Inter de Milão e Napoli se enfrentam neste domingo (11), às 16h45 (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. A partida será realizada no San Siro, em Milão (ITA), com transmissão ao vivo da ESPN 4 e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
A Inter de Milão chega ao duelo em fase muito positiva. A equipe azzurri venceu as últimas seis partidas da Serie A, assumiu a liderança isolada e alcançou 42 pontos após o triunfo por 2 a 0 sobre o Parma, abrindo três de vantagem sobre o Milan. O momento sob comando de Chivu reforça a confiança para enfrentar o Napoli na disputa direta pelo topo, com os retornos de Bastoni, Marcus Thuram e Nicolò Barella, poupados na rodada anterior, enquanto Dumfries segue fora.
O Napoli vem de um tropeço em casa diante do Hellas Verona, quando buscou o empate após sair perdendo por 2 a 0 ainda no primeiro tempo, resultado que aumentou para dois pontos a distância em relação ao líder. Para o confronto, Antonio Conte ainda aguarda uma definição sobre David Neres, que se recupera de lesão no tornozelo, enquanto Lukaku e De Bruyne estão confirmados como desfalques, com Elmas podendo ser opção no setor ofensivo.
Tudo sobre o jogo entre Inter de Milão e Napoli (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Internazionale 🆚 Napoli
20ª rodada — Campeonato Italiano
📆 Data e horário: domingo, 11 de janeiro, às 16h45 (de Brasília)
📍 Local: San Siro, em Milão (ITA)
👁️ Onde assistir: ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Daniele Doveri
🚩 Assistentes: Stefano Alassio, Valerio Colarossi e Andrea Colombo (quarto árbitro)
📺 VAR: Marco Di Bello (VAR1) e Aleandro Di Paolo (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Internazionale (Técnico: Cristian Chivu)
Sommer; Bisseck, Akanji e Bastoni; Luis Henrique, Barella, Çalhanoglu, Zielinski e Dimarco; Lautaro Martínez e Marcos Thuram.
Napoli (Técnico: Antonio Conte)
Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay e Spinazzola; Lang e Elmas; Hojlund.
