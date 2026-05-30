Brasil x Panamá: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso pré-Copa

Seleção Brasileira se despede da torcida antes de viajar para os Estados Unidos

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/05/2026
09:47
Onde assistir de Brasil x Panamá
imagem cameraBrasil e Panamá fazem amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Arte: Lance!)
Brasil e Panamá se enfrentam neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), em amistoso de preparação para a Copa do Mundo. A partida acontece no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), e terá transmissão dos canais do Grupo Globo: TV Globo (televisão aberta), SporTV (televisão fechada) e GeTV (YouTube).

O duelo representa a despedida da Seleção Brasileira de seu povo antes da viagem para a América do Norte. A equipe de Carlo Ancelotti fará outro amistoso preparatório no próximo dia 6, contra o Egito, mas já nos Estados Unidos. A estreia no Mundial será no dia 13, contra Marrocos.

Calendário das duas seleções

Brasil:

  • 31/05 - amistoso vs Panamá, no Rio de Janeiro (RJ)
  • 06/06 - amistoso vs Egito, em Cleveland (EUA)
  • 13/06 - estreia na Copa do Mundo vs Marrocos, em Nova Jersey (EUA)
  • 19/06 - segundo jogo na Copa do Mundo vs Haiti, em Filadélfia (EUA)
  • 24/06 - terceiro jogo na Copa do Mundo vs Escócia, em Miami (EUA)

Panamá:

  • 31/05 - amistoso vs Brasil, no Rio de Janeiro (RJ)
  • 03/06 - amistoso vs República Dominicana, na Cidade do Panamá (PAN)
  • 06/06 - amistoso vs Bósnia e Herzegovina, em St. Louis (EUA)
  • 17/06 - estreia na Copa do Mundo vs Gana, em Toronto (CAN)
  • 23/06 - segundo jogo na Copa do Mundo vs Croácia, em Toronto (CAN)
  • 27/06 - terceiro jogo na Copa do Mundo vs Inglaterra, em East Rutherford (EUA)

Ficha do jogo

Onde assistir

Desfalques do Brasil

O Brasil não contará com Neymar no amistoso, já que o astro se recupera de lesão na panturrilha. Os zagueiros Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG) e o atacante Gabriel Martinelli (Arsenal) também estão fora. O trio jogará a final da Champions League neste sábado (30), na Puskás Aréna, em Budapeste (HUN), e só depois se juntará ao resto do grupo.

Neymar conversa com Rodrigo Caetano, diretor de Seleções da CBF (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

FICHA TÉCNICA

BRASIL X PANAMÁ
Amistoso internacional
📆 Data e horário: domingo, 31 de maio, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV e GeTV
🟨 Árbitro: Daniel Schlager
🚩 Assistentes: Sven Washitzki-Günther e Rafael Foltyn
🖥️ VAR: Robert Schröder

⚽ESCALAÇÕES

Brasil (Técnico: Carlo Ancelotti)
Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Jr. e Luiz Henrique.

Panamá (Técnico: Thomas Christiansen)
Mosquera; José Córdoba, Jiovany Ramos e Escobar; Amir Murillo, Godoy, Carrasquilla, Cristian Martínez e Jorge Gutiérrez; Ismael Díaz e Waterman.

