Nesta sexta-feira (29), a agenda do futebol conta com jogos na Europa e no Brasil. Na França, os tradicionais Nice e Saint-Étienne irão disputar a partida de volta dos playoffs de rebaixamento após empate na ida. No final do dia, Juventude e América-MG abrem a sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 29 de maio de 2026):

Ligue 1 (playoff de rebaixamento)

15h45 – Nice x Saint-Étienne – CazéTV

Dante fará o último da carreira na partida entre Nice e Saint-Étienne (Foto: Reprodução/ x @ogcnice)

Campeonato Brasileiro - Série B

21h – Juventude x América-MG – Xsports, SportyNet e Disney+

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Placar exato dos jogos de hoje

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