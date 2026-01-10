menu hamburguer
Onde Assistir

Inter de Milão x Napoli: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pelo Campeonato Italiano

Confira todas as informações do duelo válido pela 20ª rodada

Milão (ITA)
Dia 10/01/2026
16:45
Inter de Milão x Napoli: onde assistir pelo Campeonato Italiano (Foto: Arte/Lance!)
Inter de Milão x Napoli: onde assistir pelo Campeonato Italiano (Foto: Arte/Lance!)
Inter de Milão e Napoli se enfrentam neste domingo (11), às 16h45 (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. A partida será realizada no San Siro, em Milão (ITA), com transmissão ao vivo da ESPN 4 e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

Inter de Milão-escudo-onde-assistir
INT
Escudo-NAPOLI
NAP
20ª rodada
Serie A
Data e Hora
Domingo, 11 de janeiro, às 16h45 (de Brasília)
Local
San Siro, em Milão (ITA)
Árbitro
Daniele Doveri
Assistentes
Stefano Alassio, Valerio Colarossi e Andrea Colombo (quarto árbitro)
Var
Marco Di Bello (VAR1) e Aleandro Di Paolo (AVAR)
A Inter de Milão chega ao duelo em fase muito positiva. A equipe azzurri venceu as últimas seis partidas da Serie A, assumiu a liderança isolada e alcançou 42 pontos após o triunfo por 2 a 0 sobre o Parma, abrindo três de vantagem sobre o Milan. O momento sob comando de Chivu reforça a confiança para enfrentar o Napoli na disputa direta pelo topo, com os retornos de Bastoni, Marcus Thuram e Nicolò Barella, poupados na rodada anterior, enquanto Dumfries segue fora.

O Napoli vem de um tropeço em casa diante do Hellas Verona, quando buscou o empate após sair perdendo por 2 a 0 ainda no primeiro tempo, resultado que aumentou para dois pontos a distância em relação ao líder. Para o confronto, Antonio Conte ainda aguarda uma definição sobre David Neres, que se recupera de lesão no tornozelo, enquanto Lukaku e De Bruyne estão confirmados como desfalques, com Elmas podendo ser opção no setor ofensivo.

Tudo sobre o jogo entre Inter de Milão e Napoli (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Internazionale 🆚 Napoli
20ª rodada — Campeonato Italiano
📆 Data e horário: domingo, 11 de janeiro, às 16h45 (de Brasília)
📍 Local: San Siro, em Milão (ITA)
👁️ Onde assistir: ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Daniele Doveri
🚩 Assistentes: Stefano Alassio, Valerio Colarossi e Andrea Colombo (quarto árbitro)
📺 VAR: Marco Di Bello (VAR1) e Aleandro Di Paolo (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Internazionale (Técnico: Cristian Chivu)
Sommer; Bisseck, Akanji e Bastoni; Luis Henrique, Barella, Çalhanoglu, Zielinski e Dimarco; Lautaro Martínez e Marcos Thuram.

Napoli (Técnico: Antonio Conte)
Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay e Spinazzola; Lang e Elmas; Hojlund.

Lautaro Martínez aquece antes de Inter de Milão x Liverpool (Foto: Marco Bertorello / AFP)
