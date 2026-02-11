Confira o retrospecto recente entre Santos e Athletico-PR

O Santos visita o Athletico-PR nesta quinta-feira (12), às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe ainda não conquistou nenhuma vitória na competição. Até aqui perdeu para a Chapecoense por 4 a 2 e empatou por 1 a 1 diante do São Paulo.

Os dois times não se enfrentam desde o dia 3 de dezembro de 2023, quando o Furacão venceu o Peixe em casa pelo Brasileirão por 3 a 0. Neste ano, o Alvinegro Praiano foi rebaixado e conquistou novamente o acesso para a elite do futebol brasileiro em 2024 sob o comando de Fábio Carille. Em 2024 foi a vez do Athletico-PR cair justamente no ano do seu centenário e jogar a segunda divisão em 2025. O time voltou à elite como vice-campeão no ano seguinte.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos



Para este duelo, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com Neymar, que será poupado em razão do gramado sintético da Arena da Baixada. Zé Rafael, que trata uma tendinite patelar, também é desfalque. Já João Basso e Adonis Frías, ambos com problemas na panturrilha, devem ficar fora da partida. Willian Arão se recupera de uma cirurgia de cálculo renal. Por outro lado, Gustavinho está recuperado de uma lesão na coxa direita e pode retornar como opção no banco.

Rincón na Arena da Baixada em duelo entre Athletico-PR e Santos, em 2023. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Retrospecto recente:

03.12.2023 - Athletico-PR 3 x 0 Santos - Brasileirão - Arena da Baixada

05.08.2023 - Santos 1 x 1 Athletico-PR - Brasileirão - Vila Belmiro

27.09.2022 - Santos 2 x 0 Athletico-PR - Brasileirão - Vila Belmiro

04.06.2022 - Athletico 2 x 2 Santos - Brasileirão - Arena da Baixada

30.10.2021 - Athletico-PR 0 X 1 Santos - Brasileirão - Arena da Baixada





