O Athletico venceu o Foz do Iguaçu por 3 a 1 na tarde deste sábado (7), no estádio ABC, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense 2026. Riquelme, Raul e Bruninho marcaram para o Furacão, e Habraão (contra) fez para o Azulão de Fronteira.

Na ida, o Athletico já tinha goleado por 5 a 0, na Arena da Baixada, e fechou o agregado em 8 a 1. Na semifinal, o Furacão aguarda o vencedor de Londrina x São Joseense - no primeiro jogo, empataram em 1 a 1. Já o Foz do Iguaçu, eliminado, seca o Cianorte diante do Coritiba para garantir vaga na Série D de 2027.

Como foi o jogo?

O Athletico 'acabou' com a pequena esperança do adversário nos 10 minutos iniciais. Aos 7, Riquelme pegou o rebote de fora da área e chutou rasteiro para abrir o placar. 1x0. Três minutos depois, Bruninho soltou uma bomba, o goleiro André Junio rebateu, e Raul cabeceou às redes. 2x0.

O Foz do Iguaçu passou a se soltar em campo e teve duas boas chances, com Hiago e Lucas Alves. O gol saiu com 39, quando Arthur Vignoli cruzou da esquerda, e Habraão desviou contra. 2x1. Já nos acréscimos, Bruninho fez o terceiro do Furacão ao aproveitar que Alan tirou mal na área o passe de Renan Viana e apenas mandar para o gol vazio. 3x1.

Na segunda etapa, o Azulão da Fronteira teve duas boas chances com Alan Dias e Lucas Alves, que acertou a trave na pequena área. O Athletico criou oportunidades com Mastriani e Sorriso, além de Bruninho, que também parou na trave após driblar três defensores.

Próximos jogos de Foz do Iguaçu e Athletico

O Foz do Iguaçu encerra a participação no estadual e agora aguarda a disputa da Taça FPF, prevista para setembro. O Athletico recebe o Santos na quinta-feira (12), às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela terceira rodada do Brasileirão. No Paranaense, o jogo de ida da semifinal está programado para sábado (14) ou domingo (15).

Confira as informações do jogo entre Foz do Iguaçu e Athletico pelo Campeonato Paranaense

✅ FICHA TÉCNICA

FOZ DO IGUAÇU 1x3 ATHLETICO

QUARTAS DE FINAL (VOLTA) - CAMPEONATO PARANAENSE

📆 Data e horário: Sábado (7), às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio ABC, em Foz do Iguaçu (PR)

🥅 Gols: Habraão (contra) 39/1ºT (Foz do Iguaçu); Riquelme 7/1ºT, Raul 7/1ºT e Bruninho 46/1ºT (Athletico)

🟨 Cartões amarelos: Daniel, Hiago e Alan Dias (Foz do Iguaçu); João Correia, Mastriani, Habraão e Riquelme (Athletico)

🟥 Cartão vermelho: Nenhum

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: João Marcos dos Santos Velloso

🚩 Assistentes: João Fábio Machado Brischiliari e Welder Alessandro Gomes Afonso

🖥️ VAR: Paulo Roberto Alves Júnior

⚽ESCALAÇÕES

FOZ DO IGUAÇU (Técnico: Adriano Souza)

André Junio; Breno, Menezes (Thyller) e John Lessa; Alan Dias, Daniel (Vini Ribeiro), Hiago (Alex Rocha), Júnior Palmares e Arthur Vignoli; Lucas Alves (Marcus Uberaba) e Vinícius Peixoto (Adisa).

ATHLETICO (Técnico: João Correia)

Mycael; Gilberto (Vitinho), Belezi, Habraão (Murilo) e Claudinho; Raul, Riquelme e Lucas Marezi (Kauan Stabelini); Bruninho, Renan Viana (Lucas Amorim) e Mastriani (Sorriso).