menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Flamengo x Coritiba: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

No Maracanã, Flamengo desafia desfalques contra o Coritiba

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/05/2026
00:00
Favorite o Lance! no Google
Flamengo e Coritiba se enfrentam pelo Brasileirão (Arte / Lance!)
imagem cameraFlamengo e Coritiba se enfrentam pelo Brasileirão (Arte / Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo entra em campo neste sábado (30), às 16h (horário de Brasília), para sua última apresentação antes da paralisação do Brasileirão para a Copa do Mundo. O adversário é o perigoso Coritiba, em duelo válido pela 18ª rodada, no Maracanã.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Ficha do jogo

Escudo do Flamengo - Onde Assistir
FLA
Coritiba-escudo-onde-assistir
CTB
18ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
30 de maio de 2026; às 16h (de Brasília)
Local
Maracanã (Rio de Janeiro, RJ)
Árbitro
Flavio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes
Daniel Paulo Ziolli (SP) e Daniel Luis Marques (SP)
Var
Diego Pombo Lopez (BA)
Onde assistir

A equipe comandada por Leonardo Jardim é, de longe, a mais afetada pela Copa do Mundo. São nove jogadores convocados, além de lesões de última hora, como a do volante Jorginho. Vice-líder com 31 pontos, o Flamengo precisa mostrar a força do seu elenco para não deixar o líder escapar e, de quebra, manter a escrita: o clube não perde para o Coxa no Rio de Janeiro desde 2017.

Jorginho é perseguido por Andreas Pereira enquanto conduz a bola em Flamengo x Palmeiras, pelo Brasileirão
Jorginho é perseguido por Andreas Pereira enquanto conduz a bola em Flamengo x Palmeiras, pelo Brasileirão (Foto: Divulgação/Flamengo)

Do outro lado, o Coritiba de Fernando Seabra vive um sonho. Recém-chegado da Série B, o Coxa ocupa a 6ª posição (26 pontos) e joga um futebol vistoso, vindo de triunfos sobre Santos e Bahia. Para os paranaenses, visitar o Maracanã é a oportunidade de ouro de quebrar um jejum que dura desde 2015 e entrar de vez na briga pelo G-4 antes da pausa.

continua após a publicidade
Breno Lopes comemora gol (Foto: JP Pacheco / Coritiba)
Breno Lopes comemora gol do Coritiba em jogo do Brasileirão (Foto: JP Pacheco / Coritiba)

✅ Ficha do jogo: Flamengo x Coritiba

Campeonato Brasileiro (18ª rodada)

📅 Data: Sábado, 30 de maio de 2026
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

📋 Prováveis Escalações

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim):
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Saul; Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino

continua após a publicidade

CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra):
Pedro Rangel; JP Chermont, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias