Onde Assistir

Sfera x Fluminense: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha

Tricolor segue invicto na competição

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/01/2026
20:19
Onde assistir - Sfera x Fluminense (Foto: Arte/ Lance!)
imagem cameraOnde assistir - Sfera x Fluminense (Foto: Arte/ Lance!)
  Mais Notícias

O Fluminense volta a campo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior neste domingo (11), às 11h (de Brasília), para enfrentar o Sfera, no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP), pela terceira rodada do Grupo 25 da Copinha 2026. A partida terá transmissão ao vivo da XSports, no YouTube, e também da TV Record.

Relacionadas

➡️Informações de ingressos para estreia do Fluminense no Carioca 2026

Já classificado para a segunda fase após vencer Água Santa e Brasiliense, o Tricolor entra em campo precisando apenas de um empate para confirmar a liderança da chave. Do outro lado, o Sfera ainda sonha com a vaga e precisa vencer, além de torcer por uma combinação de resultados.

O Fluminense chega mais tranquilo para o confronto, enquanto o Sfera encara o duelo como decisivo para manter chances de classificação, o que aumenta a expectativa por um jogo movimentado.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

✅ Ficha técnica

SFERA x FLUMINENSE
3ª rodada — Copinha 2026 (Grupo 25)

📆 Data e horário: domingo, 11 de janeiro, às 11h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, Santana de Parnaíba (SP);
📺 Transmissão: XSports (YouTube) e TV Record.

