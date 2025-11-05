Hugo Calderano estreia com vitória em Frankfurt; veja os lances
Brasileiro volta a competir no circuito mundial
O brasileiro Hugo Calderano estreou com vitória nesta quarta-feira (5), no WTT Champions de Frankfurt, na Alemanha. O número 3 do mundo superou o sul-coreano Jang Woojin por 3 sets a 1. O Lance! acompanhou a partida em tempo real, veja os lances abaixo.
Lances do jogo
4º set: Hugo Calderano 11 x 9 Jang Woojin
- Ele está nas oitavas!! Hugo Calderano faz 11/9 no terceiro set e vence a partida!
- Calderano cresce no momento decisivo e tem o match point com 10/8 no placar!!
- Jang Woojin também saca bem e empata o jogo por 6/6.
- Sul-coreano pede tempo.
- Calderano aproveita o serviço e deixa tudo igual por 4/4!! Pra cima!!
- Sul-coreano pontua na troca de bola e faz 4/2.
- Erro de devolução de Jang Woojin, parcial está empatada por 2/2
- Hugo anota o primeiro ponto do quarto set. Vamosss!!
3º set: Hugo Calderano 6 x 11 Jang Woojin
- Sul-coreano fecha a parcial por 11/6.
- Erro de devolução de Hugo, Jang Woojin chega ao set point com 10/6.
- Jang Woojin pontua após rally emocionante e coloca 8/4 no placar.
- Sul-coreano vai administrando a liderança no placar, Hugo diminui para 5/4. Vamos, Brasil!!
- Erro de saque de Calderano, Jang Woojin vai vencendo por 3/2.
2º set: Hugo Calderano 11 x 4 Jang Woojin
- Anotou a placa?? Hugo fecha a parcial em 11/4, sem dar chances ao rival!!
- Set point para ele! Calderano abre 10/4!
- Vantagem para o brasileiro! Hugo Calderano pressiona e coloca 6/4 no placar!!
- Erro na devolução de Jang Woojin e o brasileiro diminui para 3/2!!
- Segundo set começa equilibrado, com o coreano na frente por 3/1. Bora, Hugo!!
1º set: Hugo Calderano 11 x 9 Jang Woojin
- Erro na devolução do sul-coreano! Hugo vence o primeiro set por 11/9!!
- Jang Woojin salva o primeiro set point e coloca 10/9 no placar. Vamos, Hugo!
- Hugo começa avassalador e abre vantagem importante no primeiro set!
Pré-jogo
- Jogadores já estão no aquecimento
- Hugo Calderano é o cabeça de chave número 1 do torneio
Hugo Calderano no circuito mundial de tênis de mesa
Hugo Calderano estreia no WTT Champions de Frankfurt após uma eliminação surpreendente na estreia do torneio em Montpellier. Na ocasião, ele caiu para o americano Kanak Jha, número 24 do ranking, por 3 sets a 2 (11/4, 11/13, 11/6, 9/11 e 9/11), na primeira rodada do campeonato, igualando sua pior marca do ano. Agora, o brasileiro busca se recuperar e conquistar o título na Alemanha, onde já foi duas vezes vice-campeão.
Antes da estreia de Hugo, Bruna Takahashi estreou com vitória por 3 a 2 sobre a monegasca Xiaoxing Yang, garantindo a classificação para as oitavas de final.
