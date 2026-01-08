menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

México vence por 16 gols, e Brasil busca virada heroica: o sexto dia da Kings World Cup

Competição acontece na Trident Arena, em Guarulhos (SP); Brasil busca o bicampeonato mundial

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 08/01/2026
22:13
Kaká comemora gol de pênalti na Kings World Cup (Foto: Reprodução)
imagem cameraKaká comemora gol de pênalti na Kings World Cup (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta quinta-feira (8), mais dois jogos válidos pela Kings World Cup abrilhantaram a Trident Arena, em Guarulhos (SP). No primeiro, o México aplicou uma goleada por 16 gols de diferença na Índia e, no segundo, o Brasil protagonizou uma virada impressionante sobre o Catar, que agitou a torcida verde-amarela.

continua após a publicidade

➡️ Veja os lances de Brasil x Catar na Kings World Cup

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A Índia até começou abrindo o placar, mas não foi capaz de conter a ofensiva mexicana, ainda mais com a ausência de seu goleiro de ofício. Assim, o México aplicou uma goleada impressionante de 18 a 2, contando ainda com dois shootouts desperdiçados pelo adversário.

Já o jogo do Brasil foi um verdadeiro turbilhão de emoções. Precisando da vitória para se manter vivo no Grupo D e após estrear com derrota, a Seleção chegou a estar perdendo por 6 a 2. No entanto, aproveitou-se de chances desperdiçadas pelo Catar e, em uma virada emocionante ao som de "Eu acredito!" da torcida, venceu por 7 a 6.

continua após a publicidade

A vitória ainda teve direito a gol de Kaká. O ex-jogador, um dos presidentes da Kings League Brasil, foi ao campo para bater o "pênalti do presidente", e converteu.

Kaká comemora gol de pênalti na Kings World Cup (Foto: Reprodução)
Kaká comemora gol de pênalti na Kings World Cup (Foto: Reprodução)

Confira a agenda do Brasil na Kings World Cup

Fase de Grupos

  • 10/1 - Peru x Brasil - 18h (de Brasília)

Repescagem (Last chance)

  • Três jogos em 11 de janeiro, com horários não definidos

Quartas de final

  • Dois jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos
  • Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos
    Semifinais
  • Dois jogos em 14 da janeiro, com horários não definidos

Final da Copa do Mundo de Kings League

  • Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias