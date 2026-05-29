Palpite Juventude x América-MG: odds e onde assistir hoje

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Em um confronto de extremos na tabela de classificação, o Juventude recebe o América-MG no Estádio Alfredo Jaconi, nesta sexta-feira (29) às 21h, pela Série B do Brasileirão. Apesar de o histórico geral de confrontos sorrir para o lado mineiro, o momento recente aponta um amplo favoritismo para o time de Caxias do Sul. Clique para assistir no Disney+.

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Onde assistir a Juventude x América-MG ao vivo

A partida terá transmissão garantida para todo o Brasil por canais de TV fechada e plataformas de streaming.

TV Fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+, SportyNet e X Sports

Disney+, SportyNet e X Sports Horário: 21h (horário de Brasília)

Retrospecto e momento atual das equipes

A performance recente do Juventude na Série B é consideravelmente superior à do América-MG.

A força do Jaconi: O Juventude ostenta uma invencibilidade de 7 jogos sem perder em casa. Além disso, o time não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos na temporada geral. O jejum do Coelho: O América-MG passa por uma crise como visitante, acumulando 13 jogos seguidos sem vencer fora de casa. Para piorar, a equipe mineira sofreu gols em cada uma de suas últimas 6 partidas.

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Melhor palpite para Juventude x América-MG

Com o claro favoritismo, o melhor palpite é a vitória do Juventude com odd 1.83.

Confronto direto

Se serve de consolo para o torcedor do América, o clube mineiro perdeu apenas 0 dos seus últimos 5 jogos contra o Juventude (em todas as competições), somando 3 vitórias e 2 empates. Pela Série B, o Juventude não vence o rival há 4 partidas. No total dos últimos 9 jogos entre eles, são 5 vitórias do América, 3 empates e apenas 1 do Juventude (saldo de gols de 12-6 a favor do Coelho).

Estatísticas de Gols e Odds para Apostas

Para quem busca explorar os mercados de apostas e encontrar valor nas odds de Juventude x América-MG, os padrões estatísticos das equipes nesta temporada dão excelentes pistas:

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Mercado de Gols (Over/Under)

Média de gols no duelo: O número médio de gols nos confrontos diretos é de 2.6 gols por partida. Intensidade no 1º tempo: O mercado de gols na primeira etapa chama a atenção, já que a média histórica é de 1.8 gols no primeiro tempo. Desempenho caseiro vs visitante: Jogando diante de sua torcida, o Juventude ainda não sofreu gols nesta temporada (sua campanha em casa é de 2 vitórias, 2 empates e 0 derrotas, marcando em média 1.26 gols). Porém, o ataque falhou em balançar as redes em 3 dos 5 jogos em casa pela Série B. Pelo lado mineiro, a campanha como visitante é fraca (0 vitória, 2 empates e 3 derrotas, com média de 1 gol por jogo), falhando em marcar em 2 dos 5 compromissos fora.

Dinâmica da Partida e Intervalo

O Juventude costuma ser mais impositivo no início de seus confrontos: o time gaúcho vence o primeiro tempo (e o intervalo) em 23% das suas partidas, contra apenas 14% do América-MG.

Abaixo, veja como a probabilidade de vitória se comporta dependendo de quem abre o placar no Alfredo Jaconi:

Cenário do Jogo Chance de Vitória da Equipe Juventude liderando por 1-0 em casa 70% Juventude saindo atrás por 0-1 em casa 14% América-MG liderando por 0-1 fora 50% América-MG saindo atrás por 1-0 fora 10%

Alan Kardec é o destaque o Juventude (Foto: Divulgação/Juventude)

Os Artilheiros da Noite

Ambas as equipes vêm de tropeços e não venceram suas últimas partidas na competição, depositando suas fichas nos homens de frente para reencontrar o caminho das vitórias:

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Pelo Juventude: O grande destaque ofensivo é Alan Kardec, atual artilheiro do Alviverde com 2 gols marcados. Pelo América-MG: A esperança de gols do Coelho está centralizada em Mastriani, que já balançou as redes 3 vezes nesta Série B.

Odds de palpite seguro de Juventude x América-MG

O nosso palpite seguro é Mais de 8.5 escanteios com odd de 1.45.