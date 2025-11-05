menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Calderano afasta 'zica' e vence na estreia em Frankfurt; Takahashi também avança

Brasileiros garantiram a classificação para as oitavas de final

Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 05/11/2025
11:06
Bruna Takahashi, na estreia do WTT Champions de Frankfurt
imagem cameraBruna Takahashi, na estreia do WTT Champions de Frankfurt (Foto: Divulgação/ WTT)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na manhã desta quarta-feira (5), os brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi estrearam com vitória no WTT Champions de Frankfurt, na Alemanha. Top-20 do mundo, Bruna teve jogo duro contra a monegasca Xiaoxing Yang e venceu por 3 a 2. Já Hugo, principal cabeça de chave do torneio, espantou a desconfiança após eliminação precoce em Montpellier e superou o sul-coreano Jang Woojin por 3 a 1.

continua após a publicidade

➡️Bruna Takahashi vence na estreia do WTT Champions de Frankfurt; veja lances

Nas oitavas de final, Bruna Takahashi enfrenta a egípcia Hana Goda, número 26 do ranking, que avançou com vitória sobre a sul-coreana Kim Nayeong. Já Hugo Calderano aguarda definição de adversário na partida entre o francês Simon Gauzy e o nigeriano Quadri Aruna. Datas e horários das partidas ainda não foram divulgados pela World Table Tennis (WTT).

Como foi a estreia de Bruna Takahashi?

Número 207 do mundo, Xiaoxing Yang não facilitou a vida de Bruna Takahashi na primeira partida em Frankfurt. A monegasca conseguiu imprimir um estilo de jogo com bastante velocidade, complicando a devolução da brasileira, e venceu o primeiro set por 11/8. Ela manteve o ritmo no segundo set, mas Bruna conseguiu buscar a virada e venceu a parcial por 12/10.

continua após a publicidade

A partir do terceiro set, o jogo de Bruna ficou mais solto e a brasileira se soltou mais em quadra, vibrando bastante a cada ponto, garantindo a vitória por 11/8. Porém, Yang não desistiu e, se aproveitando de erros da brasileira na reta final, venceu por 11/9, levando o jogo para o quinto set.

Na parcial decisiva, porém, Bruna sobrou. Com bastante agressividade no saque e devolução, ela chegou a abrir 5/0 no placar. Xiaoxing Yang ainda tentou se recuperar, diminuindo a vantagem, mas acabou superada por 11/6.

continua após a publicidade

➡️Hugo Calderano estreia com vitória em Frankfurt; veja os lances

Hugo Calderano durante WTT Champions de Montpellier
Hugo Calderano durante WTT Champions de Montpellier (Foto: Divulgação / WTT)

Como foi a estreia de Hugo Calderano?

A estreia de Calderano aconteceu imediatamente após o jogo de Bruna, e o brasileiro entrou com bastante agressividade, precisando apenas administrar a dianteira no placar para confirmar a vitória por 11/9. O terceiro melhor do mundo ampliou o placar com ainda mais vantagem no segundo set, com bastante potência nos forehands, para vencer por 11/4.

Na sequência, Jang Woojin cresceu no jogo, se aproveitando de momentos de menor concentração de Calderano, que cometeu alguns erros incomuns, e venceu por 11/6. A decisão ficou para quinto set, que começou equilibrado, com os dois jogadores trocando pontos. Desta vez, porém, Hugo não vacilou e confirmou a classificação, com vitória por 11/9.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias