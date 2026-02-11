Atlético de Madrid x Barcelona: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Copa do Rei
Confira todas as informações do duelo válido pelo jogo de ida da semifinal
Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 17h (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei. A partida será realizada no Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Atlético de Madrid não atravessa seu melhor momento na temporada, alternando vitórias e derrotas com frequência. Diante disso, precisará de uma organização defensiva sólida para tentar conter o forte poder ofensivo do adversário. Na última rodada do Campeonato Espanhol, a equipe acabou sendo derrotada pelo Real Betis por 1 x 0, resultado que evidenciou algumas dificuldades recentes.
Agora, o time colchonero tem o privilégio de iniciar a semifinal jogando em casa. Uma vitória neste primeiro confronto pode ser determinante, já que permitiria ir ao Camp Nou com vantagem no placar e a possibilidade de administrar o resultado no jogo de volta. Para este duelo, o Atlético não contará com Pablo Barrios, que segue fora por conta de uma lesão na coxa.
O momento do Barcelona é positivo, e a equipe atravessa uma boa sequência sem derrotas. O time tem apresentado um futebol ofensivo bem estruturado, com jogadores disciplinados taticamente e boa circulação de bola. Defensivamente, também mostra solidez, embora tenha sofrido ao menos um gol em cada um dos últimos quatro jogos disputados. Agora, o objetivo é claro: buscar a classificação para a final da Copa do Rei.
O Barcelona inicia a semifinal jogando fora de casa e sabe que um bom resultado como visitante pode ser decisivo para levar a decisão com vantagem ao seu estádio. Para este confronto, não há novidades em relação aos desfalques. Pedri, Raphinha e Andreas Christensen seguem fora, todos no departamento médico.
Tudo sobre o jogo entre Atlético de Madrid e Barcelona (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Atlético de Madrid 🆚 Barcelona
Ida da Semifinal — Copa do Rei
📆 Data e horário: quinta-feira, 12 de fevereiro às 17h (de Brasília)
📍 Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Juan Martínez
🚩 Assistentes: Guadalupe Porras, Miguel Martínez e Guillermo Conejero (quarto árbitro)
📺 VAR: Pablo González (VAR1) e Juan Luis Pulido (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Oblak; Molina, Marc Pubill, Hancko e Ruggeri; Giuliano Simeone, Llorente, Koke e Álex Baena; Julián Álvarez e Lookman.
Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Jules Koundé, Cubarsí, Eric Garcia e Alejandro Baldé; Dani Olmo, Fermín López e Casadó; Lamine Yamal, Lewandowski e Bardghji.
