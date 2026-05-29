Palpite Juventude x América-MG: odds e onde assistir hoje
Jogo é válido pela 11ª rodada da Série B do Brasileirão
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Em um confronto de extremos na tabela de classificação, o Juventude recebe o América-MG no Estádio Alfredo Jaconi, nesta sexta-feira (29) às 21h, pela Série B do Brasileirão. Apesar de o histórico geral de confrontos sorrir para o lado mineiro, o momento recente aponta um amplo favoritismo para o time de Caxias do Sul. Clique para assistir no Disney+.
Onde assistir a Juventude x América-MG ao vivo
A partida terá transmissão garantida para todo o Brasil por canais de TV fechada e plataformas de streaming.
- TV Fechada: ESPN
- Streaming: Disney+, SportyNet e X Sports
- Horário: 21h (horário de Brasília)
Retrospecto e momento atual das equipes
A performance recente do Juventude na Série B é consideravelmente superior à do América-MG.
- A força do Jaconi: O Juventude ostenta uma invencibilidade de 7 jogos sem perder em casa. Além disso, o time não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos na temporada geral.
- O jejum do Coelho: O América-MG passa por uma crise como visitante, acumulando 13 jogos seguidos sem vencer fora de casa. Para piorar, a equipe mineira sofreu gols em cada uma de suas últimas 6 partidas.
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Melhor palpite para Juventude x América-MG
Com o claro favoritismo, o melhor palpite é a vitória do Juventude com odd 1.83.
Confronto direto
Se serve de consolo para o torcedor do América, o clube mineiro perdeu apenas 0 dos seus últimos 5 jogos contra o Juventude (em todas as competições), somando 3 vitórias e 2 empates. Pela Série B, o Juventude não vence o rival há 4 partidas. No total dos últimos 9 jogos entre eles, são 5 vitórias do América, 3 empates e apenas 1 do Juventude (saldo de gols de 12-6 a favor do Coelho).
Estatísticas de Gols e Odds para Apostas
Para quem busca explorar os mercados de apostas e encontrar valor nas odds de Juventude x América-MG, os padrões estatísticos das equipes nesta temporada dão excelentes pistas:
Mercado de Gols (Over/Under)
- Média de gols no duelo: O número médio de gols nos confrontos diretos é de 2.6 gols por partida.
- Intensidade no 1º tempo: O mercado de gols na primeira etapa chama a atenção, já que a média histórica é de 1.8 gols no primeiro tempo.
- Desempenho caseiro vs visitante: Jogando diante de sua torcida, o Juventude ainda não sofreu gols nesta temporada (sua campanha em casa é de 2 vitórias, 2 empates e 0 derrotas, marcando em média 1.26 gols). Porém, o ataque falhou em balançar as redes em 3 dos 5 jogos em casa pela Série B. Pelo lado mineiro, a campanha como visitante é fraca (0 vitória, 2 empates e 3 derrotas, com média de 1 gol por jogo), falhando em marcar em 2 dos 5 compromissos fora.
Dinâmica da Partida e Intervalo
O Juventude costuma ser mais impositivo no início de seus confrontos: o time gaúcho vence o primeiro tempo (e o intervalo) em 23% das suas partidas, contra apenas 14% do América-MG.
Abaixo, veja como a probabilidade de vitória se comporta dependendo de quem abre o placar no Alfredo Jaconi:
|Cenário do Jogo
|Chance de Vitória da Equipe
Juventude liderando por 1-0 em casa
70%
Juventude saindo atrás por 0-1 em casa
14%
América-MG liderando por 0-1 fora
50%
América-MG saindo atrás por 1-0 fora
10%
Os Artilheiros da Noite
Ambas as equipes vêm de tropeços e não venceram suas últimas partidas na competição, depositando suas fichas nos homens de frente para reencontrar o caminho das vitórias:
- Pelo Juventude: O grande destaque ofensivo é Alan Kardec, atual artilheiro do Alviverde com 2 gols marcados.
- Pelo América-MG: A esperança de gols do Coelho está centralizada em Mastriani, que já balançou as redes 3 vezes nesta Série B.
Odds de palpite seguro de Juventude x América-MG
O nosso palpite seguro é Mais de 8.5 escanteios com odd de 1.45.
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