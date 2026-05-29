Flamengo lança camisa em homenagem à Seleção Brasileira às vésperas da Copa

Às vésperas da Copa do Mundo, o Flamengo lançou uma nova camisa comemorativa em homenagem à Seleção Brasileira. O manto é predominantemente amarelo, com detalhes em azul na região do peito e outros verdes, como as três listras no ombro e uma faixa na manga. Custando R$ 279,99, a peça já está sendo vendida em algumas lojas oficiais e deve estar disponível em breve no site do clube.

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Nova camisa do Flamengo em homenagem à Seleção Brasileira. (Imagem: Reprodução @nacaorubronegra_alphashopping)

Não é a primeira vez que o Rubro-Negro carioca lança uma camisa comemorativa com as cores da Seleção. Em 2022, o clube lançou uma camisa comemorativa para a Copa do Mundo. A peça era diferente da lançada em 2026; tinha três grandes faixas horizontais, como a camisa tradicional, que eram na cor verde escuro. A parte amarela contava com um desenho do mapa do mundo.

Além da camisa, o Rubro-Negro lançou recentemente um patch especial em homenagem aos quatro atletas do clube que foram convocados para a Copa do Mundo: Lucas Paquetá, Alex Sandro, Danilo e Léo Pereira. É possível adicioná-lo na camisa em uma loja oficial do Flamengo por R$ 49,90.

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Patch lançado pelo Flamengo em homenagem aos jogadores convocados (Imagem: Flamengo)

Os jogadores do Rubro-Negro estarão disponíveis para atuar pela Seleção Brasileira no amistoso contra o Panamá, neste domingo (31), às 18h30, no Maracanã. Depois, a delegação viaja para os EUA e enfrenta a seleção do Egito no dia 6 de junho, às 19h, no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland. A partida será o último teste antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo.

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