavo, Iván Román, Vitão e Kauã Pascini; Cissé, Igor Toledo, Índio e Reinier; Murillo e Cauã Soares.

Betim (Técnico: Émerson Ávila)

Jori; Danilo Lisboa, Jean Carlos, Talisson e Isaac Bryan; Miticov, Riquelmy e Diego Jardel; Vitinho, Erick Salles e Paulinho.