Athletico x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Brasileirão
Furacão e Peixe se enfrentam pela terceira rodada
Athletico e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela terceira rodada do Brasileirão. O jogo terá transmissão do canal Premiere (streaming). Clique para assistir no Premiere.
Ficha do jogo
Como chegam os dois times?
O Athletico estreou na Série A com vitória por 1 a 0 contra o Internacional, no Beira-Rio, e folgou na segunda rodada diante do Corinthians por conta da Supercopa Rei. O duelo contra o Timão ficou para quinta-feira que vem, na Arena da Baixada, com restrição de público. No Paranaense, com a equipe de aspirantes, o Furacão avançou para a semifinal contra o Londrina.
O técnico Odair Hellmann avalia se desfaz o sistema com três zagueiros, com a saída de Aguirre para a entrada do volante Luiz Gustavo. Na lateral esquerda, Esquivel assume o lugar de Léo Derik, enquanto Chiqueti e Julimar disputam a posição no ataque.
O Santos ainda não venceu no Brasileirão, com derrota por 4 a 2 para a Chapecoense, na Arena Condá, e empate em 1 a 1 no clássico contra o São Paulo, na Vila Belmiro. Pelo estadual, o Peixe vem de vitória por 2 a 1 diante do Noroeste, fora, no domingo (8).
Para o jogo, o treinador Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com Neymar, poupado em razão do gramado sintético. Além dele, os zagueiros Adonis Frías e João Basso ficam de fora por problemas na panturrilha, e o meio-campista Zé Rafael segue em tratamento de uma tendinite patelar. Já o volante Gustavo Henrique, recuperado de lesão no músculo adutor da coxa direita, está à disposição.
Confira as informações do jogo entre Athletico e Santos pelo Brasileirão
✅ FICHA TÉCNICA
ATHLETICO X SANTOS
3ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: Quinta-feira, 12 de fevereiro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
📺 Onde assistir: Premiere (streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)
Santos; Benavídez, Terán, Arthur Dias e Esquivel; Luiz Gustavo, Portilla e Zapelli; Julimar (Chiqueti), Mendoza e Viveros.
SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinicius), Adonis Frías, Luan Peres e Escobar (Vinicius Lira); João Schmidt, Gabriel Bontempo e Gabriel Menino; Barreal, Miguelito (Thaciano) e Rony.
