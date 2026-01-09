O Botafogo-PB acertou a contratação do meia Nenê, de 44 anos, para a disputa da temporada 2026. O jogador deixou o Juventude ao final da última temporada e chega para reforçar a equipe, que terá um calendário cheio neste ano.

Segundo informações do jornalista "Venê Casagrande", o meia recebeu outras propostas, mas optou pelo Botafogo-PB após aprovar o projeto apresentado pelo clube. O veterano assinou contrato válido por uma temporada, com possibilidade de renovação por mais um ano.

Em 2026, o Botafogo-PB disputará o Campeonato Paraibano, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro.

A estreia da equipe na temporada está marcada para o dia 17 de janeiro, às 17h, contra o Esporte de Patos, pelo estadual.

Nenê passou recentemente pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Histórico da carreira de Nenê

Nenê iniciou a carreira nas categorias de base do Paulista de Jundiaí, em 1999, quando o clube ainda se chamava Etti Jundiaí, e se profissionalizou no ano seguinte. Em 2002, foi emprestado ao Palmeiras, que acabou rebaixado naquela temporada. Ainda assim, o meia foi um dos destaques da equipe.

No ano seguinte, foi contratado pelo Santos, onde atuou ao lado de Diego, Robinho e Elano. Pelo clube, foi vice-campeão da Copa Libertadores, após derrota para o Boca Juniors, e chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira sub-23, que disputou um torneio no Catar. Ao final de 2003, transferiu-se para o Mallorca.

Na Espanha, defendeu também Alavés, Celta de Vigo e Espanyol, antes de chegar ao Mônaco, em 2007, em sua primeira passagem. Retornou ao clube francês em 2009, quando foi vice-campeão nacional. Em 2010, trocou de equipe e passou a vestir a camisa do Paris Saint-Germain, onde conquistou o Campeonato Francês em 2013.

O retorno ao futebol brasileiro ocorreu em 2015, para defender o Vasco, após passagens por Al-Gharafa, do Catar, e West Ham, da Inglaterra. Três anos depois, acertou com o São Paulo e, em 2020, foi anunciado pelo Fluminense.

Em 2022, voltou ao Vasco e, em abril de 2023, chegou ao Juventude, clube no qual disputou 96 jogos, marcou 13 gols e deu 16 assistências.