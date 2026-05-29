Escócia x Curaçao: onde assistir ao adversário do Brasil na Copa do Mundo
Equipes se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo
Escócia e Curaçao se enfrentam neste sábado (30), às 9h (de Brasília), no Hampden Park, em Glasgow, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.
Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
A Escócia encara o amistoso como parte da preparação para a próxima Copa do Mundo, competição para a qual já garantiu vaga. Jogando em casa, a seleção escocesa busca recuperar a confiança após resultados recentes abaixo das expectativas, incluindo derrotas para Japão e Costa do Marfim.
Apesar do momento irregular, os escoceses costumam ser fortes atuando no Hampden Park, apostando em intensidade, pressão ofensiva e bolas aéreas para controlar os jogos. O técnico Steve Clarke também espera aproveitar o amistoso para ajustar o sistema defensivo, alvo de críticas nas últimas partidas.
Do outro lado, Curaçao tenta usar o confronto como oportunidade de ganhar experiência diante de uma seleção tradicional do futebol europeu. A equipe vive fase complicada e ainda não venceu em 2026, acumulando dificuldades principalmente no setor defensivo.
A seleção caribenha chega pressionada após uma sequência negativa de resultados e terá pela frente um adversário tecnicamente superior. A expectativa é de um jogo em que Curaçao adote postura mais cautelosa, tentando explorar os contra-ataques.
Tudo sobre Escócia x Curaçao (onde assistir, horário e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Escócia 🆚 Curaçao
Amistoso internacional
📆 Data e horário: sábado, 30 de maio de 2026, às 7h (de Brasília).
📍 Local: Hampden Park, em Glasgow, na Escócia.
👁️ Onde assistir: Disney+.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Escócia
Liam Kelly; John Souttar, Dominic Hyam e Kieran Tierney; Ryan Christie, Billy Gilmour, Scott McTominay, John McGinn e Andrew Robertson; Ché Adams e George Hirst.
🟡 Curaçao
Eloy Room; Sherel Floranus, Arvin Appiah Obispo, Roshon van Eijma Bazoer e Shurandy Sambo; Kenji Gorré e Juninho Bacuna; Tahith Chong, Leandro Bacuna e Sonji Hansen; Gervane Kastaneer.
