Nesta quinta-feira (8), mais dois jogos válidos pela Kings World Cup abrilhantaram a Trident Arena, em Guarulhos (SP). No primeiro, o México aplicou uma goleada por 16 gols de diferença na Índia e, no segundo, o Brasil protagonizou uma virada impressionante sobre o Catar, que agitou a torcida verde-amarela.

A Índia até começou abrindo o placar, mas não foi capaz de conter a ofensiva mexicana, ainda mais com a ausência de seu goleiro de ofício. Assim, o México aplicou uma goleada impressionante de 18 a 2, contando ainda com dois shootouts desperdiçados pelo adversário.

Já o jogo do Brasil foi um verdadeiro turbilhão de emoções. Precisando da vitória para se manter vivo no Grupo D e após estrear com derrota, a Seleção chegou a estar perdendo por 6 a 2. No entanto, aproveitou-se de chances desperdiçadas pelo Catar e, em uma virada emocionante ao som de "Eu acredito!" da torcida, venceu por 7 a 6.

A vitória ainda teve direito a gol de Kaká. O ex-jogador, um dos presidentes da Kings League Brasil, foi ao campo para bater o "pênalti do presidente", e converteu.

Confira a agenda do Brasil na Kings World Cup

Fase de Grupos

10/1 - Peru x Brasil - 18h (de Brasília)

Repescagem (Last chance)

Três jogos em 11 de janeiro, com horários não definidos

Quartas de final

Dois jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos

Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos

Semifinais

Semifinais Dois jogos em 14 da janeiro, com horários não definidos

