imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Ferroviário x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações pelo Campeonato Cearense

Times se enfrentam pela 2ª rodada

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 10/01/2026
18:00
Ferroviário e Fortaleza se enfrentam pelo Campeonato Cearense (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraFerroviário e Fortaleza se enfrentam pelo Campeonato Cearense (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Ferroviário e Fortaleza se enfrentam neste domingo (11), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 2ª rodada do Campeonato Cearense, terá transmissão da TV Verdes Mares, do Canal GOAT, da TV Ceará e da TVC Esporte (YouTube).

Esta será a estreia do Fortaleza em 2026. O Ferroviário vem de vitória por 1 a 0 sobre o Maracanã, valendo pela 1ª rodada do Estadual.

Ficha do jogo

Escudo Ferroviário
FER
FOR
2ª rodada
Campeonato Cearense
Data e Hora
Domingo, 11 de janeiro de 2026, às 18h (de Brasília)
Local
Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
Árbitro
Léo Simão Holanda (CE)
Assistentes
Renan Aguiar da Costa (CE) e Camila Ferreira de Sousa (CE)
Var
-
Onde assistir
TV Verdes Mares, Canal GOAT, TV Ceará e TVC Esporte (YouTube)

O Ferroviário é o primeiro colocado no Grupo A, com três pontos. O Fortaleza, que ainda não jogou, está em quarto lugar na mesma chave.

Histórico do confronto

Ferroviário e Fortaleza já se enfrentaram 87 vezes. São 16 vitórias para o clube coral, 46 para o Leão e 25 empates no retrospecto.

Será a estreia de Thiago Carpini no comando do Tricolor. O técnico chegou para substituir Martín Palermo, que optou por não renovar seu vínculo no clube.

Treino do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Treino do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Confira as informações do jogo entre Ferroviário x Fortaleza

✅ FICHA TÉCNICA
FERROVIÁRIO X FORTALEZA
CAMPEONATO CEARENSE - 2ª RODADA (FASE DE GRUPOS)

📆 Data e horário: domingo, 11 de janeiro de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: TV Verdes Mares, Canal GOAT, TV Ceará e TVC Esporte (YouTube)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Léo Simão Holanda (CE)
🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Camila Ferreira de Sousa (CE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FERROVIÁRIO: Sivaldo; Ramires, Bruno Miranda, Leo Paraíso e Pedrinho; Luan, Lucas Black, Carlinhos, Thálisson e Felipe Sales; Jefinho. Técnico: Nuno Pereira.

FORTALEZA: Brenno; Mailton, Cardona, Brítez e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Bareiro e Moisés. Técnico: Thiago Carpini.

