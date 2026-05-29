menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Jogadores da Seleção Brasileira assistem palestra sobre mudanças em regras para Copa

Jogadores ouviram sobre novas regras que visam otimizar tempo de bola rolando

Avatar
Abner Rey
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/05/2026
22:56
Favorite o Lance! no Google
Jogadores brasileiros sentados em cadeiras assistindo palestra
imagem cameraJogadores da Seleção Brasileira assistem palestras sobre arbitragem. (Imagem: Rafael Ribeiro/CBF).
  • Matéria
  • Mais Notícias

Os jogadores da Seleção Brasileira participaram nesta sexta-feira (29), no CT da Granja Comary, em Teresópolis (RJ), de uma palestra sobre as mudanças que acontecerão na arbitragem para a Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

Relacionadas

As novas regras estabelecidas pela International Football Association Board (IFAB), entidade que define as diretrizes gerais do futebol, passarão a valer no Mundial. O objetivo da comissão com a reunião foi otimizar o tempo de bola rolando ao longo dos 90 minutos regulamentares de jogo.

Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, explicou algumas das alterações nas regras para a Copa do Mundo, que afetam protocolos do VAR, regras para a cobrança de tiros de metas, laterais e substituições, além de outras situações que possam retardar o reinício da partida.

continua após a publicidade

— Esta foi a primeira vez que temos a oportunidade de falar diretamente com os jogadores da Seleção Brasileira sobre as mudanças para a temporada 2026/27, que pela primeira vez acontecerão em uma Copa do Mundo. Percebi um interesse imenso dos atletas em entender a fundo os detalhes dessas mudanças e os impactos que podem ocorrer num jogo de futebol —, disse Rodrigo Cintra.

➡️Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

Presidente da Comissão de Arbitragem da CBF em palestra aos jogadores.
Seleçã Brasileira em palestra. (Foto: <em>Rafael Ribeiro/CBF</em>)

Confira algumas das mudanças nos critérios da arbitragem durante a Copa do Mundo

Revisão do VAR em expulsões com dois amarelos

A partir da Copa do Mundo, o VAR irá revisar cartões vermelhos que tenham sido aplicados a partir de dois cartões amarelos. O objetivo é não deixar nenhum dúvida sobre possíveis erros cometidos pelo árbitro de campo.

continua após a publicidade

Revisão do VAR em caso de cartão aplicado para o jogador errado

O profissional no VAR poderá corrigir a arbitragem de campo quando houver confusão sobre quem foi o autor de uma falta. Em caso de troca do atleta que deve ser punido e aplicação de cartão para o jogador errado, o árbitro de vídeo poderá interferir e corrigir a punição.

Escanteios ou tiros de metas concedidos incorretamente são corrigidos pelo VAR

A partir da Copa do Mundo, uma mudança importante acontecerá em algumas das situações de erros de arbitragem mais comuns do futebol: escanteios ou tiro de meta concedidos incorretamente serão corrigidos pelo VAR. Para valer, a regra precisa ser aplicada antes do reinício do jogo.

Substituições devem ser feitas em 10 segundos

Os jogadores terão até dez segundos para deixar o campo a partir do momento em que o 4º árbitro levantar a placa que indica os números do substituído e de quem entra em seu lugar. A saída deve ocorrer pelo lado do campo que o jogador estiver mais próximo. Se o jogador não seguir as orientações, será necessário que o substituto aguarde um minuto após a paralisação do jogo para entrar em campo.

➡️ Flamengo lança camisa em homenagem à Seleção Brasileira às vésperas da Copa

Atendimento médico

Quando um jogador de linha precisar de atendimento médico, deverá ser tratado fora de campo, e o atleta precisará permanecer fora do jogo por ao menos um minuto depois do reinício da partida, além de só poder retornar ao gramado quando o árbitro de campo autorizar.

Tiro de meta e laterais

Os atletas terão no máximo cinco segundos para recolocar a bola em jogo em tiros de meta e laterais.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Lance!

Provável escalação da Seleção Brasileira para amistoso

Ancelotti separou uma equipe considerada titular durante o treino pela manhã. Os goleiros alternaram durante os trabalhos, mas a tendência é que Alisson seja o titular. A provável escalação conta com: Alisson; Wesley, Léo Pereira, Bremer e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha; Vini Jr, Luiz Henrique e Raphinha.

Vale destacar que, na manhã deste sábado, a Seleção Brasileira finalizará a preparação para o amistoso contra o Panamá. As equipes se enfrentam no domingo, às 18h30, no Maracanã.

⚽ Aposte nos jogos do Brasil e pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias