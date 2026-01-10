Sfera x Fluminense: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha
Tricolor segue invicto na competição
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense volta a campo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior neste domingo (11), às 11h (de Brasília), para enfrentar o Sfera, no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP), pela terceira rodada do Grupo 25 da Copinha 2026. A partida terá transmissão ao vivo da XSports, no YouTube, e também da TV Record.
Relacionadas
- Onde Assistir
Onde assistir ao Campeonato Carioca 2026?
Onde Assistir10/01/2026
- Futebol Nacional
Coritiba anuncia contratação de mais um jogador do Fluminense
Futebol Nacional10/01/2026
- Futebol Nacional
Atlético-MG ou Fluminense? Hulk se pronuncia sobre situação atual: ‘Vou falar a verdade’
Futebol Nacional10/01/2026
➡️Informações de ingressos para estreia do Fluminense no Carioca 2026
Já classificado para a segunda fase após vencer Água Santa e Brasiliense, o Tricolor entra em campo precisando apenas de um empate para confirmar a liderança da chave. Do outro lado, o Sfera ainda sonha com a vaga e precisa vencer, além de torcer por uma combinação de resultados.
O Fluminense chega mais tranquilo para o confronto, enquanto o Sfera encara o duelo como decisivo para manter chances de classificação, o que aumenta a expectativa por um jogo movimentado.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
✅ Ficha técnica
SFERA x FLUMINENSE
3ª rodada — Copinha 2026 (Grupo 25)
📆 Data e horário: domingo, 11 de janeiro, às 11h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, Santana de Parnaíba (SP);
📺 Transmissão: XSports (YouTube) e TV Record.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias