Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 17h (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei. A partida será realizada no Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo ATL BAR Semifinal Copa do Rei Data e Hora Quinta-feira, 12 de fevereiro, às 17h (de Brasília) Local Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP) Árbitro Juan Martínez Assistentes Guadalupe Porras, Miguel Martínez e Guillermo Conejero (quarto árbitro) Var Pablo González (VAR1) e Juan Luis Pulido (AVAR) Onde assistir

O Atlético de Madrid não atravessa seu melhor momento na temporada, alternando vitórias e derrotas com frequência. Diante disso, precisará de uma organização defensiva sólida para tentar conter o forte poder ofensivo do adversário. Na última rodada do Campeonato Espanhol, a equipe acabou sendo derrotada pelo Real Betis por 1 x 0, resultado que evidenciou algumas dificuldades recentes.

continua após a publicidade

Agora, o time colchonero tem o privilégio de iniciar a semifinal jogando em casa. Uma vitória neste primeiro confronto pode ser determinante, já que permitiria ir ao Camp Nou com vantagem no placar e a possibilidade de administrar o resultado no jogo de volta. Para este duelo, o Atlético não contará com Pablo Barrios, que segue fora por conta de uma lesão na coxa.

O momento do Barcelona é positivo, e a equipe atravessa uma boa sequência sem derrotas. O time tem apresentado um futebol ofensivo bem estruturado, com jogadores disciplinados taticamente e boa circulação de bola. Defensivamente, também mostra solidez, embora tenha sofrido ao menos um gol em cada um dos últimos quatro jogos disputados. Agora, o objetivo é claro: buscar a classificação para a final da Copa do Rei.

continua após a publicidade

O Barcelona inicia a semifinal jogando fora de casa e sabe que um bom resultado como visitante pode ser decisivo para levar a decisão com vantagem ao seu estádio. Para este confronto, não há novidades em relação aos desfalques. Pedri, Raphinha e Andreas Christensen seguem fora, todos no departamento médico.

Tudo sobre o jogo entre Atlético de Madrid e Barcelona (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético de Madrid 🆚 Barcelona

Ida da Semifinal — Copa do Rei

📆 Data e horário: quinta-feira, 12 de fevereiro às 17h (de Brasília)

📍 Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Juan Martínez

🚩 Assistentes: Guadalupe Porras, Miguel Martínez e Guillermo Conejero (quarto árbitro)

📺 VAR: Pablo González (VAR1) e Juan Luis Pulido (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)

Oblak; Molina, Marc Pubill, Hancko e Ruggeri; Giuliano Simeone, Llorente, Koke e Álex Baena; Julián Álvarez e Lookman.

Barcelona (Técnico: Hansi Flick)

Joan García; Jules Koundé, Cubarsí, Eric Garcia e Alejandro Baldé; Dani Olmo, Fermín López e Casadó; Lamine Yamal, Lewandowski e Bardghji.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial