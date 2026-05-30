Flamengo x Coritiba: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
No Maracanã, Flamengo desafia desfalques contra o Coritiba
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo entra em campo neste sábado (30), às 16h (horário de Brasília), para sua última apresentação antes da paralisação do Brasileirão para a Copa do Mundo. O adversário é o perigoso Coritiba, em duelo válido pela 18ª rodada, no Maracanã.
Relacionadas
- Onde Assistir
Bahia x Botafogo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Onde Assistir29/05/2026
- Onde Assistir
PSG x Arsenal: onde assistir à final da Champions League
Onde Assistir29/05/2026
- Onde Assistir
Escócia x Curaçao: onde assistir ao adversário do Brasil na Copa do Mundo
Onde Assistir29/05/2026
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Ficha do jogo
A equipe comandada por Leonardo Jardim é, de longe, a mais afetada pela Copa do Mundo. São nove jogadores convocados, além de lesões de última hora, como a do volante Jorginho. Vice-líder com 31 pontos, o Flamengo precisa mostrar a força do seu elenco para não deixar o líder escapar e, de quebra, manter a escrita: o clube não perde para o Coxa no Rio de Janeiro desde 2017.
Do outro lado, o Coritiba de Fernando Seabra vive um sonho. Recém-chegado da Série B, o Coxa ocupa a 6ª posição (26 pontos) e joga um futebol vistoso, vindo de triunfos sobre Santos e Bahia. Para os paranaenses, visitar o Maracanã é a oportunidade de ouro de quebrar um jejum que dura desde 2015 e entrar de vez na briga pelo G-4 antes da pausa.
✅ Ficha do jogo: Flamengo x Coritiba
Campeonato Brasileiro (18ª rodada)
📅 Data: Sábado, 30 de maio de 2026
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere
📋 Prováveis Escalações
FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim):
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Saul; Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino
CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra):
Pedro Rangel; JP Chermont, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
- Matéria
- Mais Notícias