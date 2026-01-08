México vence por 16 gols, e Brasil busca virada heroica: o sexto dia da Kings World Cup
Competição acontece na Trident Arena, em Guarulhos (SP); Brasil busca o bicampeonato mundial
Nesta quinta-feira (8), mais dois jogos válidos pela Kings World Cup abrilhantaram a Trident Arena, em Guarulhos (SP). No primeiro, o México aplicou uma goleada por 16 gols de diferença na Índia e, no segundo, o Brasil protagonizou uma virada impressionante sobre o Catar, que agitou a torcida verde-amarela.
A Índia até começou abrindo o placar, mas não foi capaz de conter a ofensiva mexicana, ainda mais com a ausência de seu goleiro de ofício. Assim, o México aplicou uma goleada impressionante de 18 a 2, contando ainda com dois shootouts desperdiçados pelo adversário.
Já o jogo do Brasil foi um verdadeiro turbilhão de emoções. Precisando da vitória para se manter vivo no Grupo D e após estrear com derrota, a Seleção chegou a estar perdendo por 6 a 2. No entanto, aproveitou-se de chances desperdiçadas pelo Catar e, em uma virada emocionante ao som de "Eu acredito!" da torcida, venceu por 7 a 6.
A vitória ainda teve direito a gol de Kaká. O ex-jogador, um dos presidentes da Kings League Brasil, foi ao campo para bater o "pênalti do presidente", e converteu.
Confira a agenda do Brasil na Kings World Cup
Fase de Grupos
- 10/1 - Peru x Brasil - 18h (de Brasília)
Repescagem (Last chance)
- Três jogos em 11 de janeiro, com horários não definidos
Quartas de final
- Dois jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos
- Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos
Semifinais
- Dois jogos em 14 da janeiro, com horários não definidos
Final da Copa do Mundo de Kings League
- Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido
