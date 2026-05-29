Jogadores da Seleção Brasileira assistem palestra sobre mudanças em regras para Copa

Os jogadores da Seleção Brasileira participaram nesta sexta-feira (29), no CT da Granja Comary, em Teresópolis (RJ), de uma palestra sobre as mudanças que acontecerão na arbitragem para a Copa do Mundo de 2026.

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As novas regras estabelecidas pela International Football Association Board (IFAB), entidade que define as diretrizes gerais do futebol, passarão a valer no Mundial. O objetivo da comissão com a reunião foi otimizar o tempo de bola rolando ao longo dos 90 minutos regulamentares de jogo.

Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, explicou algumas das alterações nas regras para a Copa do Mundo, que afetam protocolos do VAR, regras para a cobrança de tiros de metas, laterais e substituições, além de outras situações que possam retardar o reinício da partida.

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— Esta foi a primeira vez que temos a oportunidade de falar diretamente com os jogadores da Seleção Brasileira sobre as mudanças para a temporada 2026/27, que pela primeira vez acontecerão em uma Copa do Mundo. Percebi um interesse imenso dos atletas em entender a fundo os detalhes dessas mudanças e os impactos que podem ocorrer num jogo de futebol —, disse Rodrigo Cintra.

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Seleçã Brasileira em palestra. (Foto: <em>Rafael Ribeiro/CBF</em>)

Confira algumas das mudanças nos critérios da arbitragem durante a Copa do Mundo

Revisão do VAR em expulsões com dois amarelos

A partir da Copa do Mundo, o VAR irá revisar cartões vermelhos que tenham sido aplicados a partir de dois cartões amarelos. O objetivo é não deixar nenhum dúvida sobre possíveis erros cometidos pelo árbitro de campo.

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Revisão do VAR em caso de cartão aplicado para o jogador errado

O profissional no VAR poderá corrigir a arbitragem de campo quando houver confusão sobre quem foi o autor de uma falta. Em caso de troca do atleta que deve ser punido e aplicação de cartão para o jogador errado, o árbitro de vídeo poderá interferir e corrigir a punição.

Escanteios ou tiros de metas concedidos incorretamente são corrigidos pelo VAR

A partir da Copa do Mundo, uma mudança importante acontecerá em algumas das situações de erros de arbitragem mais comuns do futebol: escanteios ou tiro de meta concedidos incorretamente serão corrigidos pelo VAR. Para valer, a regra precisa ser aplicada antes do reinício do jogo.

Substituições devem ser feitas em 10 segundos

Os jogadores terão até dez segundos para deixar o campo a partir do momento em que o 4º árbitro levantar a placa que indica os números do substituído e de quem entra em seu lugar. A saída deve ocorrer pelo lado do campo que o jogador estiver mais próximo. Se o jogador não seguir as orientações, será necessário que o substituto aguarde um minuto após a paralisação do jogo para entrar em campo.

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Atendimento médico

Quando um jogador de linha precisar de atendimento médico, deverá ser tratado fora de campo, e o atleta precisará permanecer fora do jogo por ao menos um minuto depois do reinício da partida, além de só poder retornar ao gramado quando o árbitro de campo autorizar.

Tiro de meta e laterais

Os atletas terão no máximo cinco segundos para recolocar a bola em jogo em tiros de meta e laterais.

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Provável escalação da Seleção Brasileira para amistoso

Ancelotti separou uma equipe considerada titular durante o treino pela manhã. Os goleiros alternaram durante os trabalhos, mas a tendência é que Alisson seja o titular. A provável escalação conta com: Alisson; Wesley, Léo Pereira, Bremer e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha; Vini Jr, Luiz Henrique e Raphinha.

Vale destacar que, na manhã deste sábado, a Seleção Brasileira finalizará a preparação para o amistoso contra o Panamá. As equipes se enfrentam no domingo, às 18h30, no Maracanã.

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