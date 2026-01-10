Cianorte e Athletico se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Paranaense 2026. A bola rola neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no Albino Turbay. O jogo terá transmissão dos canais Goat (streaming) e Rede Furacão (streaming).

Como chegam os dois times?

O Cianorte empatou em 3 a 3 com o Maringá na estreia, em casa. O Leão do Vale saiu na frente, levou a virada e buscou a igualdade após ficar em dois gols de desvantagem.

O técnico Rafael Ferro estuda reforçar o meio-campo para a partida, embora a tendência seja de manutenção da equipe. O volante Ibson, que entrou durante o jogo passado, pode ser a novidade.

O Athletico estreou com vitória por 2 a 1 contra o Andraus, na Arena da Baixada, apesar do mando de campo do adversário. O Furacão abriu boa vantagem, mas levou um gol na reta final e passou sufuco nos acréscimos, com gol anulado do Gigante da Pedreira.

Para o jogo, o treinador João Correia deve promover a estreia do volante Alejandro García para a saída do atacante Chiqueti. Já o meia João Cruz pode ser preservado para a entrada do atacante Lucas Amorim. As baixas são o zagueiro Marcão, em impasse de renovação contratual, e o atacante Sorriso, que machucou o joelho.

Confira as informações do jogo entre Cianorte e Athletico pelo Campeonato Paranaense

✅ FICHA TÉCNICA

CIANORTE X ATHLETICO

2ª RODADA - CAMPEONATO PARANAENSE

📆 Data e horário: Domingo, 11 de janeiro, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Albino Turbay, em Cianorte (PR)

📺 Onde assistir: Goat (streaming) e Rede Furacão (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Victor Salles Cirilo

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Diego Fortunato

🖥️ Quarto árbitro: Rayder Rodrigo Nogueira Basso

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CIANORTE (Técnico: Rafael Ferro)

Felipe Garcia; Wagner Manaus, Jakão, Wesley e Gustavo Silveira; Natham, Gabriel Chagas e Bruno Dentinho; Vinni Faria, Luiz Fernando (Ibson) e Dioran.

ATHLETICO (Técnico: João Correia)

Matheus Soares; Gilberto, Habraão, Belezi e Claudinho; Riquelme, Alejandro García, João Cruz (Lucas Amorim) e Dudu, Bruninho e Renan Peixoto.