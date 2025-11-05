Calderano afasta 'zica' e vence na estreia em Frankfurt; Takahashi também avança
Brasileiros garantiram a classificação para as oitavas de final
Na manhã desta quarta-feira (5), os brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi estrearam com vitória no WTT Champions de Frankfurt, na Alemanha. Top-20 do mundo, Bruna teve jogo duro contra a monegasca Xiaoxing Yang e venceu por 3 a 2. Já Hugo, principal cabeça de chave do torneio, espantou a desconfiança após eliminação precoce em Montpellier e superou o sul-coreano Jang Woojin por 3 a 1.
Nas oitavas de final, Bruna Takahashi enfrenta a egípcia Hana Goda, número 26 do ranking, que avançou com vitória sobre a sul-coreana Kim Nayeong. Já Hugo Calderano aguarda definição de adversário na partida entre o francês Simon Gauzy e o nigeriano Quadri Aruna. Datas e horários das partidas ainda não foram divulgados pela World Table Tennis (WTT).
Como foi a estreia de Bruna Takahashi?
Número 207 do mundo, Xiaoxing Yang não facilitou a vida de Bruna Takahashi na primeira partida em Frankfurt. A monegasca conseguiu imprimir um estilo de jogo com bastante velocidade, complicando a devolução da brasileira, e venceu o primeiro set por 11/8. Ela manteve o ritmo no segundo set, mas Bruna conseguiu buscar a virada e venceu a parcial por 12/10.
A partir do terceiro set, o jogo de Bruna ficou mais solto e a brasileira se soltou mais em quadra, vibrando bastante a cada ponto, garantindo a vitória por 11/8. Porém, Yang não desistiu e, se aproveitando de erros da brasileira na reta final, venceu por 11/9, levando o jogo para o quinto set.
Na parcial decisiva, porém, Bruna sobrou. Com bastante agressividade no saque e devolução, ela chegou a abrir 5/0 no placar. Xiaoxing Yang ainda tentou se recuperar, diminuindo a vantagem, mas acabou superada por 11/6.
Como foi a estreia de Hugo Calderano?
A estreia de Calderano aconteceu imediatamente após o jogo de Bruna, e o brasileiro entrou com bastante agressividade, precisando apenas administrar a dianteira no placar para confirmar a vitória por 11/9. O terceiro melhor do mundo ampliou o placar com ainda mais vantagem no segundo set, com bastante potência nos forehands, para vencer por 11/4.
The No. 1 seed stays on top 🌱— World Table Tennis (@WTTGlobal) November 5, 2025
Hugo Calderano deftly battles past Jang Woojin to join the Round of 16 after a 3-1 victory in their first clash at the #WTTChampions stage 🌟#WTTFrankfurt #TableTennis pic.twitter.com/lSuirLGJ3b
Na sequência, Jang Woojin cresceu no jogo, se aproveitando de momentos de menor concentração de Calderano, que cometeu alguns erros incomuns, e venceu por 11/6. A decisão ficou para quinto set, que começou equilibrado, com os dois jogadores trocando pontos. Desta vez, porém, Hugo não vacilou e confirmou a classificação, com vitória por 11/9.
